  • Новость часаКабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов
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    27 октября 2026, 18:04 • Новости дня

    Участники ФСЭГ заявили о намерении совместно реагировать на газовые кризисы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию, заявив о намерении создать механизмы реагирования на кризисы на газовом рынке и укрепить защиту энергетической инфраструктуры.

    В декларации, содержание которой опубликовано на сайте Кремля, страны ФСЭГ подтвердили суверенное право распоряжаться своими природными ресурсами и выступили против односторонних ограничений, не одобренных ООН.

    «Наше решительное неприятие экстерриториального применения национальных и региональных правовых норм, а также введения односторонних принудительных мер, не санкционированных ООН», – говорится в декларации.

    Участники выразили обеспокоенность влиянием геополитических событий, особенно на Ближнем Востоке, на надежность газоснабжения, инвестиционные риски и колебания цен. Отдельно отмечены риски тарифных мер, способных затруднять поставки энергии и движение инвестиций.

    Для противодействия кризисам страны намерены расширить консультации высокого уровня и согласовывать действия по обеспечению надежных поставок. Сотрудничество также охватит защиту производственных объектов, газопроводов и СПГ-танкеров от физических, кибернетических и гибридных угроз.

    В декларации содержится призыв диверсифицировать маршруты торговли газом, развивать региональные газовые хабы и трансграничную инфраструктуру. Долгосрочные контракты и различные механизмы ценообразования, включая привязку к нефтяным ценам, названы инструментами повышения предсказуемости рынка и привлечения инвестиций.

    Страны ФСЭГ намерены продвигать природный газ как «топливо назначения», сохраняющее значение в долгосрочной перспективе. По их оценке, он должен играть важную роль в переходе к низкоуглеродной энергетике, обеспечении промышленности и растущих потребностей центров обработки данных.

    Одновременно участники заявили о намерении сокращать выбросы метана, внедрять технологии улавливания и хранения углекислого газа, наращивать производство «голубого» водорода. Современные технологии, включая искусственный интеллект, предлагается использовать для снижения затрат и воздействия газовой отрасли на окружающую среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию.

    На самом саммите во вторник президент Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения суверенитета одних государств в энергетике за счет других и призвал государства развивать технологическое партнерство.

    27 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин прокомментировал русской пословицей ситуацию в энергетике в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа прокомментировал ситуацию с энергетикой в государствах Евросоюза поговоркой о вырытой яме.

    Глава государства высказался о проблемах европейских стран с энергоносителями во время выступления на пленарном заседании, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – сказал Путин.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Запрет на закупки СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Ограничения на трубопроводный газ вводятся с 17 июня 2026 года и с 1 ноября 2027 года соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки топлива европейским странам.

    В воскресенье Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на рынке Европы в 20%.

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    27 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа

    Путин: Попытки исключить Россию из рынка газа чреваты последствиями

    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытки исключения России из числа участников мирового газового рынка ведут к серьезным последствиям, в том числе к росту издержек для других стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка, сдержать развитие этой отрасли в нашей стране имеют серьезные последствия. Прежде всего растущие, запредельные издержки для иностранных конечных потребителей газа, компаний, предприятий, домохозяйств», – заявил Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

    Глава государства подчеркнул, что именно это сейчас происходит в Европе, которая наносит удары по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей, передает РИА «Новости».

    Путин также предложил странам-экспортерам газа расширить консультации в формате ФСЭГ по кризисным ситуациям на мировом газовом рынке, а также согласовывать подходы к осуществлению поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о развитии диалога стран ФСЭГ без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

    В этот же день российский лидер выразил уверенность в укреплении роли природного газа в мировой торговле.

    В сентябре глава государства сообщил о резком росте цен на газ в Европе из-за отказа от долгосрочных контрактов в пользу биржевого ценообразования.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин: Россия вложила миллиарды долларов в энергетическую отрасль Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что российские компании инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы.

    Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) сообщил, что Москва намерена продолжать совместную работу с Каракасом и готова взаимодействовать как с официальными властями, так и с третьими странами, пишет РИА «Новости».

    «Хотел бы отметить, что российские эконом-операторы инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы. Надеемся, что это сотрудничество будет продолжено», – сказал глава государства.

