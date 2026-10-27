  • Новость часаКабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов
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    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    27 октября 2026, 20:10 • Новости дня

    Названа дата похорон рэпера Маваши

    Семья рэпера Маваши назначила похороны на 29 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Прощание с основателем движения «Северный человек» и рэпером Михаилом Маваши, а также его похороны состоятся в Воронеже 29 октября.

    Прощание с музыкантом пройдет в Воронеже. Похороны Михаила Маваши состоятся там же 29 октября, рассказали в окружении артиста, передает РИА «Новости».

    О смерти Михаила Маваши в возрасте 41 года стало известно в воскресенье. Музыкант выступал в поддержку проведения специальной военной операции и осенью 2023 года доставлял гуманитарную помощь военным в зону боевых действий. В конце 2022 года он основал движение «Северный человек» для консолидации славян и помощи русским людям.

    В 2025 году суд на Украине заочно приговорил артиста к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Маваши занимался музыкой с 2009 года, основал проекты «ЦельРазгром» и «МАВАШИ group».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вдова основателя движения «Северный человек» Маваши Екатерина заявила о бессмысленности своего дальнейшего существования после известия о смерти супруга.

    В воскресенье семья музыканта сообщила об отсутствии достоверной информации о причинах его смерти.

    Воронежские следователи организовали процессуальную проверку для установления обстоятельств произошедшего.

    27 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года

    People: Актер Ноа Уайли признан самым сексуальным мужчиной 2026 года

    Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года
    @ Dave Starbuck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский актер Ноа Уайли удостоился титула самого сексуального мужчины 2026 года по версии журнала People.

    «Я подумал, что это похоже на розыгрыш – никогда бы не предположил, что меня удостоят такой чести», – прокомментировал Уайли. По словам артиста, жена Сара убедила его, что он достоин титула, пишет People. Актер отметил высокую оценку супругой его качеств как человека, отца и мужа.

    Уайли известен по роли доктора Картера в сериале «Скорая помощь». В медицинской драме «Питт» он вновь сыграл врача и получил две премии «Эмми» подряд за лучшую мужскую роль. В 1990-х годах актер уже появлялся на обложке издания вместе с коллегами по «Скорой помощи», включая Джорджа Клуни, который позднее дважды получал звание самого сексуального мужчины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году журнал People назвал актера Джона Красински самым сексуальным мужчиной.

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    27 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин передал президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для прямых переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Наш начальник повторил, наверное, уже в миллионный раз, что если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности. Вот это было сказано», – приводят слова Ушакова «Вести».

    Помощник президента отметил, что Стубб и Стере активно транслировали желание Зеленского напрямую переговорить с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о готовности России в принципе возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике
    Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия прорабатывает возможность совместной работы с Соединенными Штатами в Арктике, заявил президент Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.

    «Вот в Арктике, о которой я упомянул, мы активно работаем со многими странами мира, заинтересованы в совместной работе. Совсем недавно еще в наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнеры, китайские партнеры работали. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнерами», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Во вторник президент открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    На прошлой неделе глава государства на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил об обоюдном интересе к восстановлению экономического сотрудничества.

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    27 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия не ведет работу по восстановлению политических связей с Россией, заявила глава финского МИД Элина Валтонен.

    Валтонен подчеркнула, что Хельсинки не ведет работу по нормализации политических контактов с Москвой, передает РИА «Новости». «Позиция Финляндии предельно ясна. Мы не находимся в процессе восстановления политических связей с Россией», – сказала министр.

    Глава МИД Финляндии выступила с соответствующим заявлением во время совместной пресс-конференции с главами МИД Норвегии и Украины. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

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    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

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    27 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине

    Лавров: Европа пытается втиснуться в переговорный процесс по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны пытаются войти в переговорный процесс по украинскому конфликту, однако не меняют своего отношения к первопричинам кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российского дипведомства подчеркнул, что европейские лидеры до последнего времени отказывались от контактов с Москвой, а теперь говорят о необходимости их восстановления, передает РИА «Новости».

