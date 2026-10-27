Полиция Бразилии аннулировала паспорта экс-кандидата в президенты Болсонару

«Единая Россия» пообещала решить проблему долгов участников СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Военнослужащие не должны сталкиваться с отказами в списании задолженности из-за правовой неопределенности, сообщил Сайбель, комментируя обращение Ассоциации российских банков в ЦБ и Госдуму. После изменения законодательства возник риск отказов при списании задолженности до 10 млн рублей у контрактников, если по их долгам уже началось судебное взыскание.

«Единая Россия» намерена проработать ситуацию совместно с ЦБ и представителями банковского сектора для выработки единого подхода к спорным случаям, говорится в сообщении канале «Единой России» в Max.

Сайбель подчеркнул необходимость прояснить порядок применения закона, чтобы исключить разночтения.

«Каждый случай отказа нужно разбирать предметно, с оценкой обстоятельств и правовых оснований. «Единая Россия» будет добиваться устранения спорных моментов, чтобы предусмотренные законом гарантии работали без сбоев», – добавил парламентарий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ассоциация российских банков предложила уточнить закон о списании кредитных долгов для участников СВО.