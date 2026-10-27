Гендиректор разработчика ракет Brakestop попал в российский стоп-лист

МИД: Главу компании-разработчика ракет Brakestop внесли в российский стоп-лист

Tекст: Елизавета Шишкова

Британский подданный участвует в проекте по созданию дальнобойных ракет Brakestop, говорится в заявлении на сайте МИД России. Всего в ответный список дипведомство включило семь британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию.

В министерстве подчеркнули, что поставки Украине ракетно-дроновых вооружений и технологий преследуют цель нанесения России максимального урона. Ведомство продолжит работу над расширением стоп-листа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о передаче Британией Киеву технологий для самостоятельного производства крылатых ракет Storm Shadow.

В марте внешнеполитическое ведомство заявило решительный протест послам Британии и Франции в Москве после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об участии специалистов из Британии в атаке на город ракетами Storm Shadow.