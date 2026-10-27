  • Новость часаФинский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой
    Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    Boeing признал срыв плана поставки 500 самолетов в 2026 году
    27 октября 2026, 23:00 • Новости дня

    Путин обсудил сотрудничество стран с президентом Экваториальной Гвинеи

    Путин и президент Экваториальной Гвинеи обсудили сотрудничество

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого на полях восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    Ранее в этот день Путин поддержал предложения Мбасого по развитию сотрудничества в области добычи и экспорта природного газа, после чего политики детально обсудили возможности двустороннего диалога.

    «Я очень рад вас снова видеть в Москве. В последние годы мы встречаемся регулярно, ежегодно практически, и наши встречи отражают дружественный и неизменно конструктивный характер наших отношений», – приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

    Путин подчеркнул значимость присутствия Мбасого в 2025 году на торжествах по случаю 80-летия Победы и отметил позитивную динамику двусторонних связей, включая возобновление работы российского посольства в Малабо в 2024 году и открытие российского культурного центра с 2025 года.

    При этом он указал на некоторый спад в торгово-экономической сфере и выразил надежду, что создание межправкомиссии поможет исправить ситуацию.

    Президент России обратил внимание на значительный потенциал для роста взаимных поставок и реализации инвестпроектов, в первую очередь в энергетике и горнодобывающей отрасли. Он также напомнил о позитивных результатах в культурно-гуманитарной сфере, в частности о выделении квот для обучения граждан Экваториальной Гвинеи в российских вузах.

    «Наши страны поддерживают хорошие отношения на этих площадках и придерживаются близких позиций по ключевым темам, выступая за полицентричный миропорядок и право всех стран самостоятельно выбирать свой собственный путь развития», – подчеркнул Путин.

    Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил российского коллегу за усилия по достижению мира на Африканском континенте.

    «Ваша страна многое делает в Сахельском регионе и в Африке в целом, а также в Центральной Африке. Благодарен также за сотрудничество в области подготовки и повышения квалификации военного персонала Экваториальной Гвинеи», – цитирует РИА «Новости» господина Мбасого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Экваториальной Гвинеи прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    Президент Путин 27 октября назвал Африку континентом будущего и сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

    В мае Москва и Малабо договорились расширить партнерство в энергетике, сделав акцент на строительстве плавучих АЭС.

    27 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин передал президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для прямых переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Наш начальник повторил, наверное, уже в миллионный раз, что если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности. Вот это было сказано», – приводят слова Ушакова «Вести».

    Помощник президента отметил, что Стубб и Стере активно транслировали желание Зеленского напрямую переговорить с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о готовности России в принципе возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

    Комментарии (38)
    27 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа

    Путин: Попытки исключить Россию из рынка газа чреваты последствиями

    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытки исключения России из числа участников мирового газового рынка ведут к серьезным последствиям, в том числе к росту издержек для других стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка, сдержать развитие этой отрасли в нашей стране имеют серьезные последствия. Прежде всего растущие, запредельные издержки для иностранных конечных потребителей газа, компаний, предприятий, домохозяйств», – заявил Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

    Глава государства подчеркнул, что именно это сейчас происходит в Европе, которая наносит удары по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей, передает РИА «Новости».

    Путин также предложил странам-экспортерам газа расширить консультации в формате ФСЭГ по кризисным ситуациям на мировом газовом рынке, а также согласовывать подходы к осуществлению поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о развитии диалога стран ФСЭГ без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

    В этот же день российский лидер выразил уверенность в укреплении роли природного газа в мировой торговле.

    В сентябре глава государства сообщил о резком росте цен на газ в Европе из-за отказа от долгосрочных контрактов в пользу биржевого ценообразования.

    Комментарии (8)
    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин: Россия вложила миллиарды долларов в энергетическую отрасль Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что российские компании инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы.

    Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) сообщил, что Москва намерена продолжать совместную работу с Каракасом и готова взаимодействовать как с официальными властями, так и с третьими странами, пишет РИА «Новости».

    «Хотел бы отметить, что российские эконом-операторы инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы. Надеемся, что это сотрудничество будет продолжено», – сказал глава государства.

    Выступившая на мероприятии с видеообращением уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес к этому добавила, что попытки исключить Россию из международной деятельности в газовой отрасли являются большой ошибкой для всех стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин предупредил о серьезных последствиях и росте издержек для других государств из-за попыток вытеснить Россию с мирового газового рынка.

    Ранее Родригес раскрыла подробности сделки с США на разработку стратегических венесуэльских нефтяных месторождений.

