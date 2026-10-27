МИД: Европа требует от Москвы капитуляции

Tекст: Вера Басилая

«Контакты есть какие-то, но они не системные. Были на полях Генеральной Ассамблеи, и в МИДе у нас есть контакты. Но они приходят и говорят то, что они публично заявляют: «Россия должна». Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования», – цитирует Грушко РИА «Новости».

По его словам, европейцы считают, что мир на Украине на российских условиях будет означать капитуляцию Западной Европы.

«Почему это будет капитуляция Западной Европы – совершенно непонятно, но они не могут ее допустить», – добавил замминистра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы МИД Александр Грушко заявил о значительных усилиях США по выработке формулы долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России поддержать кандидатуру переговорщика от Евросоюза при его искренней заинтересованности в мире.

В тот же день Грушко заявил о фактическом самоисключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.