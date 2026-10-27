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    27 октября 2026, 16:59 • Новости дня

    Туск: США и НАТО выбрали Польшу для создания сервисного центра Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты и НАТО выбрали Польшу для размещения европейского центра по обслуживанию ракетных комплексов Patriot, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

    «Переговоры о создании сервисного центра для батарей Patriot приблизились к непосредственному финалу. Многое говорит о том, я не уполномочен делать официальное заявление, что Польша будет выбрана в качестве партнера для этого важного с точки зрения безопасности проекта», – заявил Туск перед заседанием кабинета министров. Его слова приводит ТАСС.

    В июле Польша, Германия, Нидерланды и Швеция на полях саммита НАТО в Анкаре подписали соглашение о создании в Европе центра по обслуживанию ракет PAC-3 для систем Patriot. Основным конкурентом Варшавы в этом проекте выступала ФРГ.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, летом бывший министр обороны Мариуш Блащак заявил о дефиците ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

    В марте Варшава отказалась передавать Соединенным Штатам свои комплексы противоракетной обороны.

    Ранее Нидерланды решили разместить два зенитных ракетных комплекса Patriot в Польше.

    27 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    МИД: Европа требует от Москвы капитуляции
    МИД: Европа требует от Москвы капитуляции
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты между Россией и Европой носят несистемный характер, а европейские представители на встречах требуют от Москвы капитуляции, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Контакты есть какие-то, но они не системные. Были на полях Генеральной Ассамблеи, и в МИДе у нас есть контакты. Но они приходят и говорят то, что они публично заявляют: «Россия должна». Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования», – цитирует Грушко РИА «Новости».

    По его словам, европейцы считают, что мир на Украине на российских условиях будет означать капитуляцию Западной Европы.

    «Почему это будет капитуляция Западной Европы – совершенно непонятно, но они не могут ее допустить», – добавил замминистра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы МИД Александр Грушко заявил о значительных усилиях США по выработке формулы долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России поддержать кандидатуру переговорщика от Евросоюза при его искренней заинтересованности в мире.

    В тот же день Грушко заявил о фактическом самоисключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

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    27 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин прокомментировал русской пословицей ситуацию в энергетике в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа прокомментировал ситуацию с энергетикой в государствах Евросоюза поговоркой о вырытой яме.

    Глава государства высказался о проблемах европейских стран с энергоносителями во время выступления на пленарном заседании, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – сказал Путин.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Запрет на закупки СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Ограничения на трубопроводный газ вводятся с 17 июня 2026 года и с 1 ноября 2027 года соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки топлива европейским странам.

    В воскресенье Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на рынке Европы в 20%.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Дания раскритиковала звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину

    Премьер Дании: Звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину не согласовывался

    Дания раскритиковала звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не согласовывали с европейскими союзниками телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    Глава датского правительства крайне скептически отнеслась к самостоятельной инициативе Осло и Хельсинки, передает ТАСС.

    «Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас», – заявила Фредериксен в эфире радиостанции DR.

    Ранее канцелярия финского лидера сообщила, что Стубб и Стёре в ходе переговоров выступали исключительно как представители своих стран, а не всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Европейские политики заявили о завершении телефонных переговоров с главой российского государства.

    Зарубежные издания ожидали диалога лидеров трех стран для обсуждения перспектив мирного урегулирования на Украине.

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    27 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках

    Минобороны: ВС России прекратили огонь для гумоперации в Алешках

    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках
    @ 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины ради гуманитарной операции в Алешках, сообщило Министерство обороны.

    «В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен режим тишины с четырех часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», – сообщает Минобороны в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонное ведомство 26 октября сообщило о ежедневном разминировании путей к Алешкам.

    В воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с властями Херсонской области гуманитарную миссию в населенном пункте.

    Тогда же она заявила о договоренности России и Украины установить режим тишины в Алешках одновременно.

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    27 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Разговор Путина со Стуббом и Стере продлился полтора часа

    Премьер Норвегии Стере назвал разговор с Путиным содержательным

    Разговор Путина со Стуббом и Стере продлился полтора часа
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что состоявшийся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и финским лидером Александром Стуббом был содержательным и продолжался полтора часа.

    Стере заявил, что разговор с Путиным длился 90 минут. Беседа политиков затронула важные вопросы, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.

    «Это был 90-минутный разговор. Он был содержательным, затрагивал важные вопросы», – сказал премьер Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин обсудил с финским и норвежским коллегами возобновление переговоров по Украине. Президент Финляндии Александр Стубб также назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об отсутствии согласования данного звонка с европейскими союзниками.

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    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

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    27 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине

    Лавров: Европа пытается втиснуться в переговорный процесс по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны пытаются войти в переговорный процесс по украинскому конфликту, однако не меняют своего отношения к первопричинам кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российского дипведомства подчеркнул, что европейские лидеры до последнего времени отказывались от контактов с Москвой, а теперь говорят о необходимости их восстановления, передает РИА «Новости».

