  • Новость часаКабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов
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    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой
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    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    27 октября 2026, 17:45 • Новости дня

    Новак спрогнозировал рост мирового потребления газа на 30% за 30 лет

    Новак: Объемы потребления газа в мире за 30 лет вырастут примерно на 30%

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие 30 лет объемы мирового потребления газа увеличатся примерно на 30%, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Объемы потребления газа будут расти не менее 1% в год примерно, и на период до 2055 года за 30 лет примерно темпы роста составят около 30%», – приводит РИА «Новости» заявление вице-премьера в кулуарах пленарного заседания восьмого саммита ФСЭГ.

    Новак напомнил, что на страны ФСЭГ в настоящее время приходится около 70% мировых запасов газа и 40% его добычи. По его словам, доля государств – членов организации в трубопроводном экспорте составляет 42%, а в экспорте сжиженного природного газа – около 47%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин сообщил о доле сжиженного природного газа в мировой торговле этим видом топлива на уровне около 50%. Он отметил укрепление роли природного газа в международной торговле.

    В понедельник генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа Филип Мшелбила заявил о перспективе увеличения объемов экспорта СПГ более чем в два раза к 2055 году.

    27 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин прокомментировал русской пословицей ситуацию в энергетике в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа прокомментировал ситуацию с энергетикой в государствах Евросоюза поговоркой о вырытой яме.

    Глава государства высказался о проблемах европейских стран с энергоносителями во время выступления на пленарном заседании, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – сказал Путин.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Запрет на закупки СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Ограничения на трубопроводный газ вводятся с 17 июня 2026 года и с 1 ноября 2027 года соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки топлива европейским странам.

    В воскресенье Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на рынке Европы в 20%.

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    27 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа

    Путин: Попытки исключить Россию из рынка газа чреваты последствиями

    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытки исключения России из числа участников мирового газового рынка ведут к серьезным последствиям, в том числе к росту издержек для других стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка, сдержать развитие этой отрасли в нашей стране имеют серьезные последствия. Прежде всего растущие, запредельные издержки для иностранных конечных потребителей газа, компаний, предприятий, домохозяйств», – заявил Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

    Глава государства подчеркнул, что именно это сейчас происходит в Европе, которая наносит удары по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей, передает РИА «Новости».

    Путин также предложил странам-экспортерам газа расширить консультации в формате ФСЭГ по кризисным ситуациям на мировом газовом рынке, а также согласовывать подходы к осуществлению поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о развитии диалога стран ФСЭГ без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

    В этот же день российский лидер выразил уверенность в укреплении роли природного газа в мировой торговле.

    В сентябре глава государства сообщил о резком росте цен на газ в Европе из-за отказа от долгосрочных контрактов в пользу биржевого ценообразования.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин: Россия вложила миллиарды долларов в энергетическую отрасль Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что российские компании инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы.

    Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) сообщил, что Москва намерена продолжать совместную работу с Каракасом и готова взаимодействовать как с официальными властями, так и с третьими странами, пишет РИА «Новости».

    «Хотел бы отметить, что российские эконом-операторы инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы. Надеемся, что это сотрудничество будет продолжено», – сказал глава государства.

    Выступившая на мероприятии с видеообращением уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес к этому добавила, что попытки исключить Россию из международной деятельности в газовой отрасли являются большой ошибкой для всех стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин предупредил о серьезных последствиях и росте издержек для других государств из-за попыток вытеснить Россию с мирового газового рынка.

    Ранее Родригес раскрыла подробности сделки с США на разработку стратегических венесуэльских нефтяных месторождений.

    В феврале глава МИД России Сергей Лавров рассказал о вытеснении российских компаний из Венесуэлы.

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    27 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Путин назвал отмену санкций мерой для стабилизации газового рынка
    Путин назвал отмену санкций мерой для стабилизации газового рынка
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для стабилизации ситуации на газовом рынке необходимо подумать над прекращением конфликтов и снятием санкций, заявил президент Владимир Путин.

    На восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве Путин призвал думать над прекращением конфликтов для стабилизации мирового газового рынка, передает РИА «Новости».

    «Нужно думать над прекращением конфликтов, которые продолжаются, и снятии санкционных режимов. Все санкции, как правило, используются для недобросовестной конкуренции. В конечном итоге это приводит к тяжелым последствиям для всех, прежде всего для тех, кто эти санкции вводит», – заявил российский лидер, комментируя выросшие мировые цены на газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин на саммите ФСЭГ заявил о необходимости налаживать тесное технологическое партнерство стран-экспортеров с выгодой для каждой стороны.

    Он также предупредил о серьезных последствиях попыток исключения России из числа участников мирового газового рынка и назвал главной сегодняшней проблемой рынка газа сбой поставок и выпадение больших объемов предложения.

