Палата депутатов Италии подверглась хакерской атаке

Злоумышленникам удалось проникнуть в сеть нижней палаты парламента и взломать старый почтовый ящик главы правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Il Foglio.
В палате депутатов заявили об отсутствии чрезвычайной ситуации. Там отметили задействование всех мер защиты в сотрудничестве с Национальным агентством по кибербезопасности. Установленная практика предусматривает возможное временное отключение некоторых функций информационных систем.
Атака затронула три почтовых ящика, включая адреса Мелони, депутата от партии «Братья Италии» Андреа Дельмастро и представителя партии «Лига» Паоло Форментини, пишет Giornale. Руководитель кабмина располагает служебным электронным адресом для парламентариев после переизбрания в 2022 году, однако не использует его для переписки. Рабочая почта премьер-министра защищена более совершенными системами безопасности и не пострадала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Риме, Турине, Милане и других итальянских городах тысячи учащихся вышли на улицы в знак протеста против курса правительства Мелони.
В начале месяца сайт министерства иностранных дел Италии подвергся кибератаке.
В прошлом месяце премьер-министр Италии исключила возможность досрочных парламентских выборов.