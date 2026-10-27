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    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
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    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    27 октября 2026, 15:12 • Новости дня

    Британская бомба времен Второй мировой нарушила движение поездов в Германии

    NDR: Британская бомба времен Второй мировой нарушила движение поездов в Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На севере Германии из-за обнаружения британской боеголовки времен Второй мировой войны было приостановлено железнодорожное сообщение между Гамбургом, Берлином и Шверином.

    В общине Мюссен на севере ФРГ утром в районе строительной площадки у железнодорожной станции нашли неразорвавшийся боеприпас. Из-за этого нарушился график движения поездов на нескольких направлениях, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

    Прибывшие на место саперы службы обезвреживания боеприпасов установили, что найденный предмет является британской боеголовкой времен Второй мировой войны. На время проведения работ по обезвреживанию снаряда местных жителей эвакуировали из домов. Полиция не уточнила количество затронутых эвакуацией людей.

    Днем на сайте Мюссена появилось сообщение об отмене тревоги и устранении опасности. Движение поездов возобновилось, а граждане получили разрешение вернуться в свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил о масштабных сбоях в движении поездов на западе Германии из-за вандализма.

    В августе власти немецкого Карлсруэ объявили об эвакуации людей из-за обнаружения американской авиабомбы времен Второй мировой войны рядом с вокзалом.

    В июне масштабный сбой в работе немецкой железнодорожной сети вызвали технические проблемы при обновлении системы цифровой связи.

    27 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»

    Junge Welt: Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Директор Гете-Института на Украине Якоб Рачек сфотографировался с бойцами Вооруженных сил Украины из подразделения «Азов» на книжной ярмарке во Франкфурте, в самом институте оправдали произошедшее поддержкой культурного обмена.

    Во время книжной ярмарки во Франкфурте Якоб Рачек, директор Института Гете на Украине, позировал для группового фото с Мариной Мирзаевой и Александром Иванцовым, представляющими 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, пишет Junge Welt. На фото они держат флаг с символикой, напоминающей вольфсангель («волчий крюк»), используемой подразделением «Азов».

    Фотография, набравшая более 80 лайков, была опубликована в официальном Instagram-аккаунте Института Гете на Украине, однако позже удалена.

    В пресс-службе Института Гете в ответ на запрос издания пояснили, что Марина Мирзаева присутствовала на ярмарке как «автор в рамках программы Украинского института книги». Представитель института также добавила: «Институт Гете выступает за демократические ценности, культурный обмен и открытый общественный диалог».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская предложила отправить более 400 депутатов Верховной рады в зону боевых действий. Германия решила закупить разработанные на Украине крылатые ракеты. На прошлой неделе сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь около 10% немцев.

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    27 октября 2026, 13:13 • Новости дня
    Суд Гамбурга отклонил просьбу о закрытии дела о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на газопроводах «Северный поток».

    Суд отклонил ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении Кузнецова, которого обвиняют в координации подрыва газопроводов «Северные потоки», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель прокуратуры ФРГ Штефан Шмидт отверг ходатайство защиты о прекращении уголовного дела украинца Кузнецова.

    В середине месяца суд Гамбурга начал рассматривать просьбу адвокатов об остановке процесса.

    В начале сентября инстанция назначила 16 заседаний по делу об организации диверсии на экспортных газопроводах.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    25 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Отрыв АдГ от ХДС/ХСС в рейтинге партий Германии составил 11 п.п.

    Tекст: Антон Антонов

    Партия «Альтернатива для Германии» в рейтинге партий Германии опередила блок ХДС/ХСС на 11 процентных пунктов, следует из опроса института INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

    «Альтернатива для Германии» пользуется поддержкой 30% избирателей, что на 1 п.п. больше, чем неделей ранее, тогда как блок ХДС/ХСС получил 19% и также прибавил 1 п.п., передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

    Социал-демократическая партия Германии набрала 14% и вернулась на один уровень с партией «Зеленые», чьи позиции также составляют 14%. Рейтинг Левой партии снизился до 10% (минус 1 п.п.). Свободная демократическая партия и партия BSW остались ниже пятипроцентного барьера, необходимого для прохождения в парламент.

    В сумме правящая коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ набирает только 33%, тогда как для парламентского большинства и формирования правительства нужно минимум 44%.

    По расчетам INSA, коалиция ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых» получила бы 47% голосов и рассматривается руководителем института Херманом Бинкертом как наиболее вероятный вариант.

