Крымчанин получил 29 лет колонии за подготовку теракта в ростовском СИЗО

Суд приговорил крымчанина к 29 годам за подготовку теракта в ростовском СИЗО

Tекст: Елизавета Шишкова

Мужчина планировал совершить преступление в интересах международной террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ, организация запрещена в России), передает ТАСС.

«Установлено, что в период с марта по 23 июля 2025 года подсудимый, находясь под стражей в СИЗО в Ростовской области, добровольно вступил в состав МТО «Исламское государство». Не позднее 3 апреля 2025 года у Ертаева возник преступный умысел на совершение в интересах МТО террористического акта – поджога здания СИЗО», – сообщили в суде.

Отмечается, что первые девять лет подсудимый проведет в тюрьме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года суд приговорил москвича к восьми годам за публичные призывы к терроризму.

В том же месяце гражданка Узбекистана получила 15 лет колонии по делу о пособничестве финансированию террористов.

В октябре 2025 года нижегородский охранник был осужден на 11 лет за связь с ИГ.