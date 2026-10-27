Суд взыскал с сына художника Глазунова долги за горячую воду

Суд взыскал с сына художника Глазунова более 9 тыс. рублей долга за горячую воду

Tекст: Тимур Шайдуллин

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с индивидуального предпринимателя и ректора Российской академии живописи Ивана Глазунова задолженность по договору горячего водоснабжения в пользу Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Сумма основного долга за период с января по апрель текущего года составила более 9,6 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Кроме того, суд обязал ответчика выплатить около 1,6 тыс. рублей неустойки по договорам водоснабжения и теплоснабжения, а также компенсировать истцу более 10 тыс. рублей госпошлины. Изначально в поданном в июле иске МОЭК требовала от ответчика около 102 тыс. рублей, однако в октябре сумма требований была снижена.

Иван Глазунов является сыном художника Ильи Глазунова и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Основной вид его предпринимательской деятельности зарегистрирован как «деятельность в области исполнительских искусств».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд в Москве зарегистрировал иск МОЭК к певице Клаве Коке о взыскании платы за коммунальные услуги.

Ранее партия «Единая Россия» выступила категорически против введения онлайн-взысканий спорных долгов по жилищно-коммунальным услугам.

До этого Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость, предложила отменить действующий в России запрет на передачу долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги третьим лицам.