    «Пока мы не видим изменения подхода Европы, которая принимает документ за документом, делает выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждая Россию и требуя прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего все это началось», – заявил Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    Министр добавил, что ничего принципиально нового не прозвучало ни в телефонных переговорах президента Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и финским лидером Александром Стуббом, ни в его собственной беседе с немецким политиком Йоханном Вадефулем в Нью-Йорке. Подобная активность, по оценке Лаврова, лишь демонстрирует желание европейцев найти себе место в переговорном процессе с непонятными позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянское издание L'Antidiplomatico предсказало необходимость для Европы выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту.

    В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко констатировал самоисключение Евросоюза из возможных переговоров с Москвой.

    На прошлой неделе Грушко исключил возвращение к нормальным отношениям с Европой.

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    27 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A

    Stars and Stripes: ВВС США заключили контракт на гиперзвуковые ракеты AGM-183A

    США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A
    @ Giancarlo Casem/Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    ВВС США и компания Lockheed Martin подписали контракт на 694 млн долларов для производства гиперзвуковых ракет класса «воздух – земля» AGM-183A, сообщило издание Stars and Stripes.

    Соглашение продвинет программу ракет с этапа прототипирования до серийного выпуска и поставок в войска, передает РИА «Новости» со ссылкой на Stars and Stripes.

    Основным носителем ракет может стать стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, также планируется испытать бомбардировщик B-1B Lancer. Дальность полета ракеты составляет тысячу миль (около 1,6 тыс. километров). Количество ракет и сроки поставок не уточняются, контракт был подписан 29 сентября.

    Программа ARRW стартовала в 2018 году, ракета относится к классу планирующих гиперзвуковых боеприпасов, уточняет Defense One.

    В октябре сообщалось, что США отстают от графика развертывания гиперзвуковой системы Dark Eagle более чем на три года, передает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американская компания Raytheon получила контракт на сумму до 24,4 млрд долларов на поставку ракет-перехватчиков для Военно-морских сил США.

    В августе оборонная компания Castelion привлекла более 1 млрд долларов для ускорения производства гиперзвукового оружия и систем противовоздушной обороны.

    Ранее американские военные сообщили о намерении поставить на боевое дежурство первую батарею новейших гиперзвуковых ракет.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    27 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере
    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отверг возможность компромисса по вопросу Донбасса, сообщает Reuters.

    Путин сообщил европейским лидерам об отказе Москвы идти на уступки в отношении цели взять под полный контроль всю территорию Донбасса, передает Reuters. В ответ представители Финляндии и Норвегии указали на необходимость достижения справедливого мира для урегулирования конфликта, говорится в материале.

    Агентство также отмечает, что последним лидером страны Евросоюза, который связывался по телефону с российским президентом, был французский лидер Эммануэль Макрон. Их беседа состоялась в июле 2026 года, однако информация о ней не была обнародована, а сами переговоры не принесли результатов.

    Напомним, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал состоявшийся диалог откровенным и содержательным.

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    27 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Песков: Европа пока не участвует в переговорах по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа пока не участвует в переговорах по украинскому урегулированию, хотя Москва считает позитивным диалог с отдельными европейскими странами.

    «Европа пока не участвует в переговорах. Достигнута договоренность о том, что в ноябре будет продолжен трехсторонний формат – это Россия, Украина, США. Но диалог с определенными европейскими странами – это позитивно, конечно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь добавил, что в общеевропейском формате по-прежнему сохраняется отказ от диалога с Москвой. Ранее во вторник состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.

    В воскресенье пресс-секретарь главы государства назвал условие поддержки Москвой кандидатуры переговорщика от Евросоюза.

    В пятницу европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России.

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    27 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2027 году союзники Украины, не входящие в Евросоюз, намерены выделить на поддержку Киева лишь 4 млрд евро, что в пять раз меньше объемов текущего года, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз Еврокомиссии (ЕК).

    В 2026 году союзники Киева вне ЕС обязались предоставить 19 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на FT. В связи со снижением прогнозируемой помощи чиновники ЕК изучают альтернативные варианты поддержки, включая совместный выпуск долговых бумаг. Брюссель также оказывает давление на Лондон, Токио, Оттаву и другие столицы для мобилизации средств.

    Ранее на саммите ЕС Владимир Зеленский потребовал дополнительные 70 млрд евро от Евросоюза на военные нужды в 2027 году. До этого страны ЕС уже одобрили выделение 90 млрд евро в течение ближайших двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия рассчитывала до конца года достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год.

    В начале месяца Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав проведения реформ.

    В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз исчерпал собственные возможности для финансирования растущих потребностей Киева.

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    26 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Грызлов заявил о росте угроз у западных границ Союзного государства

    Грызлов заявил об усилении угроз западным границам России и Белоруссии

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил о нарастании угроз общим западным границам Союзного государства из-за многолетней политики США и их союзников.

