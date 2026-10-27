Участники ФСЭГ заявили о намерении совместно реагировать на газовые кризисы

Tекст: Тимур Шайдуллин

В декларации, содержание которой опубликовано на сайте Кремля, страны ФСЭГ подтвердили суверенное право распоряжаться своими природными ресурсами и выступили против односторонних ограничений, не одобренных ООН.

«Наше решительное неприятие экстерриториального применения национальных и региональных правовых норм, а также введения односторонних принудительных мер, не санкционированных ООН», – говорится в декларации.

Участники выразили обеспокоенность влиянием геополитических событий, особенно на Ближнем Востоке, на надежность газоснабжения, инвестиционные риски и колебания цен. Отдельно отмечены риски тарифных мер, способных затруднять поставки энергии и движение инвестиций.

Для противодействия кризисам страны намерены расширить консультации высокого уровня и согласовывать действия по обеспечению надежных поставок. Сотрудничество также охватит защиту производственных объектов, газопроводов и СПГ-танкеров от физических, кибернетических и гибридных угроз.

В декларации содержится призыв диверсифицировать маршруты торговли газом, развивать региональные газовые хабы и трансграничную инфраструктуру. Долгосрочные контракты и различные механизмы ценообразования, включая привязку к нефтяным ценам, названы инструментами повышения предсказуемости рынка и привлечения инвестиций.

Страны ФСЭГ намерены продвигать природный газ как «топливо назначения», сохраняющее значение в долгосрочной перспективе. По их оценке, он должен играть важную роль в переходе к низкоуглеродной энергетике, обеспечении промышленности и растущих потребностей центров обработки данных.

Одновременно участники заявили о намерении сокращать выбросы метана, внедрять технологии улавливания и хранения углекислого газа, наращивать производство «голубого» водорода. Современные технологии, включая искусственный интеллект, предлагается использовать для снижения затрат и воздействия газовой отрасли на окружающую среду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию.

На самом саммите во вторник президент Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения суверенитета одних государств в энергетике за счет других и призвал государства развивать технологическое партнерство.