    Совместное выступление ХДС/ХСС и АдГ обеспечило бы 49%, однако консерваторы публично исключают любое сотрудничество с «Альтернативой для Германии». Альянс «Зеленых», СДПГ и Левой партии собрал бы 38% и оценивается жителями Берлина скептически: 46% респондентов считают подобное объединение плохим, 31% – хорошим.

    Опрос проводился с 19 по 23 октября, в нем приняли участие 1 209 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

    Мерц столкнулся с новым внутрипартийным кризисом.

    Во вторник партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной хакерской атаке, в сеть попали сотни тысяч партийных писем и личных документов.

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    26 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Умерла мать вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна

    NDR: Мать фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна умерла в 87 лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поэтесса и журналистка Бригитта Линдеманн, мать вокалиста немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна, ушла из жизни в возрасте 87 лет.

    Бригитта Линдеманн скончалась в минувшие выходные в своем доме на северо-западе Мекленбурга, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую телерадиокомпанию NDR.

    Она познакомилась со своим будущим мужем, писателем Вернером Линдеманном, в 1959 году. Спустя четыре года пара поженилась, тогда же у них родился сын Тилль, который впоследствии стал фронтменом и автором текстов группы Rammstein.

    С 1968 года Бригитта Линдеманн работала на радио ГДР, а до выхода на пенсию в 2002 году руководила культурной редакцией отделения NDR в Мекленбурге – Передней Померании. Писательница продолжала заниматься литературой до последних дней, издав в начале года сборник стихов «Беззвучно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца скончался художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Петербурга Андрей Медведев.

    В апреле в возрасте 101 года ушла из жизни американская пианистка Рут Сленьчинска.

    В феврале умер участник немецкой диско-группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель.

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    27 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    Прокуратура Германии отказалась закрыть дело о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель прокуратуры ФРГ Штефан Шмидт отверг в Высшем земельном суде Гамбурга ходатайство защиты о прекращении уголовного дела украинца Сергея Кузнецова, которого обвиняют в координации подрывов на газопроводах «Северный поток».

    Во вторник состоялось второе заседание по делу о диверсии на трубопроводах, в ходе которого сторона обвинения не согласилась с требованием прекратить судебное разбирательство, передает РИА «Новости».

    Судья огласила письменное заявление бывшего командира подсудимого Романа Червинского. В документе указано, что Кузнецов давал на Украине подписку о неразглашении военной тайны. После этого слово предоставили старшему прокурору.

    «Ходатайство защиты о прекращении дела не подлежит удовлетворению», – сказал Шмидт.

    Прокурор подчеркнул, что право Кузнецова на защиту не было нарушено. По его словам, статус военнослужащего и нормы украинского права не препятствуют даче показаний в немецком суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Высший земельный суд Гамбурга приступил ко второму заседанию по делу о диверсии на трубопроводах. В середине месяца инстанция завершила первое слушание по этому разбирательству. В прошлом месяце хорватский суд одобрил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в соучастии в подрыве «Северных потоков».

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    25 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    На вокзалах Германии поймали 5 тыс. человек с алкоголем после запрета

    Tекст: Ольга Иванова

    В первые семь дней после введения запрета на распитие спиртного на станциях немецкого концерна Deutsche Bahn охранники выявили около 5 тыс. нарушителей.

    На платформах и в зданиях вокзалов сотрудники службы безопасности заметили тысячи человек с бутылками пива, бокалами вина и фляжками, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Охранники подходили к пассажирам и разъясняли им новые правила, вступившие в силу 15 октября. По информации железнодорожников, большинство людей соглашались убрать алкоголь, и лишь в отдельных случаях нарушителей просили покинуть вокзал.

    Поводом для принятия жестких мер стал высокий уровень преступности. По статистике федеральной полиции, в 2025 году на вокзалах и в поездах Германии зарегистрировали 28 тыс. насильственных преступлений, значительная часть которых была совершена в состоянии алкогольного опьянения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе почти на тысяче железнодорожных станций Германии прозвучала ложная тревога из-за случайного нажатия аварийной кнопки.

    В прошлом месяце концерн Deutsche Bahn сообщил о масштабных сбоях в движении поездов из-за вандализма и кражи кабелей.

    Летом железнодорожники временно остановили поезда по всей стране из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме.