    Выступившая на мероприятии с видеообращением уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес к этому добавила, что попытки исключить Россию из международной деятельности в газовой отрасли являются большой ошибкой для всех стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин предупредил о серьезных последствиях и росте издержек для других государств из-за попыток вытеснить Россию с мирового газового рынка.

    Ранее Родригес раскрыла подробности сделки с США на разработку стратегических венесуэльских нефтяных месторождений.

    В феврале глава МИД России Сергей Лавров рассказал о вытеснении российских компаний из Венесуэлы.

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    27 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    Москвичей призвали пересесть на метро из-за перекрытий в центре

    Дептранс Москвы рекомендовал пользоваться метро из-за перекрытий в центре

    Tекст: Ольга Иванова

    Москвичам и гостям столицы рекомендовано использовать метрополитен для поездок в центр города во вторник из-за временных перекрытий движения на ряде улиц, сообщил столичный департамент транспорта.

    «Напоминаем, что сегодня в ЦАО будет временно закрыто движение на ряде улиц и набережных в связи с проведением мероприятия. Через центр будет быстрее – на метро», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, в среду и в четверг движение на ряде улиц и набережных в центре города также будет закрыто. Департамент рекомендовал перенести поездки на автомобилях в дни ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Дептранс также рекомендовал москвичам использовать метро во второй половине дня из-за возможных перекрытий.

    В начале месяца движение транспорта на Большой Никитской улице было перекрыто из-за пожара в историческом здании.

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    27 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Путин назвал отмену санкций мерой для стабилизации газового рынка
    Путин назвал отмену санкций мерой для стабилизации газового рынка
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для стабилизации ситуации на газовом рынке необходимо подумать над прекращением конфликтов и снятием санкций, заявил президент Владимир Путин.

    На восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве Путин призвал думать над прекращением конфликтов для стабилизации мирового газового рынка, передает РИА «Новости».

    «Нужно думать над прекращением конфликтов, которые продолжаются, и снятии санкционных режимов. Все санкции, как правило, используются для недобросовестной конкуренции. В конечном итоге это приводит к тяжелым последствиям для всех, прежде всего для тех, кто эти санкции вводит», – заявил российский лидер, комментируя выросшие мировые цены на газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин на саммите ФСЭГ заявил о необходимости налаживать тесное технологическое партнерство стран-экспортеров с выгодой для каждой стороны.

    Он также предупредил о серьезных последствиях попыток исключения России из числа участников мирового газового рынка и назвал главной сегодняшней проблемой рынка газа сбой поставок и выпадение больших объемов предложения.

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    27 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Полиция задержала разбивших стекла в вагонах «Иволги» подростков

    МВД: Задержаны подростки за порчу вагонов «Иволги»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники полиции задержали несовершеннолетних, которые сорвали аварийные молотки и разбили стекла в вагонах электропоезда «Иволга», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    По словам Волк, инцидент произошел в поезде сообщением Фрязино – Москва. Материальный ущерб превысил 300 тыс. рублей. Подростки действовали из хулиганских побуждений, сообщила представитель МВД в Max. Они договаривались в мессенджерах, катались на электричках, похищали аварийные молотки и использовали их для повреждения стекол. Некоторые из них также занимались зацепингом, снимая свои действия на видео для публикации в интернете.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). Материалы переданы в следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области. Кроме того, законных представителей подростков привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года в подмосковной электричке группа подростков повредила вагоны и атаковала помощника машиниста.

    Тогда правоохранители задержали в Москве подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг.

    В октябре прошлого года уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила о необходимости ужесточения подхода к зацепингу.

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    27 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Тело пропавшей в Москве девушки нашли в реке

    Тело пропавшей на прошлой неделе девушки достали из реки в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В реке на северо-западе Москвы обнаружили тело 30-летней девушки, которая пропала на прошлой неделе после ссоры с молодым человеком, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Тело было найдено в районе Живописного моста, сказал собеседник РИА «Новости».

    В столичном Главном следственном управлении СК начали проверку по факту обнаружения тела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правоохранители заявили о вероятной смерти пропавшей в Москве женщины.

    В субботу правоохранительные органы заподозрили пропавшую в Москве девушку в инсценировке исчезновения из-за конфликта с молодым человеком.

