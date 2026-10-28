Производство белого вина в России впервые превысило выпуск красного

Роскачество: Производство белого вина впервые превысило красное

Tекст: Катерина Туманова

С января по сентябрь на белые тихие вина пришлось 48% от всего произведенного в стране объема, что на три процентных пункта больше прошлогодних показателей. При этом доля красных вин составила 46%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роскачества.

Всего за указанный период российские предприятия выпустили 24,6 млн декалитров тихих вин.

Эксперты организации отметили многолетний тренд на увеличение популярности белых вин. С 2023 года на рынке также сгладилась сезонность, и этот напиток стал одинаково востребован как летом, так и в холодное время года.

Дополнительно зафиксирован рост спроса на сухие вина, выпуск которых достиг 42% от общего объема. Специалисты назвали эту тенденцию признаком зрелости рынка. При этом основную долю в производстве пока занимают полусладкие вина, однако их количество постепенно снижается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине октября объем поставок испанского вина на российский рынок достиг самого низкого показателя с конца 2023 года.

В июле поставки европейских вин в Россию снижались третий месяц подряд. Летом объем выпуска спиртных напитков в стране уменьшился на фоне спада производства вина.