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    25 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    В СвДП не исключили распада правящей коалиции Германии

    Замглавы СвДП Кубики не исключил распада правящей коалиции Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики заявил, что не исключает скорого распада правящей коалиции ФРГ.

    «Мы готовы при необходимости пойти на досрочные выборы, если это правительство снова потерпит неудачу», – приводит слова Кубики dpa.

    Он заявил, что ситуация на федеральном уровне в Германии сейчас настолько нестабильна, что нельзя исключать даже распада коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ. Он подчеркнул, что политическая и экономическая неопределенность усиливает кризис доверия к правительству, передает РИА «Новости».

    Кубики подверг резкой критике экономический курс нынешнего кабинета министров ФРГ. Он отметил, что прогнозируемый экономический рост на уровне 1,3% был «куплен ценой крупнейшей в истории ФРГ программы заимствований», при этом, по его мнению, необходимые структурные реформы так и не были проведены.

    Зампред СвДП призвал к «повсеместному и надежному» снижению стоимости энергоносителей и обрушился с критикой на решение властей Германии импортировать сжиженный природный газ по морю при наличии собственных неиспользуемых месторождений.

    Он осудил запрет на добычу сырья методом фрекинга и блокирование строительства современных модульных атомных электростанций, добавив, что «единственный эффективный закон о поддержке демократии – это экономический рост».

    СвДП на фоне падения рейтингов в 2026 году потерпела серию поражений на региональных выборах в Германии. В сентябре партия с результатом 2,6% голосов лишилась представительства в ландтаге федеральной земли Саксония-Анхальт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о давлении на экономику ФРГ и необходимости немедленных реформ.

    Мерц столкнулся с кризисом в ХДС.

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    25 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Пушков назвал Мерца главным дестабилизатором ситуации в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Политика немецкого правящего класса и канцлера ФРГ Фридриха Мерца дестабилизирует ситуацию в стране, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Самый видный дестабилизатор Германии сегодня – сам Мерц... Вместо того чтобы заниматься своей страной и обеспечивать интересы немцев, Мерц бросает все силы на борьбу с Россией и поддержку Украины», – написал политик в Telegram-канале.

    Пушков напомнил, что в день национального праздника Германии, 3 октября, канцлер отправился в Киев, пообещав украинским властям еще 1,35 млрд евро из бюджета страны.

    Сенатор назвал иррациональной ситуацию, когда партия Мерца проигрывает выборы, а его мысли сосредоточены лишь на Украине. По мнению Пушкова, именно в этом заключается секрет дестабилизации общественной жизни в ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о ежедневном стремлении России дестабилизировать ситуацию в стране.

    В тот же день Мерц констатировал острую необходимость немедленных экономических реформ.

    В четверг политик столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании.

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    25 октября 2026, 23:54 • Новости дня
    Круизный лайнер столкнулся с контейнеровозом в порту Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Круизный лайнер Mein Schiff 3 при отходе от причала в порту Бремерхафена на севере Германии столкнулся с контейнеровозом, в результате чего корпус второго судна получил повреждения, пишет газета Nordsee-Zeitung.

    «Круизный лайнер Mein Schiff 3 вечером столкнулся с контейнеровозом при отходе от причала в Бремерхафене», – пишет Nordsee-Zeitung.

    В результате инцидента пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Причиной столкновения могли стать сильные порывы штормового ветра, которые мешали лайнеру маневрировать при отшвартовке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг 12 человек получили травмы при столкновении прогулочного судна с плавучим понтоном на реке Чаопрайя в Бангкоке.

    В августе ночное столкновение двух туристических катеров в заливе Ла-Напуль на юге Франции привело к тяжелым травмам 11 человек и исчезновению одного пассажира.

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    25 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Ущерб от пожара в бывшем чайном доме Гитлера оценили в миллионы евро

    DPA: Ущерб от поджога бывшего чайного дома Гитлера оценили в миллионы евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель немецкой организации по развитию туризма Бартль Виммер заявил, что ущерб от поджога бывшего чайного дома Адольфа Гитлера в Баварии составляет миллионы евро.

    «Ущерб, безусловно, составляет миллионы евро», – заявил председатель местной организации по развитию туризма Бартль Виммер, его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн подчеркнул, что пожарно-техническим экспертам еще предстоит оценить точный масштаб ущерба. Он также заявил о намерении властей региона восстановить поврежденное огнем историческое здание.