    «Угрозы нашим общим западным границам растут. Мы видим последствия политики, которую США и их союзники проводили десятилетиями: расширение НАТО на восток, наращивание военного присутствия у наших границ, разрушение договоренностей в области контроля над вооружениями», – заявил Грызлов в интервью журналу «Национальная оборона», фрагменты которого приводит РИА «Новости».

    По словам посла, Россия неоднократно предупреждала западные страны о последствиях игнорирования законных интересов других государств.

    «К сожалению, наши аргументы не были услышаны», – сказал Грызлов.

    Он пояснил, что размещенное в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, в том числе ракетные комплексы «Орешник», необходимо и соразмерно растущей угрозе рубежам.

    «Западу следует понимать: Россия и Беларусь готовы отразить любую угрозу, каким бы ни был ее характер и масштаб», – добавил российский дипломат.

    Он считает важным донести эту мысль, так как именно западные лидеры твердят о том, что к 2030 году европейцы должны быть готовы к войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об особой опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства. Днем ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков выразил обеспокоенность увеличением контингента альянса у западных рубежей.

    В августе замглавы МИД Михаил Галузин предупредил о совместном реагировании Москвы и Минска на возможные агрессивные действия Запада против Белоруссии.

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    27 октября 2026, 00:42 • Новости дня
    Полиция задержала подозреваемого в связи со смертью брата князя Монако

    В Монако нашли мертвым троюродного брата князя Альбера II Антуана де Масси

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Монако обнаружила тело 29-летнего троюродного брата князя Альбера II Антуана де Масси и задержала мужчину, который общался с ним перед смертью.

    Полиция обнаружила тело Антуана де Масси вечером в воскресенье в парке рядом с бульваром Ларвотто после того, как его семья сообщила о пропаже молодого человека, пишет газета Monaco-Matin.

    Правоохранительные органы начали расследование причин смерти члена княжеской семьи. Изучив записи с камер видеонаблюдения, следователи задержали мужчину, который общался с погибшим незадолго до трагедии.

    «Мужчина вступил в контакт с жертвой, когда тот еще находился на бульваре Ларвотто, этот человек был идентифицирован и задержан в понедельник утром», – сообщил генеральный прокурор Монако.

    По его словам, срок содержания подозреваемого под стражей продлен на 24 часа. Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая несчастный случай.

    Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен выразили глубокую печаль в связи со смертью де Масси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом князь Альбер II осудил первый в истории княжества теракт. В Монако тогда задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева.

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    27 октября 2026, 05:20 • Новости дня
    FT назвала судебные дрязги угрозой секретности самого скрытного миллиардера

    FT: Суды стали угрожать секретности богача Питера де Пютрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Судебные приставы на острове Джерси дважды безуспешно пытались вручить повестку финансисту Питеру де Пютрону для дачи показаний в суде, но вполне вероятно, что число судебных разбирательств заставит его разоблачиться.

    Летом приставы приходили по верному адресу финансиста, однако им не позволили встретиться с ним. Назначенная на 1 сентября дата дачи показаний прошла без его участия, пишет Financial Times.

    «Подобная неуловимость, по-видимому, свойственна этому финансисту, Питеру де Пютрону, одной из самых влиятельных и загадочных фигур в мире трейдинга», – пишет газета.

    Питер де Пютрон контролирует лондонскую компанию G-Research, которая занимается технологиями и количественными исследованиями, разрабатывая стратегии для офшорного хедж-фонда. Его инвестиции направлены в различные бизнесы: от оборонных компаний, работающих с ИИ, до команды «Формулы-1» Williams, с участием которой связан текущий затяжной судебный спор.

    Финансист известен крайней скрытностью: он назначает встречи в последний момент, запрещает электронные устройства и скрывает свой номер телефона от партнеров. В интернете нет ни одной его фотографии.

    «По имеющимся данным, он высокого роста (более 180 см), подтянут, со светлыми волосами. Те, кому доводилось с ним встречаться, описывают его манеру общения как напряженную, прямолинейную, а порой и неловкую. В то же время его имя привлекает внимание общественности – и становится предметом юридических разбирательств», – отмечает FT.

    Газета сообщает, что строительство центра обработки данных в Южной Каролине, к которому, по всей видимости, причастен предприниматель, столкнулось с резким протестом со стороны местных жителей. А затяжной судебный спор между командой «Формулы-1» Williams и ее бывшим сотрудником привел к требованию дать показания, что может еще сильнее привлечь к нему общественное внимание, лишив столь трепетно создаваемого флера таинственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский миллиардер Рубен переехал в Монако из Британии из-за налогов. Bloomberg заявило, что состояние богатейших американцев выросло вчетверо за десять лет.

    Весной Китай опередил США по числу долларовых миллиардеров.

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