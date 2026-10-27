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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня

    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

    27 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе

    МИД КНР: Китай закономерно отреагировал на оскорбление Мбаппе

    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе
    @ Siu Wu/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Слова французского футболиста Килиана Мбаппе, оскорбившие чувства жителей Китая, закономерно вызвали отпор в китайском обществе, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    «Слова и действия, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают единодушный отпор со стороны всех слоев китайского общества», – заявил Го Цзякунь.

    Ранее в Китае разгорелся скандал из-за интервью Мбаппе: обсуждая любимые интернет-мемы, он позволил себе шутку, которую связали с одним из исторических китайских деятелей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Килианом Мбаппе из-за шутки футболиста о Мао Цзэдуне. В частности, китайский производитель напитков Eastroc Beverage и пищевая компания Mengniu Dairy объявили о прекращении сотрудничества с французским футболистом.

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    27 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года

    People: Актер Ноа Уайли признан самым сексуальным мужчиной 2026 года

    Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года
    @ Dave Starbuck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский актер Ноа Уайли удостоился титула самого сексуального мужчины 2026 года по версии журнала People.

    «Я подумал, что это похоже на розыгрыш – никогда бы не предположил, что меня удостоят такой чести», – прокомментировал Уайли. По словам артиста, жена Сара убедила его, что он достоин титула, пишет People. Актер отметил высокую оценку супругой его качеств как человека, отца и мужа.

    Уайли известен по роли доктора Картера в сериале «Скорая помощь». В медицинской драме «Питт» он вновь сыграл врача и получил две премии «Эмми» подряд за лучшую мужскую роль. В 1990-х годах актер уже появлялся на обложке издания вместе с коллегами по «Скорой помощи», включая Джорджа Клуни, который позднее дважды получал звание самого сексуального мужчины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году журнал People назвал актера Джона Красински самым сексуальным мужчиной.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 20:05 • Новости дня
    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом

    Newsis: МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом

    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вероятность полного разрыва контактов Южной Кореи и Украины сохраняется при углублении нынешнего конфликта между двумя государствами, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен.

    Чо Хен не исключил возможности полного разрыва дипломатических отношений с Украиной в случае дальнейшей эскалации разногласий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на южнокорейское агентство Newsis.

    «Если эскалация продолжится, считаю, что и такая возможность есть», – заявил Чо Хен в ходе парламентской проверки деятельности внешнеполитического ведомства.

    Так министр ответил на вопрос депутата от партии «Сила народа» Сон Сок Чжуна о том, не означает ли сложившаяся ситуация дипломатического конфликта, фактически равнозначного прекращению дипотношений. Парламентарий упомянул решение Сеула дополнительно вывезти часть сотрудников посольства с Украины после недавнего отзыва южнокорейского посла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Южной Кореи Чо Хен заявил об отзыве восьми дипломатических сотрудников с Украины на фоне спора о разглашении информации о передаче пленных военных.

    На прошлой неделе правительство республики постановило сократить численность миссии в Киеве.

    В начале месяца южнокорейское дипломатическое ведомство решило отозвать посла из-за недостаточных извинений украинской стороны.

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    27 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    Мбаппе потерял контракты с компаниями КНР из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Мбаппе лишился контрактов с компаниями из Китая из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

    Китайские компании Dongpeng и Mengniu Dairy, выпускающие напитки и молочную продукцию, объявили о разрыве рекламных контрактов с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его неудачной шутки о бывшем лидере КНР Мао Цзэдуне, передают «Вести» со ссылкой на телеканал France24.

    Оба производителя сочли слова спортсмена оскорбительными для национальных чувств китайского народа. В заявлении Dongpeng отмечается, что компания придерживается политики абсолютной нетерпимости к подобному поведению и немедленно прекращает любое сотрудничество с нападающим.

    Представители Mengniu также подчеркнули, что выступают против любых заявлений и поступков, задевающих жителей страны. В корпорации добавили, что политика нулевой терпимости вынуждает их полностью отказаться от дальнейшего взаимодействия с футболистом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее футболист французской сборной Килиан Мбаппе подвергся расистским оскорблениям со стороны сенатора из Парагвая Селесты Амарильи.

    Кроме того, французская элита решила выставить Мбаппе против Марин Ле Пен на президентских выборах.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    27 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    В Крыму нашли таунхаус Меладзе за 60 млн рублей

    В Крыму нашли таунхаус продюсера Меладзе за 60 млн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    В закрытом поселке крымского Гурзуфа обнаружили последнюю недвижимость в России, трехэтажный таунхаус продюсера Константина Меладзе стоимостью 60 млн рублей.

