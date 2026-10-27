  • Новость часаКабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов
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    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    27 октября 2026, 20:40 • Новости дня

    Путин встретился с эмиром Катара в Москве

    Путин встретился с эмиром Катара Аль Тани в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, прибывшим в Москву для участия в саммите глав государств и правительств стран-участниц Форума стран – экспортеров газа.

    Путин поблагодарил шейха за визит и отметил, что от эффективной координации двух стран зависит стабильность на энергетическом рынке, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что Россия и Катар расширяют гуманитарные контакты, растет число туристических обменов.

    Кроме того, президент указал на возросшую координацию России и Катара на международной арене с учетом значимой посреднической роли Дохи в урегулировании ситуации в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита ФСЭГ в Москве.

    Путин заявил, что диалог государств объединения развивается без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

    Участники форума под председательством Владимира Путина приняли итоговую Московскую декларацию.

    27 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин передал президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для прямых переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Наш начальник повторил, наверное, уже в миллионный раз, что если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности. Вот это было сказано», – приводят слова Ушакова «Вести».

    Помощник президента отметил, что Стубб и Стере активно транслировали желание Зеленского напрямую переговорить с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о готовности России в принципе возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия не ведет работу по восстановлению политических связей с Россией, заявила глава финского МИД Элина Валтонен.

    Валтонен подчеркнула, что Хельсинки не ведет работу по нормализации политических контактов с Москвой, передает РИА «Новости». «Позиция Финляндии предельно ясна. Мы не находимся в процессе восстановления политических связей с Россией», – сказала министр.

    Глава МИД Финляндии выступила с соответствующим заявлением во время совместной пресс-конференции с главами МИД Норвегии и Украины. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

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    27 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине

    Лавров: Европа пытается втиснуться в переговорный процесс по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны пытаются войти в переговорный процесс по украинскому конфликту, однако не меняют своего отношения к первопричинам кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российского дипведомства подчеркнул, что европейские лидеры до последнего времени отказывались от контактов с Москвой, а теперь говорят о необходимости их восстановления, передает РИА «Новости».

    «Пока мы не видим изменения подхода Европы, которая принимает документ за документом, делает выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждая Россию и требуя прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего все это началось», – заявил Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    Министр добавил, что ничего принципиально нового не прозвучало ни в телефонных переговорах президента Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и финским лидером Александром Стуббом, ни в его собственной беседе с немецким политиком Йоханном Вадефулем в Нью-Йорке. Подобная активность, по оценке Лаврова, лишь демонстрирует желание европейцев найти себе место в переговорном процессе с непонятными позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянское издание L'Antidiplomatico предсказало необходимость для Европы выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту.

    В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко констатировал самоисключение Евросоюза из возможных переговоров с Москвой.

    На прошлой неделе Грушко исключил возвращение к нормальным отношениям с Европой.

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    27 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ

    Новак: Россия может помочь странам Персидского залива в восстановлении НПЗ

    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    @ Степан Пугачев/photo.roscongress.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва готова предоставить государствам Персидского залива технологии и оборудование для восстановления нефтеперерабатывающих заводов.

    По его словам, российские специалисты могут оказать содействие государствам Ближнего Востока в ремонте инфраструктуры, передает РИА «Новости». «Мы готовы обеспечивать, в том числе и технологиями, и оборудованием. Сегодня практически вся линейка нефтегазового оборудования производится в России, особенно для нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому если такая помощь необходима будет, наши специалисты ее могут оказать», – заявил Новак.

    Вице-премьер сделал соответствующее заявление журналистам в кулуарах саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа под председательством президента России Владимира Путина приняли Московскую декларацию.

    Глава государства заявил о недопустимости обеспечения суверенитета одних стран в энергетике за счет других.

    Путин оценил объем поставок российского топлива в Турцию в 30 млрд кубометров.

