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    28 октября 2026, 05:02 • Новости дня

    WSJ: США и Израиль предупредили арабские страны о новых ударах по Ирану

    WSJ: США предупредили союзников об ударах по Ирану после выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

    «США предупреждают страны Персидского залива о возможной короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов. Появились новые признаки того, что вооруженные силы США и Израиля готовят серию ударов, призванных принудить Тегеран сесть за стол переговоров», – пишет The Wall Street Journal.

    Как сообщают источники, осведомленные о ходе переговоров, США уведомили ряд арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой, но интенсивной военной кампании, которая может начаться после промежуточных выборов в США.

    Эти данные передаются по дипломатическим и военным каналам и являются одним из признаков того, что США и Израиль готовятся к новому этапу масштабных боевых действий против Ирана. Идя на риск серьезной эскалации, они рассчитывают ослабить позиции Тегерана и тем вынудить к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал войну с Ираном своим величайшим поступком.

    Во вторник министр иностранных дел Омана заявил о приближении урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля в случае масштабной эскалации.

    27 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Бренд Aurus приступил к созданию авиационного и судостроительного направлений

    Инвесторы из ОАЭ вложились в авиа- и судостроительное направления бренда Aurus

    Бренд Aurus приступил к созданию авиационного и судостроительного направлений
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что под зонтичным брендом Aurus в настоящее время формируются авиационное и судостроительное направления с привлечением инвесторов из ОАЭ.

    «Мы привлекаем зарубежных инвесторов и к нашим проектам, таким как Aurus. В результате под этим зонтичным брендом с привлечением инвесторов из ОАЭ сейчас формируются авиационное и судостроительное направления», – заявил министр на конгрессе «Русский инженер» ТАСС.

    Алиханов отметил, что за последние годы в России была создана масса компетенций для вывода на зарубежные рынки, при этом самый большой прорыв произошел в авиастроении. По его словам, страна стала единственной, кто производит аналоги систем, поставляемых глобальными монополистами всем авиастроителям мира.

    Глава Минпромторга добавил, что российские двигатели подтягиваются по характеристикам к продукции Pratt&Whitney и GE. Он подчеркнул наличие возможностей для кооперации с китайской компанией COMAC или бразильской Embraer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф воспользовался автомобилем Aurus во время визита в Петербург.

    Производитель открыл предзаказы на рестайлинговую версию автомобиля Aurus Senat по цене от 48,5 млн рублей.

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    27 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под руководством Кирилла Дмитриева на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США, пишет газета New York Times (NYT).

    Вашингтон изучает возможность отмены рестрикций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Снятие ограничений обсуждается в рамках более широких переговоров об участии фонда в организации поставок российского дизельного топлива в Соединенные Штаты, сообщает NYT.

    Американские чиновники рассматривают заявку фонда на отмену санкций как часть усилий по улучшению двусторонних отношений и завершению конфликта. «Было очень, очень приятно иметь дело с (главой РФПИ) Кириллом (Дмитриевым)», – заявил специальный посланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф.

    В октябре Соединенные Штаты приостановили действие ограничений на импорт российского дизельного топлива. При значительном содействии РФПИ в США уже отправились три танкера с горючим. Американский Минфин в настоящее время проводит стандартную процедуру оценки заявок фонда на снятие санкций.

    Во вторник Дмитриев посоветовал чиновникам Евросоюза перенять у президента США Дональда Трампа стремление к миротворчеству.

    В понедельник представители Демократической партии США решили расследовать соглашение американского лидера с Москвой об импорте дизельного топлива.

    На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел заявил об отдалении перспективы перемирия на Украине из-за решения снять санкции с поставок российского горючего.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Маск прокомментировал новость о перемирии в Алешках

    Маск назвал хорошей новостью перемирие в Алешках Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск ответил на пост первой леди США Мелании Трамп о вступлении в силу локального перемирия в Алешках Херсонской области.

    «Хорошо», – написал Илон Маск в комментариях к публикации первой леди США.

    Маск сделал репост сообщения о начале перемирия.

