Умерла сыгравшая в сериале «МакМиллан и жена» актриса Сьюзан Сент-Джеймс

Tекст: Денис Тельманов

Сьюзан Сент-Джеймс умерла в возрасте 80 лет, пишет People со ссылкой на ее представителя. Ранее у актрисы диагностировали рак поджелудочной железы.

Сент-Джеймс прославилась благодаря роли Салли МакМиллан в сериале «МакМиллан и жена». Она также сыграла в фильмах «Блюз в законе» и «Любовь с первого укуса».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье скончался актер мелиховского театра «Чеховская студия» Владимир Курочкин.

На прошлой неделе супруга актера Андрея Терентьева сообщила о его смерти от внутреннего кровотечения из-за прободной язвы.

В прошлом месяце умер актер театра и кино Константин Сироткин, сыгравший в сериале «Склифосовский».