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    27 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Кабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов

    Tекст: Вера Басилая

    Нефть и нефтепродукты включены в перечень товаров, информация о которых подлежит ограничению в соответствии с сентябрьским указом президента об информации в сфере ТЭК, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Согласно документу, в перечень кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности вошла позиция «нефть и нефтепродукты», передает ТАСС.

    Кроме того, ограничен доступ к информации таможенной статистики об экспорте, данным об объемах переработки и производства товаров российскими НПЗ, а также к информации о планируемых объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса.


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    27 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках

    Песков: Гуманитарная миссия в Алешках идет по плану

    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области проходит без нарушений и по согласованному при посредничестве США плану.

    По его словам, гуманитарная операция в районе Алешек Херсонской области идет по графику, передает РИА «Новости». «Все идет по плану, который был согласован при посредничестве американцев и, в частности, представителей Мелании Трамп», – сказал Песков в комментарии Первому каналу.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что до настоящего времени сообщений о возможных нарушениях договоренностей не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал договоренности о проведении гуманитарной операции в Алешках возможным примером для других участков.

    В субботу представитель Кремля сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    В пятницу Москва приветствовала усилия Мелании Трамп по организации гуманитарной миссии.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    27 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере
    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отверг возможность компромисса по вопросу Донбасса, сообщает Reuters.

    Путин сообщил европейским лидерам об отказе Москвы идти на уступки в отношении цели взять под полный контроль всю территорию Донбасса, передает Reuters. В ответ представители Финляндии и Норвегии указали на необходимость достижения справедливого мира для урегулирования конфликта, говорится в материале.

    Агентство также отмечает, что последним лидером страны Евросоюза, который связывался по телефону с российским президентом, был французский лидер Эммануэль Макрон. Их беседа состоялась в июле 2026 года, однако информация о ней не была обнародована, а сами переговоры не принесли результатов.

    Напомним, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал состоявшийся диалог откровенным и содержательным.

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    27 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Песков: Европа пока не участвует в переговорах по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа пока не участвует в переговорах по украинскому урегулированию, хотя Москва считает позитивным диалог с отдельными европейскими странами.

    «Европа пока не участвует в переговорах. Достигнута договоренность о том, что в ноябре будет продолжен трехсторонний формат – это Россия, Украина, США. Но диалог с определенными европейскими странами – это позитивно, конечно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь добавил, что в общеевропейском формате по-прежнему сохраняется отказ от диалога с Москвой. Ранее во вторник состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.

    В воскресенье пресс-секретарь главы государства назвал условие поддержки Москвой кандидатуры переговорщика от Евросоюза.

    В пятницу европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России.

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    27 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Производитель Nivea отказался уходить из России

    Производитель Nivea решил остаться в России

    Производитель Nivea отказался уходить из России
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкая компания Beiersdorf, выпускающая продукцию под брендом Nivea, не планирует уходить из России и сохранит свое присутствие на рынке, заявил гендиректор компании Винсент Варнери.

    «Мы остаемся в России, чтобы защищать наш бренд и выплачивать зарплаты сотрудникам», – заявил Варнери. Он добавил, что стратегия в отношении российского рынка осталась прежней: присутствие в стране помогает защитить бренд Nivea, который продается в России с 1906 года, передает РИА «Новости».

    Варнери отметил, что «коммерческий конфликт» между российским подразделением компании и местным партнером повлиял на показатели третьего квартала, но сейчас ситуация разрешена и работа идет в обычном режиме.

    Компания Beiersdorf со штаб-квартирой в Гамбурге основана в 1882 году. Она выпускает косметическую продукцию под брендами Nivea, Eucerin и Hansaplast. В компании работают более 22 тыс. сотрудников.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал управление зарубежными компаниями интересами России.

    В прошлом месяце пресс-служба швейцарской компании Nestle заявила о намерении вернуть контроль над своими активами в России.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил о готовности ряда немецких предприятий возобновить работу на российском рынке.

