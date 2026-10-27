Минтранс: Проект железной дороги Решт – Астара в Иране освободили от налогов

Минтранс: Иран освободил от налогов проект железной дороги Решт – Астара

Tекст: Тимур Шайдуллин

Минтранс зафиксировал положительную динамику в реализации совместного проекта по строительству железнодорожной линии Решт – Астара в Иране. В частности, удалось достичь договоренностей об освобождении проекта от налогов и сборов на территории Исламской республики, а также о выкупе земельных участков, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая инфраструктурные проекты. Новая магистраль станет ключевой частью международного транспортного коридора «Север – Юг», обеспечив бесшовную транспортировку грузов до портов Персидского залива и далее в страны Южной Азии.

По данным министерства, в 2026 году выросли объемы железнодорожных и морских перевозок между странами, что открывает значительный потенциал для развития логистических линий. Документы о достройке последнего западного участка маршрута стоимостью 1,6 млрд евро были подписаны в мае 2023 года, при этом 1,3 млрд евро выделены в качестве российского кредита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер Алексей Оверчук заявил о завершении выкупа иранской стороной земельных участков для строительства линии Решт – Астара.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщил о возобновлении работ по проекту создания этой железнодорожной ветки.

До этого Иран выкупил участок протяженностью более 100 км под строительство транспортного коридора «Север – Юг».