Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon начал патрулировать Черное море

Tекст: Денис Тельманов

Воздушное судно вылетело из болгарской Варны в 18:53 мск и направилось в сторону акватории Черного моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные. По состоянию на 20:40 мск самолет продолжал находиться над морской акваторией.

Boeing P-8A Poseidon используется американскими военными для морского патрулирования, ведения электронной разведки, а также поиска и отслеживания кораблей и подводных лодок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon начал патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

Днем ранее он прибыл в Варну для осуществления разведывательных миссий в западной части Черного моря.

В прошлый понедельник американский самолет-разведчик также заметили над Черным морем в сотнях километров от Крымского полуострова.