Глава МИД Замбии прибыл в Москву

Москвичей призвали пересесть на метро из-за перекрытий в центре

Дептранс Москвы рекомендовал пользоваться метро из-за перекрытий в центре

Tекст: Ольга Иванова

«Напоминаем, что сегодня в ЦАО будет временно закрыто движение на ряде улиц и набережных в связи с проведением мероприятия. Через центр будет быстрее – на метро», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в среду и в четверг движение на ряде улиц и набережных в центре города также будет закрыто. Департамент рекомендовал перенести поездки на автомобилях в дни ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Дептранс также рекомендовал москвичам использовать метро во второй половине дня из-за возможных перекрытий.

В начале месяца движение транспорта на Большой Никитской улице было перекрыто из-за пожара в историческом здании.