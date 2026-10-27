Глава «Газпрома» и президент Мозамбика обсудили развитие газовой отрасли

Миллер и президент Мозамбика обсудили развитие газовой отрасли республики

Tекст: Валерия Городецкая

Руководство российской энергетической компании и лидер африканского государства рассмотрели потенциальные направления совместной работы по развитию мозамбикской газовой отрасли в ходе саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), сообщается в канале «Газпрома» в Max.

Отмечается, что во встрече также приняли участие посол Мозамбика в России Жозе Матеуш Муария Катупха и генеральный директор Национальной компании по углеводородам республики (ENH) Руденсиу де Родолфу Новайш Мораиш.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Мозамбика Даниэл Шапу сообщил о намерении развивать отношения с Россией в сфере экономики.

Участники саммита Форума стран – экспортеров газа под председательством президента России Владимира Путина приняли Московскую декларацию.

Глава государства на пленарном заседании заявил об объемах поставок российского топлива в Турцию.