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    27 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Участники ФСЭГ заявили о намерении совместно реагировать на газовые кризисы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию, заявив о намерении создать механизмы реагирования на кризисы на газовом рынке и укрепить защиту энергетической инфраструктуры.

    В декларации, содержание которой опубликовано на сайте Кремля, страны ФСЭГ подтвердили суверенное право распоряжаться своими природными ресурсами и выступили против односторонних ограничений, не одобренных ООН.

    «Наше решительное неприятие экстерриториального применения национальных и региональных правовых норм, а также введения односторонних принудительных мер, не санкционированных ООН», – говорится в декларации.

    Участники выразили обеспокоенность влиянием геополитических событий, особенно на Ближнем Востоке, на надежность газоснабжения, инвестиционные риски и колебания цен. Отдельно отмечены риски тарифных мер, способных затруднять поставки энергии и движение инвестиций.

    Для противодействия кризисам страны намерены расширить консультации высокого уровня и согласовывать действия по обеспечению надежных поставок. Сотрудничество также охватит защиту производственных объектов, газопроводов и СПГ-танкеров от физических, кибернетических и гибридных угроз.

    В декларации содержится призыв диверсифицировать маршруты торговли газом, развивать региональные газовые хабы и трансграничную инфраструктуру. Долгосрочные контракты и различные механизмы ценообразования, включая привязку к нефтяным ценам, названы инструментами повышения предсказуемости рынка и привлечения инвестиций.

    Страны ФСЭГ намерены продвигать природный газ как «топливо назначения», сохраняющее значение в долгосрочной перспективе. По их оценке, он должен играть важную роль в переходе к низкоуглеродной энергетике, обеспечении промышленности и растущих потребностей центров обработки данных.

    Одновременно участники заявили о намерении сокращать выбросы метана, внедрять технологии улавливания и хранения углекислого газа, наращивать производство «голубого» водорода. Современные технологии, включая искусственный интеллект, предлагается использовать для снижения затрат и воздействия газовой отрасли на окружающую среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию.

    На самом саммите во вторник президент Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения суверенитета одних государств в энергетике за счет других и призвал государства развивать технологическое партнерство.

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    27 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Путин призвал не злоупотреблять зеленой повесткой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Все производители газа поддерживают зеленую повестку, однако недопустимо использовать ее в политических интересах, заявил президент Владимир Путин.

    Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве призвал не использовать зеленую повестку в политических целях, передает РИА «Новости».

    «Зеленая повестка – очень серьезный вопрос. Кто из производителей газа против зеленой повестки? Мы все за. Вопрос только в том, чтобы не злоупотреблять этой зеленой повесткой по политическим соображениям, вести себя ответственно, профессионально, и учитывать возможности газовой отрасли в переходный период и в будущем», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита ФСЭГ заявил о приходящейся на сжиженный природный газ половине мировой торговли этим видом топлива.

    Глава государства назвал регионы мира с растущим потреблением энергоресурсов.

    Путин указал на отсутствие интриг и попыток манипулировать рынком со стороны стран ФСЭГ.

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    27 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    Путин заявил, что энергетические проблемы заставили Европу вспомнить об угле
    Путин заявил, что энергетические проблемы заставили Европу вспомнить об угле
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны возобновили работу угольных предприятий на фоне сложностей в энергетике, забыв о продвигаемой ими «зеленой повестке», заявил президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    По его словам, страны Европы вновь открыли угольные предприятия из-за проблем с энергетикой, пренебрегая собственными экологическими инициативами, передает ТАСС.

    «Именно на угле, на углеводородах поднималась экономика сегодняшней Европы. А когда определtнный уровень достигнут, теперь наши коллеги в той же Европе другим странам – прежде всего развивающимся – говорят: «А вам нельзя использовать углеводороды», – заявил Путин.

    «Почему же им нельзя? А как им быть-то? А где взять инвестиции, где взять технологии? Разве это справедливо?» – добавил глава государства.

    При этом Путин подчеркнул необходимость совместной работы, в том числе со сторонниками «зеленой повестки».  «Вот у них (в Европе), когда стало посложнее решать энергетические задачи, они опять открыли угольные предприятия и активно работают. А где же их «зеленая повестка»? Надо вместе садиться за стол со всеми и вырабатывать сбалансированные решения», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) призвал не использовать «зеленую повестку» в политических целях.

    Кроме того, на саммите президент заявил о приходящейся на сжиженный природный газ половине мировой торговли этим видом топлива и назвал регионы мира с растущим потреблением энергоресурсов.


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    27 октября 2026, 16:21 • Новости дня
    Путин заявил о влиянии газовой отрасли на продовольственную безопасность

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин указал на прямую связь между развитием газовой отрасли и обеспечением продовольственной безопасности в мире.

    Путин в ходе своего выступления на саммите Форума стран – экспортеров газа отметил, что производство удобрений из природного газа оказывает непосредственное влияние на ситуацию с продовольствием во многих странах, передает ТАСС.

