  • Новость часаКабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов
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    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    27 октября 2026, 18:31 • Новости дня

    Небензя: Альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия считает, что альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет и быть не может, заявил постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя заявил об отсутствии альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана, передает РИА «Новости». «Альтернативы политико-дипломатическому урегулированию нет и быть не может», – заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.

    Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными инсинуациями обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    До этого Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

    27 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин передал президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для прямых переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Наш начальник повторил, наверное, уже в миллионный раз, что если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности. Вот это было сказано», – приводят слова Ушакова «Вести».

    Помощник президента отметил, что Стубб и Стере активно транслировали желание Зеленского напрямую переговорить с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о готовности России в принципе возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия не ведет работу по восстановлению политических связей с Россией, заявила глава финского МИД Элина Валтонен.

    Валтонен подчеркнула, что Хельсинки не ведет работу по нормализации политических контактов с Москвой, передает РИА «Новости». «Позиция Финляндии предельно ясна. Мы не находимся в процессе восстановления политических связей с Россией», – сказала министр.

    Глава МИД Финляндии выступила с соответствующим заявлением во время совместной пресс-конференции с главами МИД Норвегии и Украины. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

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    27 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине

    Лавров: Европа пытается втиснуться в переговорный процесс по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны пытаются войти в переговорный процесс по украинскому конфликту, однако не меняют своего отношения к первопричинам кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российского дипведомства подчеркнул, что европейские лидеры до последнего времени отказывались от контактов с Москвой, а теперь говорят о необходимости их восстановления, передает РИА «Новости».

    «Пока мы не видим изменения подхода Европы, которая принимает документ за документом, делает выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждая Россию и требуя прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего все это началось», – заявил Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    Министр добавил, что ничего принципиально нового не прозвучало ни в телефонных переговорах президента Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и финским лидером Александром Стуббом, ни в его собственной беседе с немецким политиком Йоханном Вадефулем в Нью-Йорке. Подобная активность, по оценке Лаврова, лишь демонстрирует желание европейцев найти себе место в переговорном процессе с непонятными позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянское издание L'Antidiplomatico предсказало необходимость для Европы выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту.

    В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко констатировал самоисключение Евросоюза из возможных переговоров с Москвой.

    На прошлой неделе Грушко исключил возвращение к нормальным отношениям с Европой.

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    27 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ

    Новак: Россия может помочь странам Персидского залива в восстановлении НПЗ

    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    @ Степан Пугачев/photo.roscongress.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва готова предоставить государствам Персидского залива технологии и оборудование для восстановления нефтеперерабатывающих заводов.

    По его словам, российские специалисты могут оказать содействие государствам Ближнего Востока в ремонте инфраструктуры, передает РИА «Новости». «Мы готовы обеспечивать, в том числе и технологиями, и оборудованием. Сегодня практически вся линейка нефтегазового оборудования производится в России, особенно для нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому если такая помощь необходима будет, наши специалисты ее могут оказать», – заявил Новак.

    Вице-премьер сделал соответствующее заявление журналистам в кулуарах саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа под председательством президента России Владимира Путина приняли Московскую декларацию.

    Глава государства заявил о недопустимости обеспечения суверенитета одних стран в энергетике за счет других.

    Путин оценил объем поставок российского топлива в Турцию в 30 млрд кубометров.

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    27 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках

    Песков: Гуманитарная миссия в Алешках идет по плану

    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области проходит без нарушений и по согласованному при посредничестве США плану.

    По его словам, гуманитарная операция в районе Алешек Херсонской области идет по графику, передает РИА «Новости». «Все идет по плану, который был согласован при посредничестве американцев и, в частности, представителей Мелании Трамп», – сказал Песков в комментарии Первому каналу.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что до настоящего времени сообщений о возможных нарушениях договоренностей не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал договоренности о проведении гуманитарной операции в Алешках возможным примером для других участков.

    В субботу представитель Кремля сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    В пятницу Москва приветствовала усилия Мелании Трамп по организации гуманитарной миссии.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    27 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Кабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов

    Tекст: Вера Басилая

    Нефть и нефтепродукты включены в перечень товаров, информация о которых подлежит ограничению в соответствии с сентябрьским указом президента об информации в сфере ТЭК, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Согласно документу, в перечень кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности вошла позиция «нефть и нефтепродукты», передает ТАСС.

    Кроме того, ограничен доступ к информации таможенной статистики об экспорте, данным об объемах переработки и производства товаров российскими НПЗ, а также к информации о планируемых объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса.


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    27 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Заседание Генассамблеи ООН прервали из-за перепалки делегатов США и Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Халилур Рахман прервал пленарное заседание из-за перепалки между министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей и постпредом США Майком Уолтцем.

    Инцидент произошел во время обсуждения проекта резолюции о прекращении американской блокады Кубы, передает ТАСС. Во время выступления Уолтца Родригес Паррилья подошел к трибуне и потребовал слова, указав на нарушение американцем правил процедуры.

    «Этот человек должен отойти от трибуны. Он не будет угрожать мне в США, как он это пытается делать. Я представитель Соединенных Штатов, отойдите», – заявил американский дипломат.

    Затем кубинский министр вернулся на место и, получив слово, заявил: «Я требую призвать к порядку представителя США, который не только нагло врет, но и опускается ниже уровня достоинства этого форума и стран-членов. Он оскорбляет достоинство народа и правительства Кубы. Господин Уолтц снова врет, и я желаю ему более успешного будущего на других должностях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова назвала многолетнюю американскую блокаду Кубы позорным явлением современности.

    Глава МИД Сергей Лавров настоятельно призвал снять морскую блокаду с Кубы и принять неотложные меры для исправления гуманитарной ситуации на острове.

    Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил о рекордных финансовых потерях страны от американской блокады, превысивших 8 млрд долларов.

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    27 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Песков: Европа пока не участвует в переговорах по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа пока не участвует в переговорах по украинскому урегулированию, хотя Москва считает позитивным диалог с отдельными европейскими странами.

    «Европа пока не участвует в переговорах. Достигнута договоренность о том, что в ноябре будет продолжен трехсторонний формат – это Россия, Украина, США. Но диалог с определенными европейскими странами – это позитивно, конечно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь добавил, что в общеевропейском формате по-прежнему сохраняется отказ от диалога с Москвой. Ранее во вторник состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.

    В воскресенье пресс-секретарь главы государства назвал условие поддержки Москвой кандидатуры переговорщика от Евросоюза.

    В пятницу европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России.

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    27 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Производитель Nivea отказался уходить из России

    Производитель Nivea решил остаться в России

    Производитель Nivea отказался уходить из России
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкая компания Beiersdorf, выпускающая продукцию под брендом Nivea, не планирует уходить из России и сохранит свое присутствие на рынке, заявил гендиректор компании Винсент Варнери.

    «Мы остаемся в России, чтобы защищать наш бренд и выплачивать зарплаты сотрудникам», – заявил Варнери. Он добавил, что стратегия в отношении российского рынка осталась прежней: присутствие в стране помогает защитить бренд Nivea, который продается в России с 1906 года, передает РИА «Новости».

    Варнери отметил, что «коммерческий конфликт» между российским подразделением компании и местным партнером повлиял на показатели третьего квартала, но сейчас ситуация разрешена и работа идет в обычном режиме.

    Компания Beiersdorf со штаб-квартирой в Гамбурге основана в 1882 году. Она выпускает косметическую продукцию под брендами Nivea, Eucerin и Hansaplast. В компании работают более 22 тыс. сотрудников.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал управление зарубежными компаниями интересами России.

    В прошлом месяце пресс-служба швейцарской компании Nestle заявила о намерении вернуть контроль над своими активами в России.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил о готовности ряда немецких предприятий возобновить работу на российском рынке.

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    27 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    МИД Украины: Москве переданы сигналы о готовности Зеленского к встрече с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев через лидеров Финляндии и Норвегии передал Москве сигналы о готовности к прекращению огня и личной встрече Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

    «Владимир Зеленский поделился своим видением о том, какие сигналы наши партнеры должны передать Путину, и эти сигналы были переданы. Прекращение огня: мы готовы к любому прекращению огня. Второй сигнал – встреча с Путиным. Мы готовы ко встрече с ним», – приводит РИА «Новости» заявление Сибиги на пресс-конференции в Хельсинки.

    Министр иностранных дел Украины добавил, что встреча Зеленского и Путина может стать единственным событием, которое придаст необходимый толчок переговорам об урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник президента Юрий Ушаков заявил о готовности Владимира Путина принять Владимира Зеленского в Москве для прямых переговоров.

    Ранее Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Под завалами завода в Орле нашли тело пятого погибшего

    Губернатор Клычков: Число погибших при ударе по заводу в Орле возросло до пяти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Под завалами предприятия в Орловской области найдено тело пятого погибшего сотрудника, сообщил глава региона Андрей Клычков.

    «Скорбные новости – под завалами найдено тело пятого погибшего сотрудника завода. Именно он был последним, чье местонахождение ранее было неизвестно», – сообщил губернатор Орловской области в Max.

    Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким жертв трагедии. По его словам, семь человек продолжают находиться на стационарном лечении в областной больнице.

    На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая поддержка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о денежных компенсациях семьям погибших и пострадавших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины по местному предприятию.

    В воскресенье глава региона сообщил о четырех погибших в результате атаки.

    В субботу руководитель области обнародовал фотографии обломков ракет производства стран НАТО, которыми нанесли удар по гражданскому объекту в Орле.

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    27 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Путин назвал объем поставляемого в Турцию российского газа

    Путин: Россия поставляет в Турцию до 30 млрд кубометров газа

    Путин назвал объем поставляемого в Турцию российского газа
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве заявил, что объем поставок российского топлива в Турцию достигает 30 млрд кубометров.

    «Россия поставляет в Турцию сейчас – если я ошибусь, господин Миллер меня поправит, руководитель Газпрома – до 30 млрд кубических метров газа», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что этот показатель значительно превышает объемы экспорта из Азербайджана. При этом Москва не считает республику конкурентом и полностью открыта к сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин назвал Африку континентом будущего.

    Глава государства сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в энергетической сфере.

    Российский лидер рассказал о возобновлении работы угольных предприятий в европейских странах из-за сложностей в энергетике.

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    27 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Путин объявил о завершении саммита стран – экспортеров газа в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил о завершении восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве, по итогам которого была подготовлена Московская декларация.

    «Завершаем очередной, восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа. Хотел бы вас всех поблагодарить за содержательные выступления и продуктивную совместную работу», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

    Участники встречи обсудили перспективы развития мировой газовой индустрии, укрепление сотрудничества между производителями и поставщиками природного газа, а также меры по стабилизации международного рынка и обеспечению глобальной энергетической безопасности.

    Основные итоги мероприятия отражены в проекте Московской декларации, подготовленном министрами энергетики. В документе подчеркивается возрастающее значение газа для устойчивого роста мировой экономики и промышленности.

    ФСЭГ является международной межправительственной организацией. Полноправными членами форума выступают Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин назвал недопустимым обеспечение суверенитета одного государства за счет других. Глава государства оценил объем поставок российского газа в Турцию в 30 млрд кубометров.

    Путин назвал Африку континентом будущего.

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