    Коттедж площадью более 250 кв. метров оказался последней недвижимостью продюсера в России. Трехэтажный дом был приобретен в 2015 году и находится в закрытом поселке «Вилла Роз», территорию которого круглосуточно охраняют с трех наблюдательных постов, сообщает Ura.ru со ссылкой на Shot.

    Внутри особняка расположены терраса с бассейном длиной более семи метров, роскошная гостиная, пять спален, пять санузлов, большая ванная комната и задний дворик. Также на территории есть кровля для лаунж-зоны и цокольный этаж с собственной сауной, хаммамом и комнатой отдыха.

    Музыкант не хочет пускать в дом посторонних людей или выставлять недвижимость на продажу. Этот таунхаус стал последним домом, который он оставил после отъезда из страны.

    Композитор Константин Меладзе продал виллу на озере Гарда на севере Италии бразильским миллионерам.

    Продюсер Константин Меладзе увеличил доходы лейбла «Меладзе Мьюзик» в России до 100 млн рублей за 2025 год, несмотря на свое отсутствие в стране.

    Уехавший из России композитор Константин Меладзе продолжил хранить и приумножать сбережения в российских банках, получая свыше миллиона рублей процентов по вкладам с начала спецоперации.

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    27 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Приложения Центрального телевидения Китая удалили все материалы с Мбаппе

    В Китае удалили материалы о Мбаппе из новостных приложений госканала CCTV

    Tекст: Мария Иванова

    Все новостные приложения Центрального телевидения Китая (CCTV) удалили публикации с французским футболистом Килианом Мбаппе после скандала из-за его оскорбительных высказываний.

    Все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили материалы, связанные с французским футболистом Килианом Мбаппе, передает РИА «Новости».

    По данным Global Times, социальная сеть «Сяохуншу» также удаляет соответствующие материалы со спортсменом. Кроме того, одна из крупнейших китайских футбольных новостных платформ Dongqiudui отказалась переводить скандальное интервью на китайский язык.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что слова, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают отпор со стороны китайского общества. Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг интервью Мбаппе, в котором он позволил себе оскорбительные комментарии в адрес исторического политического деятеля КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре китайского общества на оскорбившие его слова французского футболиста Килиана Мбаппе.

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты со спортсменом из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

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    27 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    Reuters сообщил о лопнувшем в Китае пузыре в сфере искусственного интеллекта

    Reuters: Капитализация китайских ИИ-компаний упала на 480 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Индекс Шанхайской фондовой биржи STAR50, отслеживающий акции 50 крупнейших высокотехнологичных компаний Китая, рухнул на 40% менее чем за четыре месяца.

    Резкое падение индекса STAR50, в который входят в основном компании из сферы искусственного интеллекта, привело к снижению общей рыночной капитализации на 480 млрд долларов, пишет Reuters. Агентство назвало ситуацию лопнувшим пузырем в сфере ИИ.

    Отмечается, что снижение последовало за рекордными показателями в июле, вызванными ажиотажем в сфере искусственного интеллекта.

    «Все пузыри неизбежно лопаются», – заявил представитель компании Shanghai Zhuozhu Investment Management Ван Чжо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца индикатор состояния фондового рынка США достиг сигнальных уровней образования пузыря в сфере искусственного интеллекта.

    Летом газета Wall Street Journal сообщила о риске обрушения рынка из-за вливания средств в сферу ИИ и строительство дата-центров.

    В прошлом году инвесторы предупредили о формировании пузыря на рынке высоких технологий из-за активного притока инвестиций в развитие искусственного интеллекта.

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    27 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча»

    Англичанин Гарри Кейн получил «Золотой мяч»

    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча»
    @ IMAGO/Pressefoto ULMER / Markus / Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн получил престижную награду «Золотой мяч» как лучший футболист прошедшего сезона.

    Торжественная церемония вручения наград прошла в лондонском театре «Палладиум», передает РИА «Новости» со ссылкой на France Football.

    Приз английскому форварду передал двукратный чемпион мира бразилец Роналдо. В сезоне-2025/26 Кейн забил 73 гола в 65 матчах за клуб и сборную Англии, с которой занял третье место на чемпионате мира 2026 года.

    Среди женщин третий «Золотой мяч» в карьере получила испанка Алексия Путельяс, представляющая «Барселону». Возглавляющий сборную Испании по футболу Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером сезона, а лучшим наставником женских команд стал Пере Ромеу.