    «Пока мы не видим изменения подхода Европы, которая принимает документ за документом, делает выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждая Россию и требуя прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего все это началось», – заявил Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    Министр добавил, что ничего принципиально нового не прозвучало ни в телефонных переговорах президента Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и финским лидером Александром Стуббом, ни в его собственной беседе с немецким политиком Йоханном Вадефулем в Нью-Йорке. Подобная активность, по оценке Лаврова, лишь демонстрирует желание европейцев найти себе место в переговорном процессе с непонятными позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянское издание L'Antidiplomatico предсказало необходимость для Европы выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту.

    В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко констатировал самоисключение Евросоюза из возможных переговоров с Москвой.

    На прошлой неделе Грушко исключил возвращение к нормальным отношениям с Европой.

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    27 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ

    Новак: Россия может помочь странам Персидского залива в восстановлении НПЗ

    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    @ Степан Пугачев/photo.roscongress.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва готова предоставить государствам Персидского залива технологии и оборудование для восстановления нефтеперерабатывающих заводов.

    По его словам, российские специалисты могут оказать содействие государствам Ближнего Востока в ремонте инфраструктуры, передает РИА «Новости». «Мы готовы обеспечивать, в том числе и технологиями, и оборудованием. Сегодня практически вся линейка нефтегазового оборудования производится в России, особенно для нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому если такая помощь необходима будет, наши специалисты ее могут оказать», – заявил Новак.

    Вице-премьер сделал соответствующее заявление журналистам в кулуарах саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа под председательством президента России Владимира Путина приняли Московскую декларацию.

    Глава государства заявил о недопустимости обеспечения суверенитета одних стран в энергетике за счет других.

    Путин оценил объем поставок российского топлива в Турцию в 30 млрд кубометров.

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    27 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках

    Песков: Гуманитарная миссия в Алешках идет по плану

    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области проходит без нарушений и по согласованному при посредничестве США плану.

    По его словам, гуманитарная операция в районе Алешек Херсонской области идет по графику, передает РИА «Новости». «Все идет по плану, который был согласован при посредничестве американцев и, в частности, представителей Мелании Трамп», – сказал Песков в комментарии Первому каналу.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что до настоящего времени сообщений о возможных нарушениях договоренностей не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал договоренности о проведении гуманитарной операции в Алешках возможным примером для других участков.

    В субботу представитель Кремля сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    В пятницу Москва приветствовала усилия Мелании Трамп по организации гуманитарной миссии.

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    27 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Кабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов

    Tекст: Вера Басилая

    Нефть и нефтепродукты включены в перечень товаров, информация о которых подлежит ограничению в соответствии с сентябрьским указом президента об информации в сфере ТЭК, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Согласно документу, в перечень кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности вошла позиция «нефть и нефтепродукты», передает ТАСС.

    Кроме того, ограничен доступ к информации таможенной статистики об экспорте, данным об объемах переработки и производства товаров российскими НПЗ, а также к информации о планируемых объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса.


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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    27 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню

    Кулинар Пискунов оценил идею внедрения «русского завтрака» в гостиницах и кафе

    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Большинство блюд, которые Минпромторг предложил включить в русский завтрак, уже есть в утреннем меню гостиниц и кафе, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар, блогер Владислав Пискунов. По его наблюдениям, гости чаще всего выбирают блюда из яиц, каши, сырники и творожные запеканки. При этом универсального традиционного завтрака не существует: одним достаточно творога, другим нужны мясные продукты.

    Минпромторг подготовил концепцию проекта по внедрению русского завтрака в работу гостиниц, пансионатов и заведений общественного питания. В традиционное утреннее меню предлагается включить сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, каши, запеканки и блины, а из напитков – квас, морс и травяные чаи.

    «Я десять лет работаю шеф-поваром русского ресторана, и у меня большое меню завтраков, больше 30 позиций, включая комбо. Поэтому я могу оперировать статистикой, что продается, а что нет. Самые популярные позиции, как всегда, это всевозможные блюда из яиц. Дальше идут каши, вездесущие сырники, которые едят все, и творожные запеканки. Довольно популярны и плотные завтраки с мясными продуктами, к яичнице, как правило, заказывают колбаски или сосиски – это самое продаваемое утреннее блюдо», – говорит Пискунов.

    При этом, отмечает он, у разных людей совершенно разные представления о том, каким должен быть завтрак. Кто-то ест творог, сырники или блины, кому-то нужно что-то поплотнее, а кто-то выбирает кашу. Сам шеф-повар по утрам предпочитает кисломолочные продукты, соленую рыбу и кофе.