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    27 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Участники ФСЭГ заявили о намерении совместно реагировать на газовые кризисы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию, заявив о намерении создать механизмы реагирования на кризисы на газовом рынке и укрепить защиту энергетической инфраструктуры.

    В декларации, содержание которой опубликовано на сайте Кремля, страны ФСЭГ подтвердили суверенное право распоряжаться своими природными ресурсами и выступили против односторонних ограничений, не одобренных ООН.

    «Наше решительное неприятие экстерриториального применения национальных и региональных правовых норм, а также введения односторонних принудительных мер, не санкционированных ООН», – говорится в декларации.

    Участники выразили обеспокоенность влиянием геополитических событий, особенно на Ближнем Востоке, на надежность газоснабжения, инвестиционные риски и колебания цен. Отдельно отмечены риски тарифных мер, способных затруднять поставки энергии и движение инвестиций.

    Для противодействия кризисам страны намерены расширить консультации высокого уровня и согласовывать действия по обеспечению надежных поставок. Сотрудничество также охватит защиту производственных объектов, газопроводов и СПГ-танкеров от физических, кибернетических и гибридных угроз.

    В декларации содержится призыв диверсифицировать маршруты торговли газом, развивать региональные газовые хабы и трансграничную инфраструктуру. Долгосрочные контракты и различные механизмы ценообразования, включая привязку к нефтяным ценам, названы инструментами повышения предсказуемости рынка и привлечения инвестиций.

    Страны ФСЭГ намерены продвигать природный газ как «топливо назначения», сохраняющее значение в долгосрочной перспективе. По их оценке, он должен играть важную роль в переходе к низкоуглеродной энергетике, обеспечении промышленности и растущих потребностей центров обработки данных.

    Одновременно участники заявили о намерении сокращать выбросы метана, внедрять технологии улавливания и хранения углекислого газа, наращивать производство «голубого» водорода. Современные технологии, включая искусственный интеллект, предлагается использовать для снижения затрат и воздействия газовой отрасли на окружающую среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию.

    На самом саммите во вторник президент Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения суверенитета одних государств в энергетике за счет других и призвал государства развивать технологическое партнерство.

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    27 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    МИД Украины: Москве переданы сигналы о готовности Зеленского к встрече с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев через лидеров Финляндии и Норвегии передал Москве сигналы о готовности к прекращению огня и личной встрече Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

    «Владимир Зеленский поделился своим видением о том, какие сигналы наши партнеры должны передать Путину, и эти сигналы были переданы. Прекращение огня: мы готовы к любому прекращению огня. Второй сигнал – встреча с Путиным. Мы готовы ко встрече с ним», – приводит РИА «Новости» заявление Сибиги на пресс-конференции в Хельсинки.

    Министр иностранных дел Украины добавил, что встреча Зеленского и Путина может стать единственным событием, которое придаст необходимый толчок переговорам об урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник президента Юрий Ушаков заявил о готовности Владимира Путина принять Владимира Зеленского в Москве для прямых переговоров.

    Ранее Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 22:44 • Новости дня
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    @ Степан Пугачев/photo.roscongress.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    В возникшем в мире энергетическом кризисе виноваты недальновидные политические решения стран Запада. Поэтому предложенная Владимиром Путиным на саммите ФСЭГ деполитизация энергетики позволит полнее использовать ресурсы России и других стран-экспортеров для сокращения дефицита топлива, стабилизации мирового рынка и снижения цен на нем, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Во вторник в России прошел восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа.

    «Владимир Путин в своей речи четко обозначил: те политические шаги, которые предпринимают западные страны, провоцируют масштабный энергетический кризис. То есть они действительно роют яму сами себе, причем европейцы начали делать это еще задолго до 2022 года», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Эксперт напомнил, что тогда ЕС активно запугивал энергетические компании «зеленой повесткой», из-за чего возник дефицит предложения углеводородов на международном рынке. Позже ситуация усугубилась после отказа Старого Света от российского сырья. «То есть президент выразил объединительную для стран-экспортеров мысль: политические решения, принимаемые Западом, создают проблемы для всего мирового рынка», – уточнил он.

