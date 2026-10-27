Путин объявил о завершении саммита стран – экспортеров газа в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

«Завершаем очередной, восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа. Хотел бы вас всех поблагодарить за содержательные выступления и продуктивную совместную работу», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

Участники встречи обсудили перспективы развития мировой газовой индустрии, укрепление сотрудничества между производителями и поставщиками природного газа, а также меры по стабилизации международного рынка и обеспечению глобальной энергетической безопасности.

Основные итоги мероприятия отражены в проекте Московской декларации, подготовленном министрами энергетики. В документе подчеркивается возрастающее значение газа для устойчивого роста мировой экономики и промышленности.

ФСЭГ является международной межправительственной организацией. Полноправными членами форума выступают Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин назвал недопустимым обеспечение суверенитета одного государства за счет других. Глава государства оценил объем поставок российского газа в Турцию в 30 млрд кубометров.

Путин назвал Африку континентом будущего.