Американский рок-певец Донни Айрис умер в возрасте 83 лет

Noise11: Американский рок-певец Донни Айрис скончался в возрасте 83 лет

Tекст: Денис Тельманов

Музыкант умер в понедельник, 26 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на музыкальное издание Noise11. «Мой руководитель и друг Донни Айрис скончался», – сообщил барабанщик его группы Donnie Iris and the Cruisers Джо Витале-младший.

Исполнитель продолжал выступать, несмотря на лечение. Последний концерт певец дал 28 сентября в Питтсбурге, а 9 октября объявил о завершении концертной деятельности по состоянию здоровья.

Айрис был одним из основателей группы Jaggerz. Написанная им песня The Rapper, вышедшая в 1970 году, достигла второго места в чарте Billboard Hot 100. Позднее музыкант выступал в коллективе Wild Cherry, где познакомился с клавишником Марком Авсеком, с которым создал группу Donnie Iris and the Cruisers. В ее дебютный альбом Back on the Streets вошла песня Ah! Leah!, поднявшаяся на 29-е место Billboard Hot 100.

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