    «Перемирие между Украиной и Россией вступило в силу в 4:00 утра по московскому времени 27 октября 2026 года», – сказано в посте Мелании Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках. Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках.

    Белый дом 23 октября подтвердил договоренность о прекращении огня при посредничестве первой леди США.

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    27 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Рекордную за 53 года явку на парламентских выборах зафиксировали в Израиле

    ЦИК: Явка на парламентских выборах в Израиле побила рекорд 1973 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    К середине дня голосования на парламентских выборах в Израиле свой голос отдали почти половина избирателей, что стало рекордным показателем с 1973 года, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

    К середине дня во вторник на парламентских выборах в Израиле проголосовали более 3,2 млн человек, передает РИА «Новости». На участках в Тель-Авиве уже с утра отмечены очереди избирателей.

    «По состоянию на 14:00 проголосовали более 3,29 млн человек. Явка составляет 44,9%. Таких цифр мы не видели с 1973 года», – сообщила Центральная избирательная комиссия Израиля.

    Правом голоса на выборах обладают около 7,3 млн граждан Израиля. По всей стране открыто свыше 12 тыс. избирательных участков. Это первые выборы в государстве после нападения движения ХАМАС в октябре 2023 года и начала войны с Ираном.

    За представительство в 120-местном парламенте борются кандидаты от 36 партий, проходной барьер для попадания в Кнессет составляет 3,25% голосов. Основная политическая борьба развернулась между правящей коалицией во главе с партией «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху и оппозиционными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в день голосования на фоне прогнозов о потере правящей коалицией большинства в Кнессете.

    В понедельник глава израильского правительства пригрозил Ирану и союзникам Тегерана «несоразмерными» ударами в случае попыток помешать проведению выборов.

    В воскресенье Биньямин Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива в качестве напоминания об иранской угрозе.

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    27 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Колумбия официально вышла из Гаагской группы

    Колумбия покинула Гаагскую группу по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Колумбии объявило об официальном выходе из Гаагской группы, выступающей за выполнение решений международных судов по палестино-израильскому конфликту, сообщила пресс-служба президента южноамериканской республики.

    «Правительство Колумбии объявляет об официальном выходе из состава Гаагской группы, подтверждая, что внешняя политика страны основана на демократических и исторических ценностях, а не на идеологическом активизме», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Гаагская группа была основана 31 января 2025 года Боливией, Колумбией, Кубой, Гондурасом, Малайзией, Намибией, Сенегалом и ЮАР. Ее целью заявлено обеспечение исполнения решений Международного суда ООН и Международного уголовного суда, связанных с ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

    Колумбия стала третьим государством, покинувшим объединение. Ранее о выходе из группы объявили Боливия и Гондурас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Колумбии попытались пресечь участие своих граждан в боевых действиях на Украине.

    В январе колумбийское руководство приняло решение перебросить силы к границе из-за возможной волны мигрантов из Венесуэлы.

    В прошлом году МИД южноамериканской республики объявил о снятии напряженности в отношениях с США.

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    27 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива

    ВМС Ирана: В Ормузском проливе подорвался на мине танкер-нарушитель

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива и загорелся, сообщили военно-морские силы Ирана.

    Инцидент произошел при попытке судна пройти через запретную и небезопасную зону, пишет ТАСС. По информации пресс-службы ВМС Ирана, танкер отключил системы отслеживания перед столкновением с минами. Судно получило повреждения и загорелось.

    В ведомстве подчеркнули, что для безопасного прохода через Ормузский пролив суда должны координировать свои действия с Вооруженными силами Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье телеканал Al Arabiya сообщил о предложении Тегерана Вашингтону возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады.

    На прошлой неделе глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о невозможности заменить Ормузский пролив альтернативными логистическими маршрутами.

    В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон отметил рост транспортных расходов на перевозку ресурсов в десять раз из-за конфликта США и Израиля с Ираном и блокировки Ормузского пролива.

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    27 октября 2026, 07:32 • Новости дня
    Около 250 боевых самолетов ВВС США сосредоточились вблизи Ирана

    Возле Ирана разместились около 250 американских боевых самолетов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская боевая авиация осуществляет круглосуточные вылеты для обеспечения постоянного патрулирования в районах Ближнего Востока вблизи Ирана, в регионе находится около 250 боевых самолетов США.

