Сьерра-Леоне пригласила российские компании добывать нефть на шельфе

Посол Столяров: Сьерра-Леоне заинтересована в добыче нефти с Россией

Tекст: Катерина Туманова

«Отмечаем заинтересованность сьерралеонских партнеров в привлечении российских компаний к освоению нефтегазового потенциала страны, прежде всего, к геологоразведке и разработке перспективных месторождений углеводородов на морском шельфе», – заявил Столяров РИА «Новости».

Посол отметил, что сейчас стороны устанавливают деловые контакты и обсуждают возможные форматы сотрудничества.

Заявление прозвучало в преддверии третьего саммита и экономического и гуманитарного форума Россия-Африка, которые пройдут в Москве 28-29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол Столяров сообщил о готовности посольства оказывать содействие российским компаниям в поиске партнеров в сфере золотодобычи в Сьерра-Леоне.

Сьерра-Леоне предложила российскому бизнесу аренду земель под кофе. В 2025 году страна выразила желание разместить у себя заводы по сборке российских автомобилей.

