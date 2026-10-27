Двукратный чемпион России по хоккею с мячом Конаков умер в 59 лет

Двукратный чемпион России по хоккею с мячом умер от остановки сердца

Tекст: Елизавета Шишкова

«В Королеве на выходных был турнир ветеранов, Конаков сыграл два матча, и между играми у него не выдержало сердце. Все это было неожиданно – за день до этого он выкладывал пост в соцсетях, что у него все хорошо, он был счастливым и довольным в парке. Возможно, у него была сердечная недостаточность. Он был похоронен сегодня в Королеве», – сообщил главный тренер сыктывкарского «Строителя» Вячеслав Манкос. Его слова приводит ТАСС.

Конаков выступал за «Строитель», московское «Динамо», нижегородский «Старт», а также играл в клубах Швеции и Финляндии. Он становился чемпионом мира среди юниоров, лучшим бомбардиром чемпионата России и финалистом Кубка европейских чемпионов.

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