МИД заявил о необходимости восстановить работу Арктического совета

МИД констатировал важность восстановления работы Арктического совета

Tекст: Тимур Шайдуллин

На коллегии МИД России, посвященной ситуации в Балтийско-Арктическом регионе, была отмечена важность восстановления полноформатной работы Арктического совета, а также востребованность неполитизированных международных контактов по линии коренных народов, сообщается на сайте ведомства.

«Констатированы важность восстановления полноформатной работы Арктического совета, востребованность неполитизированных международных контактов по линии коренных народов, представителей экспертного и научно-исследовательского сообществ», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия открыта к прагматичному и взаимоуважительному диалогу с заинтересованными зарубежными партнерами по Арктике.

Кроме того, в МИД заявили, что подтверждена самодостаточность России в высоких широтах и традиционное стремление к поддержанию мира и стабильности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников объяснил стремление западных стран закрепить права на Арктику открывающимися транспортными и ресурсными возможностями.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва делает все возможное для поддержания мира и стабильности в Арктике.

До этого дипломат Масленников сообщил о серьезном вреде эффективности и авторитету Арктического совета из-за заморозки политического диалога западными странами.