    «Еще одна важная вещь, на которую мы обратили внимание, которую хотел бы тоже отметить, – это связь добычи и развития газовой отрасли и продовольственной безопасности. Мы знаем, что из газа производят удобрения, которые напрямую влияют на продовольственную безопасность во многих странах мира. И конечно, мы должны это учитывать, безусловно, в своей практической работе», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России во вторник Владимир Путин назвал подрыв трубопроводов «Северный поток» террористическим актом.

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    27 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Путин назвал объем поставляемого в Турцию российского газа

    Путин: Россия поставляет в Турцию до 30 млрд кубометров газа

    Путин назвал объем поставляемого в Турцию российского газа
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве заявил, что объем поставок российского топлива в Турцию достигает 30 млрд кубометров.

    «Россия поставляет в Турцию сейчас – если я ошибусь, господин Миллер меня поправит, руководитель Газпрома – до 30 млрд кубических метров газа», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что этот показатель значительно превышает объемы экспорта из Азербайджана. При этом Москва не считает республику конкурентом и полностью открыта к сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин назвал Африку континентом будущего.

    Глава государства сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в энергетической сфере.

    Российский лидер рассказал о возобновлении работы угольных предприятий в европейских странах из-за сложностей в энергетике.

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    27 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин пригласил участников ФСЭГ на Российскую энергетическую неделю в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин пригласил делегатов саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве в 2027 году.

    «Завершая свое выступление, хочу пригласить делегатов саммита в следующем году вновь посетить Москву, принять участие в 10-м международном форуме «Российская энергетическая неделя», где мы могли бы продолжить наши дискуссии и обсуждение конкретных кооперационных проектов», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Ранее во вторник президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа заявил об обеспечении альянсом ОПЕК+ предсказуемой конъюнктуры на рынке нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства назвал подрыв трубопроводов «Северный поток» прямым террористическим актом. Также Владимир Путин указал на регионы мира с увеличивающимся потреблением энергоресурсов.

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    27 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин назвал регионы мира с растущим потреблением энергоресурсов

    Путин: Потребление энергоресурсов растет в Азии, Африке и Латинской Америке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве назвал регионы мира, где увеличивается потребление энергоресурсов.

    Потребление энергоресурсов растет в странах Азии, Африки и Латинской Америки. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, пишет РИА «Новости».

    «У стран Азии, Африки, Латинской Америки, где увеличивается потребление энергоресурсов, активно растут города, строятся предприятия, все больше используется электричество в промышленности, транспорте, в сфере цифровой экономики, включая центры хранения и обработки данных», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что каждая страна самостоятельно определяет, какие источники энергии развивать – углеводородные, атомные, гидроэнергетику или возобновляемые источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин заявил об отсутствии интриг и манипуляций рынком газа в странах ФСЭГ. В тот же день он сообщил об укреплении роли природного газа в мировой торговле.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал участие главы государства в восьмом саммите ФСЭГ в Москве.

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    27 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Участники саммита ФСЭГ приняли итоговую Московскую декларацию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) под председательством президента России Владимира Путина приняли Московскую декларацию.

    Пленарное заседание организации прошло в Центре международной торговли в Москве. По итогам саммита главы делегаций государств и правительств стран – членов объединения утвердили Московскую декларацию, передает РИА «Новости».

    В заседании приняли участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого и глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи.

    Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес выступила с видеообращением. Алжир был представлен на уровне премьер-министра, остальные государства направили на форум профильных министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на саммите президент Владимир Путин оценил объем поставок российского газа в Турцию в 30 млрд кубометров. Также президент назвал Африку континентом будущего и сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

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    27 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин призвал развивать технологическое партнерство стран – экспортеров газа

    Путин призвал налаживать тесное технологическое партнерство стран ФСЭГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин призвал страны, входящие в Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ), налаживать тесное технологическое партнерство с выгодой для каждой стороны.

    «Важнейший вопрос для развития газовой отрасли – вокруг каких технологий выстраивать проекты газодобычи, транспортной инфраструктуры, подготовки специалистов. Здесь особенно востребована технологическая кооперация стран – экспортеров газа, налаживание тесных партнерских отношений с выгодой для каждой стороны», – сказал Путин на саммите ФСЭГ. Его цитирует РИА «Новости».

    Глава государства также отметил необходимость долгосрочных инвестиций в газовую отрасль. По его словам, нужно увеличивать предложение газа, осваивать новые месторождения, модернизировать перерабатывающие мощности и вкладывать средства в транспортные проекты.

    Путин подчеркнул, что речь идет о длительных инвестициях, которые должны основываться на долгосрочных контрактах. В таких условиях покупатель может планировать энергоснабжение экономики, а поставщик – инвестировать в новые проекты с гарантированной отдачей, добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве заявил о развитии диалога государств объединения без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

    В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о его участии в мероприятии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил продолжение подготовки Путина к саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка».