    Боевая авиация США осуществляет круглосуточные вылеты для постоянного патрулирования воздушного пространства на Ближнем Востоке, передает «Интерфакс» со ссылкой на Центральное командование американских вооруженных сил.

    К выполнению оперативных задач привлекаются истребители пятого поколения F-35, а также самолеты F-16, F/A-18 и штурмовики A-10. В патрулировании участвуют машины как с сухопутных ближневосточных баз, так и с морских судов.

    Наибольшую активность в полетах проявляет палубная авиация. Эти истребители базируются на двух авианосцах и одном универсальном десантном корабле, которые несут дежурство в Аравийском море к юго-востоку от побережья Ирана.

    В общей сложности вблизи иранских границ сейчас сосредоточено порядка 250 американских боевых самолетов. По информации авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance, они располагаются на трех авианесущих кораблях, а также на аэродромах в Израиле, Иордании и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее США перебросили дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток.

    Также иранские вооруженные силы атаковали военные объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

    Кроме того, информационная служба Военно-морского института США сообщила о размещении более 20 боевых кораблей вблизи Ирана.

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    27 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Хуситы заявили о нанесении удара ракетами по зданию Минобороны Саудовской Аравии

    Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по зданию Минобороны в Эр-Рияде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    «Йеменские вооруженные силы атаковали министерство обороны в столице саудовского врага Эр-Рияде баллистической ракетой», – приводит ТАСС заявление представителя хуситов.

    По словам Сариа, запущенная повстанцами ракета успешно поразила заданную цель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы также атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в городе Рас-Таннура на востоке Саудовской Аравии.

    В тот же день возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила об уничтожении направленных на королевство трех баллистических ракет и четырех беспилотников.

    В субботу аравийская коалиция перехватила выпущенную мятежниками в направлении Эр-Рияда ракету.

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    27 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Катар заявил о готовности аравийских монархий к новой системе безопасности

    Катар заявил о готовности стран Персидского залива к новой системе безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Арабские страны Персидского залива готовы к созданию новой региональной архитектуры безопасности, но ожидают от Ирана соблюдения принципов ненападения, заявил директор департамента СМИ и коммуникаций МИД Катара Ибрагим Султан аль-Хашми.

    «Государство Катар и страны Совета сотрудничества [арабских государств Персидского залива] подтверждали, что готовы к [созданию] подобной системы. Мяч сейчас на стороне Ирана в вопросе приверженности этим принципам», – сказал дипломат на брифинге.

    Аль-Хашми отметил, что регион нуждается в новой архитектуре безопасности, учитывающей суверенитет стран и подтверждающей ненападение. По его словам, от Ирана ожидают демонстрации доброй воли и прекращения угроз в адрес стран региона и судоходству через Ормузский пролив, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу управление морских торговых операций Британии сообщило об атаке на следовавший из Персидского залива танкер.

    До этого военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили об ударах по четырем судам в северной части Персидского залива.

    Тем временем член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил о готовности исламской республики применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

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    27 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по НПЗ в Саудовской Аравии

    Хуситы атаковали баллистической ракетой НПЗ на востоке Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Рас-Таннура на востоке Саудовской Аравии.

    Хуситы, представляющие йеменское мятежное движение «Ансар Аллах», нанесли удар баллистической ракетой по нефтеперерабатывающему предприятию в городе Рас-Таннура, расположенном на востоке Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    «Йеменские вооруженные силы <…> атаковали НПЗ в Рас-Таннуре в Восточной провинции баллистической ракетой», – заявил военный представитель мятежников Яхья Сариа.

    По утверждению представителя движения, ракета точно поразила заданную цель. Он уточнил, что попадание привело к возникновению сильных пожаров на территории атакованного промышленного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция ликвидировала пять хранилищ баллистических ракет и четыре пусковые установки движения «Ансар Алла».

    В воскресенье движение сообщило о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту Эр-Рияда.

