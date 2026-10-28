Трамп назвал войну с Ираном своим величайшим поступком

Tекст: Катерина Туманова

«Нападение на Иран было одним из величайших поступков в моей жизни», – заявил Дональд Трамп, назвав страну «сумасшедшей». По его словам, американские войска уничтожили сотни иранских военных самолетов и кораблей, поэтому скоро война закончится, передает Fox News.

Трамп добавил, что Соединенные Штаты находятся на пороге победы, и обвинил предыдущих американских лидеров в отсутствии мужества и интеллекта для противостояния ядерным амбициям Тегерана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о близости мирного соглашения между США и Ираном. В тот же день сообщалось, что конфликт увеличит топливные расходы Нью-Йорка на 95,6 млн долларов в этом году.

При этом в понедельник канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.