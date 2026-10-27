Boeing признал срыв плана поставки 500 самолетов в 2026 году

Reuters: Boeing провалил план поставки 500 самолетов в 2026 году

Tекст: Денис Тельманов

«Компания сможет выйти на целевой показатель производства самолетов 737 в объеме 47 единиц в месяц только к началу 2027 года. Это стало серьезным препятствием для процесса восстановления компании. В результате Boeing не выполнит план по поставкам 500 самолетов в текущем году», – приводит Reuters заявление Ортберга.

С января по октябрь компания передала заказчикам 475 лайнеров. Изначально производитель рассчитывал достичь уровня в 47 самолетов Boeing 737 ежемесячно минувшим летом, однако в сентябре признал нехватку мощностей для быстрого создания крыльев.

На фоне заявления гендиректора акции авиаконцерна упали почти на 10%, достигнув отметки в 170,05 доллара. Этот показатель стал минимальным с апреля 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца китайская компания Avolon Holdings решила приобрести 250 новых самолетов у Airbus и Boeing на сумму 46,7 млрд долларов.

В начале месяца американская корпорация допустила внедрение системы защиты лайнеров от случайных крушений.

В прошлом месяце авиаконцерн выиграл многомиллиардный контракт на создание перспективного истребителя для Военно-морских сил США.