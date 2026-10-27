Мишустин сообщил о росте числа комплектующих для дронов в российском реестре

Мишустин: Число комплектующих для дронов в российском реестре выросло на 80%

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, объемы выпуска беспилотников в России продолжают расти, передает РИА «Новости». «Беспилотным авиационным системам посвящен отдельный национальный проект, в рамках которого высокими темпами продолжаем наращивать свои компетенции. Так, количество комплектующих изделий в российском реестре выросло за девять месяцев этого года почти на 80%», – заявил Мишустин на стратегической сессии по реализации национальных проектов технологического лидерства.

Российский реестр разработчиков и производителей беспилотных авиасистем включает информацию о компаниях и их продукции. В него попадают только отечественные предприятия с подтвержденной Минпромторгом локализацией, получающие не менее 40% выручки от продажи дронов. Разработчик также обязан иметь сертификат о безопасности типовой конструкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Минпромторг отметил связь развития беспилотных технологий в России с локализацией критически важных компонентов.

В апреле прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин заявил о трехкратном росте производства отечественных дронов.

В 2024 году первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о планах увеличить выпуск беспилотников в пять раз до 2030 года.