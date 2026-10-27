Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комментируя переговоры президента России Владимира Путина с финским коллегой Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, депутат от «Грузинской мечты» Давид Матикашвили заявил, что «все чаще на Западе говорят о готовности восстановить доверие с Россией».

«На примере Грузии, от которой требовали и требуют ввести санкции против России, фактически ввергнув нашу страну в войну, видны двойные стандарты евробюрократии», – сказал он.

«Мирная политика властей Грузии при этом жестко критикуется Брюсселем и отдельными странами ЕС, – сказал Матикашвили. – Теперь они сами громче и громче говорят о необходимости долгосрочных гарантий мира».

Его коллега по партии и парламенту Звиад Шаламберидзе заявил, что «виден кризис Европы из-за попыток блокады России, и теперь отдельные страны начали больше задумываться о своих национальных интересах».

Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили заявил, что «вывод, который сделала общественность Грузии за эти годы, состоит в приоритете национальных интересов».

Напомним, президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, в ходе которого обсуждалось возобновление переговоров по Украине.