IBSF продлила отстранение российских бобслеистов в двойках и четверках

Tекст: Тимур Шайдуллин

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) принял решение продлить отстранение российских бобслеистов в двойках и четверках, сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов. При этом оставлено в силе решение о выступлении россиян на турнирах по скелетону и монобобу в нейтральном статусе.

«Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, но получать его, в отличие от прошлого сезона, будут без проверки, хотя мы были готовы на них», – заявил Пегов.

По его словам, Европа пока не готова допустить бобслеистов в двойках и четверках до участия в международных стартах. Федерация намерена бороться за права спортсменов вместе с Олимпийским комитетом России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу РФБ выразила надежду на возвращение российских баскетболистов на международные турниры.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев назвал безобразной позицию ряда европейских стран, которые искусственно ограничивают допуск российских спортсменов на соревнования.

До этого Евросоюз осудил возможное возвращение российских атлетов на международную арену.