Колумбия официально вышла из Гаагской группы

Колумбия покинула Гаагскую группу по палестино-израильскому конфликту

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Правительство Колумбии объявляет об официальном выходе из состава Гаагской группы, подтверждая, что внешняя политика страны основана на демократических и исторических ценностях, а не на идеологическом активизме», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Гаагская группа была основана 31 января 2025 года Боливией, Колумбией, Кубой, Гондурасом, Малайзией, Намибией, Сенегалом и ЮАР. Ее целью заявлено обеспечение исполнения решений Международного суда ООН и Международного уголовного суда, связанных с ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Колумбия стала третьим государством, покинувшим объединение. Ранее о выходе из группы объявили Боливия и Гондурас.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Колумбии попытались пресечь участие своих граждан в боевых действиях на Украине.

В январе колумбийское руководство приняло решение перебросить силы к границе из-за возможной волны мигрантов из Венесуэлы.

В прошлом году МИД южноамериканской республики объявил о снятии напряженности в отношениях с США.