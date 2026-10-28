WSJ: США и Израиль предупредили арабские страны о новых ударах по Ирану

WSJ: США предупредили союзников об ударах по Ирану после выборов

Tекст: Катерина Туманова

«США предупреждают страны Персидского залива о возможной короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов. Появились новые признаки того, что вооруженные силы США и Израиля готовят серию ударов, призванных принудить Тегеран сесть за стол переговоров», – пишет The Wall Street Journal.

Как сообщают источники, осведомленные о ходе переговоров, США уведомили ряд арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой, но интенсивной военной кампании, которая может начаться после промежуточных выборов в США.

Эти данные передаются по дипломатическим и военным каналам и являются одним из признаков того, что США и Израиль готовятся к новому этапу масштабных боевых действий против Ирана. Идя на риск серьезной эскалации, они рассчитывают ослабить позиции Тегерана и тем вынудить к переговорам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал войну с Ираном своим величайшим поступком.

Во вторник министр иностранных дел Омана заявил о приближении урегулирования конфликта между США и Ираном.

Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля в случае масштабной эскалации.