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    27 октября 2026, 22:44 • Новости дня
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    @ Степан Пугачев/photo.roscongress.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    В возникшем в мире энергетическом кризисе виноваты недальновидные политические решения стран Запада. Поэтому предложенная Владимиром Путиным на саммите ФСЭГ деполитизация энергетики позволит полнее использовать ресурсы России и других стран-экспортеров для сокращения дефицита топлива, стабилизации мирового рынка и снижения цен на нем, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Во вторник в России прошел восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа.

    «Владимир Путин в своей речи четко обозначил: те политические шаги, которые предпринимают западные страны, провоцируют масштабный энергетический кризис. То есть они действительно роют яму сами себе, причем европейцы начали делать это еще задолго до 2022 года», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Эксперт напомнил, что тогда ЕС активно запугивал энергетические компании «зеленой повесткой», из-за чего возник дефицит предложения углеводородов на международном рынке. Позже ситуация усугубилась после отказа Старого Света от российского сырья. «То есть президент выразил объединительную для стран-экспортеров мысль: политические решения, принимаемые Западом, создают проблемы для всего мирового рынка», – уточнил он.

    «Соответственно, деполитизация энергетики необходима – с этим согласны все участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Озвучивая эту мысль, Россия еще раз показывает, что готова работать на энергетическом рынке, не оглядываясь на политические распри. Более того, наш стратегический потенциал может стать стабилизирующим фактором для всего мира», – добавил собеседник.

    «Наша страна, как правильно отмечает глава государства, способна закрыть часть образовавшегося дефицита газа и нефти. Возврат России на рынок дизеля наглядно показал, что отечественный потенциал позволяет в рекордные сроки способствовать снижению стоимости сырья. Если нам не будут мешать санкциями, то положительная динамика продолжится», – говорит эксперт.

    При этом, отмечает Юшков, Москва не забывает и об экологии, продвигая по-настоящему полезные для природы инициативы. «Газ на сегодня – самый чистый вид ископаемого топлива. Он также не отличается особой дороговизной, а значит, большое количество стран могут позволить себе его закупку. Таким образом, Россия вносит вклад и в сокращение энергетической бедности в мире», – рассуждает он.

    И это разительно отличает Москву от Европы, которая использовала тему экологии для продвижения собственной политической повестки. «Навязывая планете «зеленую повестку», Брюссель преследовал сугубо личные цели, а именно – снизить зависимость от внешних поставщиков энергоносителей», – заключил Юшков.

    Напомним, в России прошел восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа. По итогам встречи была принята Московская декларация, в которой стороны договорились создать механизмы реагирования на кризисы на газовом рынке. В ходе пленарного заседания делегации обсудили роль сырья в обеспечении глобальной энергетической безопасности и вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества для гарантий надежных поставок этого топлива на мировые рынки.

    Выступая на заседании, Владимир Путин отметил, что форум изначально задумывался как экспертно-аналитическая площадка для обмена опытом, оценки и прогнозирования газового рынка. «Такая открытость, ясность, объективность оценок очень важны как для производителей, так и для потребителей газа», – сказал президент.

    Он также напомнил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и располагает уникальным комплексом для его переработки. «Эту мощную ресурсную, научную, индустриальную базу мы используем для роста национальной экономики и одновременно выступаем ответственным поставщиком газа за рубеж, надежным, предсказуемым партнером», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, глава государства указал, что Европа, пытаясь вытеснить Россию с мирового газового рынка, в итоге сама нанесла удар по своей промышленности и социальной сфере. «Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – добавил он.

    В завершение выступления президент пригласил делегатов саммита в следующем году вновь посетить Москву на десятый международный форум «Российская энергетическая неделя», чтобы продолжить дискуссию и обсудить конкретные проекты сотрудничества.

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    27 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин объяснил главную проблему мирового рынка газа

    Путин назвал сбой поставок главной проблемой на мировом рынке газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главная проблема на мировом рынке газа сегодня заключается в сбое поставок и выпадении больших объемов предложения, заявил президент России Владимир Путин.

    «Главной проблемой сегодня является сбой поставок газа: с рынка в короткий срок выпали большие объемы предложения, при этом спрос никуда не делся», – заявил Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа, передает РИА «Новости».

    По его словам, маршруты поставок нужно оптимизировать, учитывая географическое положение участников ФСЭГ.

    Российский лидер также спрогнозировал, что к середине века мировой спрос на газ возрастет до 5,5 трлн кубометров в год, а международные поставки достигнут 1,7 трлн кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин заявил об отсутствии интриг и попыток манипулировать рынком в диалоге государств ФСЭГ.

    Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита ФСЭГ в Москве.

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