    «Поэтому сказать, что какой-то один завтрак традиционный, а все остальные инновационные, совершенно нельзя. Что касается сырников и блинов в разделе десертов, то есть рестораны, где подают завтраки, а есть те, где их нет», – поясняет собеседник.

    По мнению шеф-повара, идеальный русский завтрак для отеля тот, который нравится самому гостю. Рекомендации Минпромторга ни в коем случае никого ни к чему не обязывают, подчеркивает он. Более того, подавляющее большинство отелей уже предлагает все эти позиции на завтрак.

    «Завтрак является тем приемом пищи, когда человеку не хочется экспериментировать и пробовать что-то новое. Утром ему хочется съесть привычные вещи, а к гастрономическим экспериментам он готов в обед и ужин. Русские люди, честно говоря, и так в основном завтракают русской едой. Ничего сенсационного здесь нет вообще, потому что предлагается то, что уже и так есть, да еще и с оговоркой для заведений национальной кухни – ведь требовать такого от японского ресторана было бы глупостью», – заключил Пискунов.

    В сентябре врач превентивной медицины Анастасия Пантус предупредила, что замена полноценного завтрака утренним кофе ведет к дефициту энергии и вечернему перееданию.

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    27 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Полиция задержала разбивших стекла в вагонах «Иволги» подростков

    МВД: Задержаны подростки за порчу вагонов «Иволги»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники полиции задержали несовершеннолетних, которые сорвали аварийные молотки и разбили стекла в вагонах электропоезда «Иволга», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    По словам Волк, инцидент произошел в поезде сообщением Фрязино – Москва. Материальный ущерб превысил 300 тыс. рублей. Подростки действовали из хулиганских побуждений, сообщила представитель МВД в Max. Они договаривались в мессенджерах, катались на электричках, похищали аварийные молотки и использовали их для повреждения стекол. Некоторые из них также занимались зацепингом, снимая свои действия на видео для публикации в интернете.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). Материалы переданы в следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области. Кроме того, законных представителей подростков привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года в подмосковной электричке группа подростков повредила вагоны и атаковала помощника машиниста.

    Тогда правоохранители задержали в Москве подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг.

    В октябре прошлого года уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила о необходимости ужесточения подхода к зацепингу.

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    27 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Песков: Европа пока не участвует в переговорах по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа пока не участвует в переговорах по украинскому урегулированию, хотя Москва считает позитивным диалог с отдельными европейскими странами.

    «Европа пока не участвует в переговорах. Достигнута договоренность о том, что в ноябре будет продолжен трехсторонний формат – это Россия, Украина, США. Но диалог с определенными европейскими странами – это позитивно, конечно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь добавил, что в общеевропейском формате по-прежнему сохраняется отказ от диалога с Москвой. Ранее во вторник состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.

    В воскресенье пресс-секретарь главы государства назвал условие поддержки Москвой кандидатуры переговорщика от Евросоюза.

    В пятницу европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России.

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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

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    27 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Производитель Nivea отказался уходить из России

    Производитель Nivea решил остаться в России

    Производитель Nivea отказался уходить из России
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкая компания Beiersdorf, выпускающая продукцию под брендом Nivea, не планирует уходить из России и сохранит свое присутствие на рынке, заявил гендиректор компании Винсент Варнери.

    «Мы остаемся в России, чтобы защищать наш бренд и выплачивать зарплаты сотрудникам», – заявил Варнери. Он добавил, что стратегия в отношении российского рынка осталась прежней: присутствие в стране помогает защитить бренд Nivea, который продается в России с 1906 года, передает РИА «Новости».

    Варнери отметил, что «коммерческий конфликт» между российским подразделением компании и местным партнером повлиял на показатели третьего квартала, но сейчас ситуация разрешена и работа идет в обычном режиме.

    Компания Beiersdorf со штаб-квартирой в Гамбурге основана в 1882 году. Она выпускает косметическую продукцию под брендами Nivea, Eucerin и Hansaplast. В компании работают более 22 тыс. сотрудников.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал управление зарубежными компаниями интересами России.

    В прошлом месяце пресс-служба швейцарской компании Nestle заявила о намерении вернуть контроль над своими активами в России.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил о готовности ряда немецких предприятий возобновить работу на российском рынке.

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