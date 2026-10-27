Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем

Министр энергетики США Крис Райт допустил увеличение числа торговых судов, доставляющих российское дизельное топливо в американские порты, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.
Во время телевизионного интервью журналисты поинтересовались у главы американского ведомства, могут ли начаться новые поставки топлива из России после отправки первого судна. «Вполне возможно», – ответил Райт.
До этого специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев официально анонсировал отправку в Соединенные Штаты первого танкера с российским дизельным топливом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США.
Глава МИД Сергей Лавров назвал поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты прагматичной деловой договоренностью без политических условий.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок топлива в рамках договоренностей с Вашингтоном.