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    27 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Путин призвал не злоупотреблять зеленой повесткой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Все производители газа поддерживают зеленую повестку, однако недопустимо использовать ее в политических интересах, заявил президент Владимир Путин.

    Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве призвал не использовать зеленую повестку в политических целях, передает РИА «Новости».

    «Зеленая повестка – очень серьезный вопрос. Кто из производителей газа против зеленой повестки? Мы все за. Вопрос только в том, чтобы не злоупотреблять этой зеленой повесткой по политическим соображениям, вести себя ответственно, профессионально, и учитывать возможности газовой отрасли в переходный период и в будущем», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита ФСЭГ заявил о приходящейся на сжиженный природный газ половине мировой торговли этим видом топлива.

    Глава государства назвал регионы мира с растущим потреблением энергоресурсов.

    Путин указал на отсутствие интриг и попыток манипулировать рынком со стороны стран ФСЭГ.

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    27 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    Путин заявил, что энергетические проблемы заставили Европу вспомнить об угле
    Путин заявил, что энергетические проблемы заставили Европу вспомнить об угле
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны возобновили работу угольных предприятий на фоне сложностей в энергетике, забыв о продвигаемой ими «зеленой повестке», заявил президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    По его словам, страны Европы вновь открыли угольные предприятия из-за проблем с энергетикой, пренебрегая собственными экологическими инициативами, передает ТАСС.

    «Именно на угле, на углеводородах поднималась экономика сегодняшней Европы. А когда определtнный уровень достигнут, теперь наши коллеги в той же Европе другим странам – прежде всего развивающимся – говорят: «А вам нельзя использовать углеводороды», – заявил Путин.

    «Почему же им нельзя? А как им быть-то? А где взять инвестиции, где взять технологии? Разве это справедливо?» – добавил глава государства.

    При этом Путин подчеркнул необходимость совместной работы, в том числе со сторонниками «зеленой повестки».  «Вот у них (в Европе), когда стало посложнее решать энергетические задачи, они опять открыли угольные предприятия и активно работают. А где же их «зеленая повестка»? Надо вместе садиться за стол со всеми и вырабатывать сбалансированные решения», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) призвал не использовать «зеленую повестку» в политических целях.

    Кроме того, на саммите президент заявил о приходящейся на сжиженный природный газ половине мировой торговли этим видом топлива и назвал регионы мира с растущим потреблением энергоресурсов.


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    27 октября 2026, 16:21 • Новости дня
    Путин заявил о влиянии газовой отрасли на продовольственную безопасность

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин указал на прямую связь между развитием газовой отрасли и обеспечением продовольственной безопасности в мире.

    Путин в ходе своего выступления на саммите Форума стран – экспортеров газа отметил, что производство удобрений из природного газа оказывает непосредственное влияние на ситуацию с продовольствием во многих странах, передает ТАСС.

    «Еще одна важная вещь, на которую мы обратили внимание, которую хотел бы тоже отметить, – это связь добычи и развития газовой отрасли и продовольственной безопасности. Мы знаем, что из газа производят удобрения, которые напрямую влияют на продовольственную безопасность во многих странах мира. И конечно, мы должны это учитывать, безусловно, в своей практической работе», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России во вторник Владимир Путин назвал подрыв трубопроводов «Северный поток» террористическим актом.

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    27 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Прокурор запросил пожизненный срок за убийство семьи бизнесмена Казаряна

    Гособвинение запросило пожизненный срок за убийство семьи бизнесмена в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прокуратура попросила суд приговорить к пожизненному лишению свободы Алексея Мельничука, обвиняемого в жестоком убийстве жены и дочери столичного бизнесмена Хорена Казаряна в 2015 году.

    Прокурор просит суд назначить пожизненное обвиняемому в убийстве жены и дочери бизнесмена в Москве Алексею Мельничуку. Следствие установило обстоятельства расправы над родственниками предпринимателя Хорена Казаряна в квартире на Шаболовке в столице.

    «Гособвинение просит на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей», – заявила РИА «Новости» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

    По словам Нефедовой, гособвинение также попросило суд назначить фигуранту дела отбывание наказания в исправительной колонии особого режима.

