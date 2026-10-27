Наблюдательный совет подвел итоги работы фонда «Защитники Отечества»

Свыше 11 тыс. ветеранов СВО нашли работу через фонд «Защитники Отечества»

Tекст: Елизавета Шишкова

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на заседании наблюдательного совета сообщил, что с начала года уровень доверия россиян к государственному фонду «Защитники Отечества» вырос на 7%, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Согласно данным опроса ВЦИОМ, с начала года уровень доверия среди жителей России к фонду «Защитники Отечества» вырос сразу на 7%», – сказал Кириенко.

Он отметил, что абсолютное большинство ветеранов с инвалидностью (88,9%) удовлетворены качеством адаптации жилья, проведенной фондом. Кроме того, председатель призвал активнее вовлекать бойцов с тяжелыми ранениями в занятия адаптивным спортом, а также усилить работу по диспансеризации защитников, оказанию им психологической помощи и содействию в трудоустройстве.

Председатель фонда Анна Цивилева сообщила, что совместно с Военно-социальным центром сформирован единый информационный контур, благодаря которому военнослужащие получают информацию о мерах поддержки. Для интеграции бойцов в мирную жизнь в структуре фонда также создано управление по работе с ветеранским сообществом.

С июня 2026 года полномочия фонда расширились на военнослужащих с инвалидностью и участников отражения агрессии на приграничных территориях, получивших инвалидность. Для реализации межведомственного подхода к поддержке детей погибших и пропавших без вести бойцов фонд выступил с инициативой создать профильную рабочую группу.

За содействием в трудоустройстве обратились свыше 23 тыс. ветеранов спецоперации на Украине, более половины из которых уже нашли работу. Благодаря поддержке фонда более 17 тыс. бывших бойцов систематически занимаются спортом, при этом 750 человек вошли в региональные сборные по адаптивным видам спорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле фонд «Защитники Отечества» организовал масштабную семинар-сессию по вопросам социального сопровождения ветеранов.

В июне наблюдательный совет фонда объявил о расширении поддержки участников спецоперации и их семей.

Весной экспертная площадка своиродные.РФ расширила функционал медицинской и психологической помощи бойцам.