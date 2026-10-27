Тихонов назвал норвежцев скупердяями из-за спортивных виз для россиян

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Они отмороженные скупердяи. Более негостеприимных людей, более профашистских людей я не знаю. Освобождали землю. Землю этих отмороженных уродов, политую кровью наших солдат. Я бы их вообще отовсюду убрал», – заявил Тихонов РИА «Новости».

По его словам, норвежских атлетов следует отстранить от международных турниров, чтобы они соревновались только у себя.

Ранее мэр Осло Анне Линдбу призвала правительство Норвегии ввести визовые ограничения для российских лыжников. Она объяснила это стремлением не допустить их участия в этапе Кубка мира в Хольменколлене, который пройдет в середине марта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу более 200 представителей России получили от Международной федерации лыжного спорта нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

В пятницу Международная федерация лыжного спорта объявила о невозможности гарантировать российским атлетам доступ на турнир в Швеции.

В среду шведские спортивные власти захотели добиться отказа в выдаче виз россиянам для участия в чемпионате мира по лыжным видам спорта в Фалуне в 2027 году.