    В феврале глава МИД России Сергей Лавров рассказал о вытеснении российских компаний из Венесуэлы.

    Комментарии (11)
    27 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике
    Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия прорабатывает возможность совместной работы с Соединенными Штатами в Арктике, заявил президент Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.

    «Вот в Арктике, о которой я упомянул, мы активно работаем со многими странами мира, заинтересованы в совместной работе. Совсем недавно еще в наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнеры, китайские партнеры работали. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнерами», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Во вторник президент открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    На прошлой неделе глава государства на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил об обоюдном интересе к восстановлению экономического сотрудничества.

    Комментарии (23)
    27 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Разговор Путина со Стуббом и Стере продлился полтора часа

    Премьер Норвегии Стере назвал разговор с Путиным содержательным

    Разговор Путина со Стуббом и Стере продлился полтора часа
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что состоявшийся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и финским лидером Александром Стуббом был содержательным и продолжался полтора часа.

    Стере заявил, что разговор с Путиным длился 90 минут. Беседа политиков затронула важные вопросы, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.

    «Это был 90-минутный разговор. Он был содержательным, затрагивал важные вопросы», – сказал премьер Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин обсудил с финским и норвежским коллегами возобновление переговоров по Украине. Президент Финляндии Александр Стубб также назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об отсутствии согласования данного звонка с европейскими союзниками.

    Комментарии (3)
    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

    Комментарии (6)
    27 октября 2026, 22:44 • Новости дня
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    @ Степан Пугачев/photo.roscongress.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    В возникшем в мире энергетическом кризисе виноваты недальновидные политические решения стран Запада. Поэтому предложенная Владимиром Путиным на саммите ФСЭГ деполитизация энергетики позволит полнее использовать ресурсы стран-экспортеров для сокращения дефицита топлива, стабилизации мирового рынка и снижения цен на нем, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Во вторник в России прошел восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа.

    «Владимир Путин в своей речи четко обозначил: те политические шаги, которые предпринимают западные страны, провоцируют масштабный энергетический кризис. То есть они действительно роют яму сами себе, причем европейцы начали делать это еще задолго до 2022 года», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Эксперт напомнил, что тогда ЕС активно запугивал энергетические компании «зеленой повесткой», из-за чего возник дефицит предложения углеводородов на международном рынке. Позже ситуация усугубилась после отказа Старого Света от российского сырья. «То есть президент выразил объединительную для стран-экспортеров мысль: политические решения, принимаемые Западом, создают проблемы для всего мирового рынка», – уточнил он.

    «Соответственно, деполитизация энергетики необходима – с этим согласны все участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Озвучивая эту мысль, Россия еще раз показывает, что готова работать на энергетическом рынке, не оглядываясь на политические распри. Более того, наш стратегический потенциал может стать стабилизирующим фактором для всего мира», – добавил собеседник.

    «Наша страна, как правильно отмечает глава государства, способна закрыть часть образовавшегося дефицита газа и нефти. Возврат России на рынок дизеля наглядно показал, что отечественный потенциал позволяет в рекордные сроки способствовать снижению стоимости сырья. Если нам не будут мешать санкциями, то положительная динамика продолжится», – говорит эксперт.

    При этом, отмечает Юшков, Москва не забывает и об экологии, продвигая по-настоящему полезные для природы инициативы. «Газ на сегодня – самый чистый вид ископаемого топлива. Он также не отличается особой дороговизной, а значит, большое количество стран могут позволить себе его закупку. Таким образом, Россия вносит вклад и в сокращение энергетической бедности в мире», – рассуждает он.

    И это разительно отличает Москву от Европы, которая использовала тему экологии для продвижения собственной политической повестки. «Навязывая планете «зеленую повестку», Брюссель преследовал сугубо личные цели, а именно – снизить зависимость от внешних поставщиков энергоносителей», – заключил Юшков.

    Напомним, в России прошел восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа. По итогам встречи была принята Московская декларация, в которой стороны договорились создать механизмы реагирования на кризисы на газовом рынке. В ходе пленарного заседания делегации обсудили роль сырья в обеспечении глобальной энергетической безопасности и вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества для гарантий надежных поставок этого топлива на мировые рынки.

    Выступая на заседании, Путин отметил, что форум изначально задумывался как экспертно-аналитическая площадка для обмена опытом, оценки и прогнозирования газового рынка. «Такая открытость, ясность, объективность оценок очень важны как для производителей, так и для потребителей газа», – сказал президент.

