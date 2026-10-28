Дипломат назвала перспективные сферы работы России в ЦАР

Перспективным направлением работы России в Центральноафриканской Республике стали поиск и оценка месторождений полезных ископаемых, передает РИА «Новости».
«В числе перспективных направлений – поиск и оценка месторождений золота, алмазов, урана, редкоземельных металлов», – сказала Сундетбаева.
По словам дипломата, Россия и ЦАР намерены активно развивать совместные геологические проекты. Кроме того, планируется организовать подготовку центральноафриканских специалистов в российских вузах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Минприроды сообщили о наличии у российских компаний компетенций для поиска месторождений в Африке.
Глава Минэнерго Сергей Цивилев предложил африканским государствам услуги по геологоразведке и добыче. В 2025 году Центрально-Африканская Республика подтвердила намерение предоставить российским компаниям доступ к добыче алмазов на своей территории.