    По версии следствия, в 2015 году обвиняемый проник в квартиру с целью ограбления. Внутри находились 41-летняя женщина и ее дочь. Преступник избил потерпевшую, нанес ей не менее 22 ударов колюще-режущим предметом, после чего ударил дочь не менее 16 раз тем же оружием и похитил ценности. Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, и в разбое с незаконным проникновением в жилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о восьми фигурантах дела об убийстве москвички по указанию мошенников.

    Ранее адвокат Игорь Сочиянц заявил о полном прекращении уголовного дела об убийстве в отношении бизнесмена Ильи Трабера.

    В июле следователи задержали подозреваемого в заказном убийстве пермского бизнесмена Александра Лукова.

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    27 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Мобильный интернет в центре Москвы заработал в режиме «белых списков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В пределах Третьего транспортного кольца Москвы мобильный интернет работает в режиме «белых списков» в связи с проведением международных саммитов.

    Пользователи столкнулись с замедлением работы мобильного интернета в центре столицы: доступны только наиболее востребованные и социально значимые сайты и сервисы, сообщает «Российская газета».

    Временные ограничения на работу мобильного интернета введены в пределах ТТК с 27 по 29 октября. Как пояснили в Минцифры, доступ может быть ограничен 27 и 28 октября с 11.30 мск до конца дня, а 29 октября – с 9.30 мск. Голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi функционируют в штатном режиме.

    Меры связаны с обеспечением безопасности во время проведения саммитов Форума стран – экспортеров газа и «Россия – Африка».

    Во вторник президент Мавритании Мохамед Ульд Шейх Эль Газуани прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    В понедельник Минцифры сообщило о возможных ограничениях работы мобильного интернета в центре Москвы из-за международных форумов.

    В пятницу мэрия столицы анонсировала временное ограничение движения в центре города и на нескольких набережных.

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    27 октября 2026, 01:08 • Новости дня
    Генсек Союза арабского Магриба прибыл в Москву

    Генсек Союза арабского Магриба приехал на саммит «Россия – Африка»

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь Союза арабского Магриба Тарак Бен Салем прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    Генеральный секретарь Союза арабского Магриба прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка», который пройдет в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин в среду в Большом Кремлевском дворце проведет встречу с руководителями ведущих африканских организаций, в том числе Союза арабского Магриба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого 26 октября прибыл в российскую столицу.

    Также президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо приехали в Москву для участия в форуме, как и премьер-министр Алжира Сифи Гриб, который тоже прилетел в Москву для участия в форуме.

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    27 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Путин назвал объем поставляемого в Турцию российского газа

    Путин: Россия поставляет в Турцию до 30 млрд кубометров газа

    Путин назвал объем поставляемого в Турцию российского газа
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве заявил, что объем поставок российского топлива в Турцию достигает 30 млрд кубометров.

    «Россия поставляет в Турцию сейчас – если я ошибусь, господин Миллер меня поправит, руководитель Газпрома – до 30 млрд кубических метров газа», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что этот показатель значительно превышает объемы экспорта из Азербайджана. При этом Москва не считает республику конкурентом и полностью открыта к сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин назвал Африку континентом будущего.

    Глава государства сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в энергетической сфере.

    Российский лидер рассказал о возобновлении работы угольных предприятий в европейских странах из-за сложностей в энергетике.

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    27 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    При сходе трамвая с рельсов в Москве пострадала пассажирка

    Пассажирка пострадала при сходе трамвая с рельсов на севере Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Трамвай сошел с рельсов на улице Костякова в Северном административном округе Москвы, в результате происшествия пострадала женщина, сообщил информированный источник.

    «Из вагона выпала пассажирка – ее в тяжелом состоянии доставили в больницу», – сказал собеседник агентства «Москва».

    Машинист сообщил, что сход произошел из-за постороннего предмета на рельсах. Из-за ДТП задерживаются трамваи маршрутов №27 и 29.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле трамваи останавливали в Верхнем Сусальном переулке Москвы из-за упавшего на пути дерева.

    В марте причиной столкновения трамваев на северо-западе Москвы был признан сбой системы управления.

    В 2025 году женщина-водитель из Челябинска допустила сход трамвая с рельсов во время съемки видео на рабочем месте.

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