    Он также напомнил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и располагает уникальным комплексом для его переработки. «Эту мощную ресурсную, научную, индустриальную базу мы используем для роста национальной экономики и одновременно выступаем ответственным поставщиком газа за рубеж, надежным, предсказуемым партнером», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, глава государства указал, что Европа, пытаясь вытеснить Россию с мирового газового рынка, в итоге сама нанесла удар по своей промышленности и социальной сфере. «Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – добавил он.

    В завершение выступления президент пригласил делегатов саммита в следующем году вновь посетить Москву на десятый международный форум «Российская энергетическая неделя», чтобы продолжить дискуссию и обсудить конкретные проекты сотрудничества.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин: Суверенитет одного государства не должен обеспечиваться за счет других
    Путин: Суверенитет одного государства не должен обеспечиваться за счет других
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) заявил, что суверенитет одного государства, в том числе в энергетике, не должен обеспечиваться за счет других.

    «Весь энергосуверенитет, и вообще суверенитет в широком смысле слова, в прямом смысле этого слова, не может и не должен обеспечиваться одной страной за счет других стран. Это абсолютно точно», – заявил Путин, комментируя выступление президента Мозамбика Даниэла Шапу. Его слова приводит ТАСС.

    Российский лидер отметил, что государства должны создавать мосты для налаживания сотрудничества и общего понимания того, как двигаться вперед.

    Путин подчеркнул, что этот прочный мост сегодня востребован с учетом наблюдаемых в мире событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа заявил о возобновлении работы угольных предприятий в Европе на фоне проблем в энергетике.

    Путин отметил серьезный вклад Ливии в стабильность мирового энергетического рынка.

    Глава государства пригласил делегатов саммита ФСЭГ принять участие в Российской энергетической неделе в 2027 году.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 00:00 • Новости дня
    Ливия призвала нефтяные компании России вернуться в страну

    Путин обсудил сотрудничество с главой президентского совета Ливии

    Ливия призвала нефтяные компании России вернуться в страну
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве провел переговоры с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи.

    Глава российского государства отметил, что взаимодействие двух стран на многосторонних площадках позволяет сообща вырабатывать меры по обеспечению глобальной энергобезопасности, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы по-прежнему уверены, что расширение сотрудничества с Россией является для нас очень важным выбором и служит интересам Ливии», – заявил Менфи, подчеркнув, что страна сталкивается с давлением со стороны Запада из-за контактов с Москвой.

    Председатель президентского совета Ливии выразил надежду на возвращение российских нефтяных компаний для развития этого сектора экономики. Он также отметил важность расширения сотрудничества в военной сфере и сфере безопасности.

    «Мы заинтересованы в реализации инициатив, у нас есть много сфер сотрудничества: энергетика, газ, инфраструктура, восстановление, а также сфера безопасности и военная сфера. Мы надеемся, что российские нефтяные компании вернутся в Ливию и окажут влияние на развитие этого жизненно важного сектора нашей страны. Присутствие в нашей делегации Министра нефти – это важный шанс для того, чтобы начать прямые переговоры с его российским визави и запустить этот процесс», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию.

    Путин отметил вклад Ливии в стабильность газового рынка и назвал результативным саммит ФСЭГ.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Путин назвал отмену санкций мерой для стабилизации газового рынка
    Путин назвал отмену санкций мерой для стабилизации газового рынка
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для стабилизации ситуации на газовом рынке необходимо подумать над прекращением конфликтов и снятием санкций, заявил президент Владимир Путин.

    На восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве Путин призвал думать над прекращением конфликтов для стабилизации мирового газового рынка, передает РИА «Новости».

    «Нужно думать над прекращением конфликтов, которые продолжаются, и снятии санкционных режимов. Все санкции, как правило, используются для недобросовестной конкуренции. В конечном итоге это приводит к тяжелым последствиям для всех, прежде всего для тех, кто эти санкции вводит», – заявил российский лидер, комментируя выросшие мировые цены на газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин на саммите ФСЭГ заявил о необходимости налаживать тесное технологическое партнерство стран-экспортеров с выгодой для каждой стороны.

    Он также предупредил о серьезных последствиях попыток исключения России из числа участников мирового газового рынка и назвал главной сегодняшней проблемой рынка газа сбой поставок и выпадение больших объемов предложения.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере
    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отверг возможность компромисса по вопросу Донбасса, сообщает Reuters.

