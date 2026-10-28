Мишарина сменила Кулухова на посту первого замхудрука МХТ имени А. П. Чехова

Мишарина сменила Кулухова на посту замхудрука МХТ им. Чехова

Tекст: Катерина Туманова

«С 28 октября 2026 года Ляйсан Шавкатовна Мишарина вступает в должность первого заместителя художественного руководителя-директора МХТ имени А. П. Чехова», – сказано на сайте театра.

Там сообщается, что Мишарина – часть команды и почти пять лет успешно занимала должность замдиректора по общим вопросам. За этот период под её руководством «созданы ключевые подразделения, способствовавшие качественному развитию театра».

При этом ранее Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Большого театра о взыскании неосновательного обогащения к ряду лиц, в числе которых был Кулухов, передает РИА «Новости».

Разбирательство касалось сдачи в аренду помещений для хранения реквизита через подконтрольную ответчикам компанию по постоянно растущим ценам. Суд обязал их выплатить театру 632 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте худрук и директор МХТ имени Чехова Хабенский отказался комментировать слухи о своем возможном назначении ректором Школы-студии МХАТ, но Богомолов поздравил его с назначением в Школу-студию МХАТ.

В августе проректор ГИТИСа Кирюшкина была назначена временно исполняющей обязанности ректора.