Путин назвал объем поставляемого в Турцию российского газа

Путин: Россия поставляет в Турцию до 30 млрд кубометров газа

Tекст: Денис Тельманов

«Россия поставляет в Турцию сейчас – если я ошибусь, господин Миллер меня поправит, руководитель Газпрома – до 30 млрд кубических метров газа», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

Путин подчеркнул, что этот показатель значительно превышает объемы экспорта из Азербайджана. При этом Москва не считает республику конкурентом и полностью открыта к сотрудничеству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин назвал Африку континентом будущего.

Глава государства сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в энергетической сфере.

Российский лидер рассказал о возобновлении работы угольных предприятий в европейских странах из-за сложностей в энергетике.