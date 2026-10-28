Линия помощи школьникам приняла почти 3 тыс. обращений за 1,5 месяца

Минпросвещения: Линия помощи школьникам приняла 3 тыс. обращений

Tекст: Катерина Туманова

Чаще всего за поддержкой обращались обучающиеся, на которых пришлось 40% от общего числа запросов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Почти за полтора месяца на круглосуточную линию поступило почти 3 тыс. обращений, и почти половина из них – это конкретные психологические и социальные трудности, в решении которых ребятам и взрослым нужна помощь здесь и сейчас», – сказал Кравцов.

Специалисты также получили 25,7% звонков от родителей и 1,5% от педагогов. Еще 32,8% обращений поступили от других взрослых или лиц, чью принадлежность установить не удалось.

В ходе консультаций сотрудники линии помогают обратившимся снизить эмоциональное напряжение и определить возможные пути решения проблем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Министерство просвещения запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия».

В августе Кравцов заявил о появлении во всех школах специальных инстанций для разрешения разногласий между учениками, родителями и преподавателями.

В 2025 году ведомство создало комиссию по защите чести и достоинства педагогов.