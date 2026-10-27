Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

Tекст: Тимур Шайдуллин

Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.