    «Соответственно, деполитизация энергетики необходима – с этим согласны все участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Озвучивая эту мысль, Россия еще раз показывает, что готова работать на энергетическом рынке, не оглядываясь на политические распри. Более того, наш стратегический потенциал может стать стабилизирующим фактором для всего мира», – добавил собеседник.

    «Наша страна, как правильно отмечает глава государства, способна закрыть часть образовавшегося дефицита газа и нефти. Возврат России на рынок дизеля наглядно показал, что отечественный потенциал позволяет в рекордные сроки способствовать снижению стоимости сырья. Если нам не будут мешать санкциями, то положительная динамика продолжится», – говорит эксперт.

    При этом, отмечает Юшков, Москва не забывает и об экологии, продвигая по-настоящему полезные для природы инициативы. «Газ на сегодня – самый чистый вид ископаемого топлива. Он также не отличается особой дороговизной, а значит, большое количество стран могут позволить себе его закупку. Таким образом, Россия вносит вклад и в сокращение энергетической бедности в мире», – рассуждает он.

    И это разительно отличает Москву от Европы, которая использовала тему экологии для продвижения собственной политической повестки. «Навязывая планете «зеленую повестку», Брюссель преследовал сугубо личные цели, а именно – снизить зависимость от внешних поставщиков энергоносителей», – заключил Юшков.

    Напомним, в России прошел восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа. По итогам встречи была принята Московская декларация, в которой стороны договорились создать механизмы реагирования на кризисы на газовом рынке. В ходе пленарного заседания делегации обсудили роль сырья в обеспечении глобальной энергетической безопасности и вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества для гарантий надежных поставок этого топлива на мировые рынки.

    Выступая на заседании, Владимир Путин отметил, что форум изначально задумывался как экспертно-аналитическая площадка для обмена опытом, оценки и прогнозирования газового рынка. «Такая открытость, ясность, объективность оценок очень важны как для производителей, так и для потребителей газа», – сказал президент.

    Он также напомнил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и располагает уникальным комплексом для его переработки. «Эту мощную ресурсную, научную, индустриальную базу мы используем для роста национальной экономики и одновременно выступаем ответственным поставщиком газа за рубеж, надежным, предсказуемым партнером», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, глава государства указал, что Европа, пытаясь вытеснить Россию с мирового газового рынка, в итоге сама нанесла удар по своей промышленности и социальной сфере. «Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – добавил он.

    В завершение выступления президент пригласил делегатов саммита в следующем году вновь посетить Москву на десятый международный форум «Российская энергетическая неделя», чтобы продолжить дискуссию и обсудить конкретные проекты сотрудничества.

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    27 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Лавров назвал Мерца и ряд европейских политиков мазохистами

    Лавров: Канцлер ФРГ Мерц и некоторые политики Европы ведут себя как мазохисты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал канцлера Германии Фридриха Мерца и ряд других европейских политиков «политическими мазохистами» из-за их стремления нанести поражение России в ущерб собственным странам.

    «Пытается он (Запад) общественное мнение свое удержать на позиции, что надо жертвовать всем: зарплатами, рабочими местами, размером медицинских услуг и в принципе социальными льготами ради того, чтобы Украина победила Россию», – заявил Лавров в ходе встречи с главными редакторами африканских СМИ. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр отметил, что недавно подобные заявления делал и канцлер ФРГ. «Вот такие мазохисты, если хотите, политические», – добавил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова назвала визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев возвращением убийц на место преступления.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров назвал крайне тревожными слова Мерца о планах сделать Германию главной военной силой Европы.

    В конце лета спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о нанесении политикой Мерца экономического ущерба Германии.

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