    На прошлой неделе военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе хуситов по зданию министерства обороны Саудовской Аравии.

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    27 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Небензя: Альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия считает, что альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет и быть не может, заявил постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя заявил об отсутствии альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана, передает РИА «Новости». «Альтернативы политико-дипломатическому урегулированию нет и быть не может», – заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.

    Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными инсинуациями обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    До этого Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

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    27 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле

    Times of Israel: Экзитполы не выявили победителя на выборах в Кнессет

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным экзитполов, на парламентских выборах в Израиле оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако не получил большинства в Кнессете.

    Избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени (23:00 мск). Опросы на выходе с участков, проведенные несколькими телеканалами, не выявили явного победителя, пишет The Times of Israel.

    Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху остается крупнейшей, однако оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом лидирует по общему числу мандатов. При этом ни одна из сторон не набрала большинства голосов на фоне рекордной активности арабского населения.

    Ожидается, что оба политика объявят о своей победе по завершении голосования.

    После публикации окончательных результатов и проведения консультаций с представителями прошедших в Кнессет партий президент Ицхак Герцог должен поручить формирование нового правительства одному из кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центральная избирательная комиссия Израиля сообщила о рекордной с 1973 года явке избирателей. Опросы предсказывали коалиции премьер-министра потерю большинства в парламенте.

    Нетаньяху 26 октября заявил о готовящихся попытках помешать голосованию.

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    27 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Президент Ирана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Это будет первая из серии двусторонних встреч главы российского государства с иностранными лидерами на полях восьмого саммита ФСЭГ, сообщил Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа.

    На прошлой неделе Масуд Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит в Москве и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обсуждении лидерами России, Азербайджана и Ирана вопросов взаимодействия в различных отраслях.

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    27 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    Силы ПВО Ирака перехватили неопознанный беспилотник над центром Багдада

    Силы ПВО Ирака перехватили беспилотник над правительственной зоной в Багдаде

    Tекст: Мария Иванова

    Иракские силы противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения над правительственной зоной в центре Багдада.

    О перехвате дрона сообщила пресс-служба сил безопасности страны агентству INA, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о сильных взрывах в различных районах Багдада, в том числе в центральной части города. В пресс-службе пояснили, что звуки взрывов стали следствием перехвата неопознанного беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов со стороны Ирака.

    Ранее в столице Ирака нейтрализовали беспилотный летательный аппарат около американской дипломатической миссии.

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    27 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Суд в Ираке приговорил французов к пожизненному заключению за участие в ИГ

    В Ираке шестерых граждан Франции приговорили к пожизненному заключению

    Tекст: Мария Иванова

    Иракский уголовный суд назначил шестерым гражданам Франции наказание в виде пожизненного лишения свободы за активное участие в террористической группировке.

    Уголовный суд района Аль-Карх приговорил шестерых французов к пожизненному заключению, а еще одного гражданина Франции – к 15 годам лишения свободы за участие в группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщил Высший судебный совет Ирака.

    В заявлении судебного совета подчеркивается, что осужденные признаны особо опасными ввиду «их роли в создании угроз национальной безопасности Ирака, дестабилизации обстановки в Ираке и Сирии, а также участия в подстрекательстве к проведению террористических операций в других странах». Судебные заседания прошли в присутствии адвокатов и представителей посольства Франции, передает ТАСС.

    Осужденные входят в группу из 47 французских граждан, которые были переданы иракским властям из специальных лагерей для боевиков на территории Сирии.

    В середине февраля Центральное командование ВС США сообщило о завершении переправки в Ирак около 5,7 тыс. боевиков ИГ из сирийских мест заключения. Всех их разместили в тюрьме «Аль-Карх» к западу от Багдада. Иракские власти отмечали, что экстрадиция боевиков в страны происхождения станет возможной только после завершения всех следственных процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нидерланды вывели войска из Ирака.

    В прошлом месяце прокуратура Нидерландов запросила тюремный срок для предполагаемого руководителя службы безопасности ИГ.

    Правоохранительные органы Франции задержали подозреваемых в намерении присоединиться к террористической группировке.

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