    Голкипер сборной России по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов занял четвертое место в голосовании за приз лучшему вратарю сезона. Обладателем этой награды стал выступающий за «Атлетик» испанец Унаи Симон, выигравший в 2026 году чемпионат мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голкипер сборной России Матвей Сафонов оказался в числе претендентов на звание лучшего вратаря года. В августе он занял десятое место в списке лучших вратарей мира по версии телеканала ESPN.

    В июле форвард Англии Кейн вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионатов мира.

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    27 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Бывший чиновник в Китае получил смертный приговор за взятки на 65 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший член парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймин приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года за коррупционные преступления.

    Суд в Китае признал бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина виновным во взяточничестве на сумму более 65,4 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Следствие установило, что с 1998 по 2025 год подсудимый пользовался служебным положением на различных должностях для незаконного обогащения. Ван Хуэймин приговорен к пожизненному лишению политических прав, а все его личное имущество подлежит изъятию в пользу государства.

    Отмечается, что если после истечения двухлетней отсрочки смертный приговор будет заменен на пожизненное лишение свободы, бывший чиновник не получит права на условно-досрочное освобождение.

    В январе председатель КНР Си Цзиньпин назвал ситуацию с коррупцией в стране сложной и напряженной. Он призвал решительно искоренять взяточничество на всех уровнях и лишать злоумышленников укрытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

    Летом бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня исключили из рядов Коммунистической партии по аналогичному обвинению.

    В прошлом году китайский суд назначил смертную казнь другому высокопоставленному чиновнику за взятки на сумму почти 48 млн долларов.

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    27 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Суд в Ираке приговорил французов к пожизненному заключению за участие в ИГ

    В Ираке шестерых граждан Франции приговорили к пожизненному заключению

    Tекст: Мария Иванова

    Иракский уголовный суд назначил шестерым гражданам Франции наказание в виде пожизненного лишения свободы за активное участие в террористической группировке.

    Уголовный суд района Аль-Карх приговорил шестерых французов к пожизненному заключению, а еще одного гражданина Франции – к 15 годам лишения свободы за участие в группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщил Высший судебный совет Ирака.

    В заявлении судебного совета подчеркивается, что осужденные признаны особо опасными ввиду «их роли в создании угроз национальной безопасности Ирака, дестабилизации обстановки в Ираке и Сирии, а также участия в подстрекательстве к проведению террористических операций в других странах». Судебные заседания прошли в присутствии адвокатов и представителей посольства Франции, передает ТАСС.

    Осужденные входят в группу из 47 французских граждан, которые были переданы иракским властям из специальных лагерей для боевиков на территории Сирии.

    В середине февраля Центральное командование ВС США сообщило о завершении переправки в Ирак около 5,7 тыс. боевиков ИГ из сирийских мест заключения. Всех их разместили в тюрьме «Аль-Карх» к западу от Багдада. Иракские власти отмечали, что экстрадиция боевиков в страны происхождения станет возможной только после завершения всех следственных процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нидерланды вывели войска из Ирака.

    В прошлом месяце прокуратура Нидерландов запросила тюремный срок для предполагаемого руководителя службы безопасности ИГ.

    Правоохранительные органы Франции задержали подозреваемых в намерении присоединиться к террористической группировке.

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    27 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции Филиппо назвал Украину диктатурой

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер партии «Патриоты» и кандидат на пост президента Франции Флориан Филиппо назвал Украину диктатурой после очередного продления в стране военного положения.

    Французский политик раскритиковал решение Верховной рады о продлении военного положения на Украине, предполагающего запрет на проведение выборов, передает ТАСС. «Это стыд. И мы продолжаем поддерживать, вооружать и финансировать эту гнусную диктатуру», – написал Филиппо.

    По мнению лидера партии «Патриоты», Парижу необходимо немедленно прекратить помощь Киеву, не отправляя ему больше ни денег, ни оружия.

    Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине с февраля 2022 года. Из-за этого в стране не проводятся выборы, а президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней.

    В середине месяца президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении проанализировать требование Киева о выделении дополнительных десятков миллиардов евро помощи.

    В начале месяца в центре Парижа состоялась демонстрация против поддержки Украины и за выход страны из Евросоюза и НАТО.

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    27 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Си Цзиньпин поздравил Лулу да Силву с переизбранием

    Си Цзиньпин поздравил Лулу да Силву с переизбранием на пост президента

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Луису Инасиу Луле да Силве в связи с его переизбранием на пост президента Бразилии, сообщило агентство Синьхуа.

