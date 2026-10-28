Проигравший выборы президента Бразилии Болсонару прибыл с семьей в США

CNN: Проигравший выборы в Бразилии Болсонару прибыл с семьей в США

Tекст: Катерина Туманова

Бывший кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару прибыл в США с женой и дочерьми, передает CNN Brasil со ссылкой на источники, связанные с американским правительством.

Представитель Госдепартамента ранее сообщал, что Вашингтон выдаст Болсонару и его семье визы для въезда в страну. Точное местонахождение семьи в США неизвестно, однако изначально чиновник заявлял о планах бразильца направиться во Флориду, уточняет CNN.

По словам близкого к Болсонару источника, политик покинул родину из-за страха возможного ареста. В Бразилии в отношении него ведется расследование высшим судом по обвинениям в коррупции, отмывании денег и уклонении от уплаты валютных взносов. После отказа сенатора сдать паспорта федеральная полиция аннулировала его документы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Болсонару заявил о непризнании результатов голосования, но позже передумал, а Либеральная партия Бразилии признала его поражение.

CNN во вторник сообщал, что Болсонару сбежал с семьей в США.