    Путин сообщил европейским лидерам об отказе Москвы идти на уступки в отношении цели взять под полный контроль всю территорию Донбасса, передает Reuters. В ответ представители Финляндии и Норвегии указали на необходимость достижения справедливого мира для урегулирования конфликта, говорится в материале.

    Агентство также отмечает, что последним лидером страны Евросоюза, который связывался по телефону с российским президентом, был французский лидер Эммануэль Макрон. Их беседа состоялась в июле 2026 года, однако информация о ней не была обнародована, а сами переговоры не принесли результатов.

    Напомним, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал состоявшийся диалог откровенным и содержательным.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин назвал Азербайджан стабильным партнером России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин назвал Азербайджан стабильным и хорошим партнером России по многим направлениям, в том числе в энергетической сфере.

    Об этом президент сообщил на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), передает РИА «Новости». «Азербайджан – наш стабильный, хороший партнер по очень многим направлениям, в том числе и в энергетической сфере», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

    Глава государства отметил возобновление работы угольных предприятий в европейских странах на фоне сложностей в энергетике.

    Путин также сообщил, что на сжиженный природный газ приходится около половины всей мировой торговли этим видом топлива.

    Комментарии (4)
    27 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Полиция задержала разбивших стекла в вагонах «Иволги» подростков

    МВД: Задержаны подростки за порчу вагонов «Иволги»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники полиции задержали несовершеннолетних, которые сорвали аварийные молотки и разбили стекла в вагонах электропоезда «Иволга», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    По словам Волк, инцидент произошел в поезде сообщением Фрязино – Москва. Материальный ущерб превысил 300 тыс. рублей. Подростки действовали из хулиганских побуждений, сообщила представитель МВД в Max. Они договаривались в мессенджерах, катались на электричках, похищали аварийные молотки и использовали их для повреждения стекол. Некоторые из них также занимались зацепингом, снимая свои действия на видео для публикации в интернете.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). Материалы переданы в следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области. Кроме того, законных представителей подростков привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года в подмосковной электричке группа подростков повредила вагоны и атаковала помощника машиниста.

    Тогда правоохранители задержали в Москве подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг.

    В октябре прошлого года уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила о необходимости ужесточения подхода к зацепингу.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Участники ФСЭГ заявили о намерении совместно реагировать на газовые кризисы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию, заявив о намерении создать механизмы реагирования на кризисы на газовом рынке и укрепить защиту энергетической инфраструктуры.

    В декларации, содержание которой опубликовано на сайте Кремля, страны ФСЭГ подтвердили суверенное право распоряжаться своими природными ресурсами и выступили против односторонних ограничений, не одобренных ООН.

    «Наше решительное неприятие экстерриториального применения национальных и региональных правовых норм, а также введения односторонних принудительных мер, не санкционированных ООН», – говорится в декларации.

    Участники выразили обеспокоенность влиянием геополитических событий, особенно на Ближнем Востоке, на надежность газоснабжения, инвестиционные риски и колебания цен. Отдельно отмечены риски тарифных мер, способных затруднять поставки энергии и движение инвестиций.

    Для противодействия кризисам страны намерены расширить консультации высокого уровня и согласовывать действия по обеспечению надежных поставок. Сотрудничество также охватит защиту производственных объектов, газопроводов и СПГ-танкеров от физических, кибернетических и гибридных угроз.

    В декларации содержится призыв диверсифицировать маршруты торговли газом, развивать региональные газовые хабы и трансграничную инфраструктуру. Долгосрочные контракты и различные механизмы ценообразования, включая привязку к нефтяным ценам, названы инструментами повышения предсказуемости рынка и привлечения инвестиций.

    Страны ФСЭГ намерены продвигать природный газ как «топливо назначения», сохраняющее значение в долгосрочной перспективе. По их оценке, он должен играть важную роль в переходе к низкоуглеродной энергетике, обеспечении промышленности и растущих потребностей центров обработки данных.

    Одновременно участники заявили о намерении сокращать выбросы метана, внедрять технологии улавливания и хранения углекислого газа, наращивать производство «голубого» водорода. Современные технологии, включая искусственный интеллект, предлагается использовать для снижения затрат и воздействия газовой отрасли на окружающую среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию.

    На самом саммите во вторник президент Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения суверенитета одних государств в энергетике за счет других и призвал государства развивать технологическое партнерство.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках
    Проигравший выборы в Бразилии Болсонару сбежал с семьей в США
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    Nivea отказалась уходить из России
    Российские боксеры выиграли медальный зачет юниорского чемпионата мира
    АдГ заявила о причастности украинского хакера к утечке данных партии
    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню