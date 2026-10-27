Президент Мадагаскара прибыл в Москву на саммит «Россия – Африка»

Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню

Кулинар Пискунов оценил идею внедрения «русского завтрака» в гостиницах и кафе

Минпромторг подготовил концепцию проекта по внедрению русского завтрака в работу гостиниц, пансионатов и заведений общественного питания. В традиционное утреннее меню предлагается включить сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, каши, запеканки и блины, а из напитков – квас, морс и травяные чаи.



«Я десять лет работаю шеф-поваром русского ресторана, и у меня большое меню завтраков, больше 30 позиций, включая комбо. Поэтому я могу оперировать статистикой, что продается, а что нет. Самые популярные позиции, как всегда, это всевозможные блюда из яиц. Дальше идут каши, вездесущие сырники, которые едят все, и творожные запеканки. Довольно популярны и плотные завтраки с мясными продуктами, к яичнице, как правило, заказывают колбаски или сосиски – это самое продаваемое утреннее блюдо», – говорит Пискунов.

При этом, отмечает он, у разных людей совершенно разные представления о том, каким должен быть завтрак. Кто-то ест творог, сырники или блины, кому-то нужно что-то поплотнее, а кто-то выбирает кашу. Сам шеф-повар по утрам предпочитает кисломолочные продукты, соленую рыбу и кофе.

«Поэтому сказать, что какой-то один завтрак традиционный, а все остальные инновационные, совершенно нельзя. Что касается сырников и блинов в разделе десертов, то есть рестораны, где подают завтраки, а есть те, где их нет», – поясняет собеседник.

По мнению шеф-повара, идеальный русский завтрак для отеля тот, который нравится самому гостю. Рекомендации Минпромторга ни в коем случае никого ни к чему не обязывают, подчеркивает он. Более того, подавляющее большинство отелей уже предлагает все эти позиции на завтрак.

«Завтрак является тем приемом пищи, когда человеку не хочется экспериментировать и пробовать что-то новое. Утром ему хочется съесть привычные вещи, а к гастрономическим экспериментам он готов в обед и ужин. Русские люди, честно говоря, и так в основном завтракают русской едой. Ничего сенсационного здесь нет вообще, потому что предлагается то, что уже и так есть, да еще и с оговоркой для заведений национальной кухни – ведь требовать такого от японского ресторана было бы глупостью», – заключил Пискунов.

В сентябре врач превентивной медицины Анастасия Пантус предупредила, что замена полноценного завтрака утренним кофе ведет к дефициту энергии и вечернему перееданию.