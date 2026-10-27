В Кремле оценили разговор Путина с лидерами Норвегии и Финляндии

Песков назвал важным разговор Путина со Стуббом и Стере

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Это важный разговор. Всегда лучше доводить позицию друг до друга от первоисточника. Норвегия и Финляндия являются нашими соседями, приграничными государствами. И для нас очень важно, что эти государства решили говорить», – приводит ТАСС заявление Пескова Первому каналу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере.

В ходе беседы с представителями Европы президент России выразил готовность принять Владимира Зеленского в Москве.

Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности Владимира Путина, Александра Стубба и Йонаса Гара Стере провести при необходимости новые переговоры.