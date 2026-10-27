Футболист ПСЖ Кварацхелия перенес операцию после разрыва связки

Tекст: Елизавета Шишкова

Операция на правом колене прошла в больнице «Аспетар» в Дохе, спортсмен приступит к реабилитации, сроки которой пока не разглашаются, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Вингер порвал переднюю крестообразную связку во время матча с испанской «Барселоной» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Кварацхелии 25 лет, он перешел в ПСЖ зимой 2025 года. Ранее грузин выступал за московский «Локомотив», казанский «Рубин», итальянский «Наполи» и ряд других команд. Вместе с «Локомотивом» спортсмен стал победителем Кубка России, а с «Наполи» дважды выиграл чемпионат Италии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе французский клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над испанской «Барселоной» со счетом 4:2.

В мае грузинский полузащитник парижского клуба удостоился награды лучшего игрока Лиги чемпионов.

В марте Хвича Кварацхелия стал новым капитаном сборной Грузии.