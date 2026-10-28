Юрист назвал недействительным устный отказ продавца заменить бракованный товар

Юрист Арифулин: Устный отказ продавца не имеет юридической силы

Tекст: Катерина Туманова

«Устный отказ продавца юридической силы не имеет», – заявил Арифулин.

По его словам, письменную претензию необходимо вручить под подпись сотрудника с указанием даты или отправить заказным письмом с описью вложения, передает РИА «Новости».

Специалист отметил, что претензию можно подать в период действия гарантии, а при ее отсутствии – в течение двух лет. Если продавец сомневается в причинах поломки, он обязан принять вещь на проверку, а в случае спора – оплатить экспертизу.

Отказ магазина признается законным, если проверка подтвердит возникновение дефекта после покупки из-за нарушения правил эксплуатации, хранения, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Кроме того, причиной для отклонения требований могут стать пропущенные сроки или заранее оговоренный брак уцененной вещи.

Неправомерный отказ юрист посоветовал оспаривать в суде по месту жительства. При сумме иска до 1 млн рублей госпошлина не взимается. Инстанция может взыскать стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы при условии, что покупатель не уклонялся от проверки качества.

Закон о защите прав потребителей также позволяет требовать бесплатного исправления некачественной услуги, снижения ее цены или переделки работы. Существенный недостаток дает клиенту право расторгнуть договор и вернуть деньги за десять дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, доцент Карпов рассказал о планах обязать маркетплейсы возвращать деньги за отмененные заказы в течение десяти дней.

Летом ecom-специалист Дмитрий Сидоркин указал на частую отправку продавцами несоответствующего карточке товара из-за собственных ошибок.

В начале года руководитель «Центра правопорядка в городе Москве и Московской области» Александр Хаминский сообщил о праве покупателей требовать возмещения разницы в цене при возврате технически сложных товаров.