    «Я придаю большое значение развитию китайско-бразильских отношений и готов вместе с президентом Лулой прилагать усилия, чтобы вывести строительство китайско-бразильского сообщества единой судьбы на новый уровень, открывать более широкие перспективы для всестороннего стратегического взаимодействия двух стран и постоянно повышать благосостояние народов», – говорится в поздравительной телеграмме китайского лидера, передает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

    Китайский лидер подчеркнул, что бразильский президент внес «важный вклад в развитие китайско-бразильских отношений». По словам Си Цзиньпина, за последние годы еще более заметным стал глобальный, стратегический и долгосрочный характер отношений между двумя странами, которые стали образцом единства и сотрудничества стран глобального Юга.

    Отмечается, что зампредседателя КНР Хань Чжэн также направил поздравительную телеграмму Жералду Алкмину, избранному на пост вице-президента южноамериканской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил об уважении Пекина к самостоятельному выбору бразильского народа.

    В тот же день президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после победы на выборах столкнулся с распродажей активов и обвалом реала.

    Либеральная партия Бразилии заявила о признании результатов второго тура президентских выборов.

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    27 октября 2026, 10:36 • Новости дня
    Франция решила не восполнять стратегические запасы дизельного топлива

    Politico: Франция решила не восполнять стратегические запасы дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции рассматривают возможность не восполнять стратегические запасы дизельного топлива после выделения 10 млн баррелей для снижения цен на заправках.

    Французское правительство намерено освободить дистрибьюторов от обязанности восстанавливать стратегические запасы дизеля, пишет Politico.

    В начале октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о выделении 10 млн баррелей дизельного топлива из стратегических резервов с 1 ноября. Эта мера должна снизить цены на заправках на 12–18 центов за литр, поскольку топливо было закуплено по средней цене 28 центов за литр.

    Изначально предполагалось, что у компаний будет год на восполнение запасов. Однако, по информации издания, после консультаций с отраслью правительство решило отказаться от этого требования. Причиной стали опасения, что закупка по текущим высоким рыночным ценам приведет к новому скачку стоимости топлива на заправках.

    Кроме того, потребление дизеля во Франции ежегодно снижается из-за перехода автомобилистов на бензиновые и электрические машины. Выделенные 10 млн баррелей составляют пятую часть стратегических запасов дизельного топлива страны, которые должны обеспечивать трехмесячное потребление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Елисейский дворец заручился обязательствами Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна о регулярных поставках сотен тысяч тонн дизельного топлива. В начале месяца страны «Большой семерки» приняли решение о высвобождении из стратегических резервов до 100 млн баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизельным горючим. В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций.

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    27 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Основатель DeepSeek впервые попал в список богатейших людей Китая

    Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн вошел в топ-10 богатейших людей Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Основатель технологической компании DeepSeek Лян Вэньфэн впервые вошел в рейтинг богатейших людей Китая с состоянием 42 млрд долларов, заняв седьмое место.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Hurun Research Institute, которое публикует список мультимиллиардеров.

    Состояние Лян Вэньфэна оценивается в 280 млрд юаней (около 42 млрд долларов). В тройку лидеров рейтинга вошли основатель ByteDance Чжан Имин (100 млрд долларов), создатель бренда Nongfu Spring Чжун Шаньшань (61 млрд долларов) и основатель компании CATL Цзэн Юйцюнь (58 млрд долларов).

    Также в топ-10 вошли основатель Tencent Ма Хуатэн, семья создателя Midea Хэ Сяньцзяня, основатели конгломерата Hengli Чэнь Цзяньхуа и Фань Хунвэй, основатель NetEase Дин Лэй, представители CK Infrastructure Ли Кашин и Виктор Ли, а также гендиректор Cambricon Чэнь Тяньши.

    Всего в этом году в список попали 1529 предпринимателей с состоянием более 5 млрд юаней (750 млн долларов). Это на 95 человек больше, чем в прошлом году, что стало рекордным показателем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создатель китайской компании ByteDance Чжан Имин стал богатейшим человеком Азии с состоянием свыше 105 млрд долларов.

    Летом капитал создателя технологического стартапа DeepSeek Лян Вэньфэна превысил 36 млрд долларов после раунда инвестиций.

    В июне китайский разработчик искусственного интеллекта привлек в первом раунде финансирования более 7,4 млрд долларов.

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