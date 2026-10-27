Власти Тувы предупредили о сохранении опасности нападения медведей

Правительство Тувы предупредило об угрозе нападений медведей до декабря

Tекст: Тимур Шайдуллин

Активность медведей в Туве не снижается, а число сообщений об их приближении к жилью растет. Опасность сохранится до наступления сильных морозов и формирования снежного покрова в тайге, сообщает правительство республики.

«В течение всего ноября медведи будут представлять наибольшую опасность для человека и домашнего скота», – подчеркнул руководитель Госкомохотнадзора Тувы Артыш Салчак. По его словам, за прошедшую неделю зафиксировано 56 обращений о приближении животных, из которых 25 подтвердились, после чего опасные особи были ликвидированы.

Помимо прямых нападений, возник риск заражения трихинеллезом. Руководитель Службы ветеринарии Юрий Оруспай рассказал об обнаружении возбудителя этого заболевания в мясе добытого медведя, из-за чего в охотничьем угодье Пий-Хемского района ввели карантин на один год.

В связи с сохраняющейся угрозой жителям региона рекомендовали соблюдать действующий до 30 ноября запрет на посещение лесов. Родителей призвали не отправлять детей на чабанские стоянки во время каникул. Для защиты населения в районах продолжают работу 89 бригад в составе более 500 охотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о спасении полицейскими семьи от бурого медведя в тувинском селе Тоора-Хем.

Ранее руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак рассказал об эвакуации трех отшельников из таежного скита из-за нашествия агрессивных хищников.

До этого стало известно о гибели 26 жителей различных регионов России в результате нападений медведей с весны этого года.