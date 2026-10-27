Мигрант в Чувашии переоделся в сотрудника ФСИН и продал чужой «КамАЗ»

В Чувашии мигрант в форме ФСИН продал чужой «КамАЗ» за 1,9 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Чувашии задержали 25-летнего иностранца, который под видом сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний похитил и перепродал грузовик. Владелец автомобиля обратился в полицию Новочебоксарска с заявлением о мошенничестве, сообщает МВД Чувашии в Max.

«По словам потерпевшего, по объявлению о сдаче грузовика в аренду к нему обратился молодой человек, представившийся сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний», – рассказали в ведомстве.

Иностранец пришел на встречу в форме ФСИН, купленной на маркетплейсе, и заявил, что машина нужна для работ на территории исправительной колонии. Получив ключи, злоумышленник продал «КамАЗ» жителю Пермского края за 1,9 млн рублей. Настоящий владелец отследил машину по приложению и нагнал ее на автозаправке в Марий Эл, где и выяснилось, что грузовик перепродан.

Задержанный мигрант признал вину, пояснив, что действовал по указанию куратора в мессенджере, которому передал вырученные деньги через курьера. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, также собран материал за нарушение миграционного законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о направлении в суд более 2,4 тыс. уголовных дел о преступлениях мигрантов в 2025 году и сообщил об увеличении числа преступлений террористической направленности с участием мигрантов в 2,7 раза.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал начало действия законов об ужесточении ответственности за мошенничество.