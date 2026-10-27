МВД объявило в розыск основателя сервиса доставки Level Kitchen

Основатель сервиса Level Kitchen Зеленый попал в базу розыска МВД

Tекст: Валерия Городецкая

Информация о поиске предпринимателя появилась в базе розыска ведомства, передает РИА «Новости». «Зеленый Артур... Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – указано в карточке.

При этом конкретная статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск основателя сервиса доставки, в базе не раскрывается.

Основным направлением Level Kitchen были рационы с пониженной калорийностью. В 2021 году Зеленый вошел в число победителей рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет».

Проверка московской инспекции ФНС № 25 завершилась в декабре 2024 года доначислением «Левел мск» 411,3 млн руб. налогов и страховых взносов за период с 2021 по 2023 год. Помимо этого, компании выписали штраф на 131,5 млн руб. По заключению инспекторов, за договорами с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями фактически скрывались трудовые отношения.

Согласно сведениям СПАРК за октябрь 2026 года, долг ООО «Левел мск» перед бюджетом превысил 750 млн руб. У другой компании группы, ООО «Верде», налоговые обязательства составили более 29 млн руб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе объявленный в розыск основатель издательства «Черная сотня» Дмитрий Бастраков сообщил о нахождении в России.

В августе в розыскную базу МВД попал бывший шеф-редактор нескольких медиапроектов Дмитрий Еловский (признан иноагентом в России).

Летом ведомство объявило в розыск предполагаемого создателя масштабной схемы уклонения от налогов Александра Осина.