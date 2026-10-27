Apple представила новые MacBook Pro и iMac с процессором M6

Tекст: Денис Тельманов

Производитель представил 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro и 24-дюймовый моноблок iMac с процессором M6, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релизы Apple. «Предзаказы начнутся 28 октября, продажи – в пятницу, 6 ноября», – говорится в заявлениях.

Стоимость MacBook Pro в США начинается от 1999 долларов, iMac – от 1499 долларов. Производительность графики ноутбука выросла на 30% по сравнению с моделью на чипе M5, а время работы без подзарядки достигает 24 часов.

Кроме того, компания анонсировала новые инструменты для работы с видео, музыкой и изображениями, а также помощников на основе искусственного интеллекта в пакете приложений Creator Studio.

Обновление выйдет в ноябре бесплатно для действующих подписчиков, при этом помощники будут доступны в бета-версии только на американском английском.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американская компания запланировала презентацию фирменного ноутбука MacBook с сенсорным экраном.

В прошлом месяце корпорация представила флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Летом Apple анонсировала выпуск передовых процессоров M6 и M5 Ultra.