    Пожар в Кельштайнхаусе, также известном как «Орлиное гнездо», разгорелся в пятницу вечером.

    Кельштайнхаус возвели в 1937–1938 годах как представительскую резиденцию Адольфа Гитлера. Во время Второй мировой войны здание почти не пострадало, а с 1952 года использовалось в качестве ресторана и туристической достопримечательности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу местная полиция начала расследовать возможный умышленный поджог бывшего чайного дома Адольфа Гитлера Кельштайнхаус.

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей восстановить серьезно пострадавшее при пожаре здание.

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    26 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Глава немецкого спецназа заявил о подготовке к длительному конфликту с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия целенаправленно готовит силы специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией, заявил глава командования спецназа Андреас Кюне.

    «Мы целенаправленно готовимся к противостоянию с Россией», – сказал Кюне газете Bild. Военнослужащих готовят к продолжительным операциям без определенного срока завершения на начальном этапе предполагаемого конфликта, тогда как ранее операции занимали около трех дней, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание.

    По данным газеты, штат командования спецназа ФРГ насчитывает около 1,5 тыс. человек, из которых бойцы составляют лишь треть, а остальные заняты административной работой. Штат укомплектован на 70–80%.

    Издание напомнило о скандалах в подразделении: использовании нацистского приветствия, пропаже боеприпасов и обнаружении тайника с оружием. В 2020 году одна из рот была расформирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назвал «политической шизофренией» заявления Запада о подготовке к войне с Россией.

    В среду Вооруженные силы Германии предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск на территории страны.

    В прошлом месяце основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил о состоянии вооруженного противостояния Германии и России.

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    25 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    В аэропортах Германии прошли акции протеста против депортаций

    DPA: Сотни человек в аэропортах Германии протестовали против депортаций

    Tекст: Ольга Иванова

    В нескольких аэропортах Германии сотни человек вышли на демонстрации против высылки лиц, которым отказали в убежище, сообщает DPA со ссылкой на полицию.

    По информации DPA, демонстранты выступили против депортаций, содержания под стражей перед высылкой и строительства объектов для подготовки к выдворению. Наиболее массовая акция прошла в Лейпциге, где собралось около 400 человек, выступавших в том числе против чартерных рейсов в Афганистан, передает РИА «Новости».

    Во Франкфурте-на-Майне протестовали примерно 300 человек, в аэропорту Берлин-Бранденбург – около 150. В Кельне/Бонне и Дюссельдорфе собралось примерно по 50 участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу депутат бундестага Себастиан Мюнценмайер заявил о параличе процесса высылки нелегальных мигрантов из Германии.

    В конце лета неофициальная делегация талибов тайно прибыла в ФРГ для оформления документов на депортацию афганских граждан.

    Летом немецкие миграционные службы отозвали право на убежище почти у 2 тыс. выходцев из Сирии.

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    25 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Оружейный концерн Rheinmetall задержал поставку зенитных комплексов Румынии

    Минобороны Румынии: Rheinmetall задержит поставку комплексов ПВО до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Румынии сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall отложил поставку четырех модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103 до конца текущего года.

    Первые две модернизированные системы должны были прибыть в Румынию весной, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense Romania.

    Согласно контракту, модернизация первых двух комплексов обошлась в 166 млн евро. Оставшиеся две системы за 162 млн евро планировалось поставить к 20 декабря.

    «Крайний срок поставки первых двух систем – декабрь этого года, по оценке немецкой компании», – заявили в министерстве. До момента получения техники к производителю будут применяться штрафные санкции в размере нескольких миллионов евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле шведская правозащитница Грета Тунберг и несколько десятков других активистов устроили протестную акцию у берлинского офиса оборонного концерна Rheinmetall.

    В прошлом году власти Эстонии отказались от предложения компании построить оружейный завод из-за высоких финансовых обязательств.

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    25 октября 2026, 12:22 • Новости дня
    Бундесвер выделил самолеты и офицеров для учений «коалиции желающих»

    DPA: Германия направит офицеров и самолеты на учения «коалиции желающих»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Германии выделят 10 штабных офицеров и самолеты-заправщики для участия в первых ноябрьских учениях «коалиции желающих», созданной для поддержки Украины.

    Вооруженные силы ФРГ предоставят до двух транспортных самолетов типа A400M для дозаправки в воздухе, которые будут совершать вылеты с немецкой территории. Участие в маневрах станет знаком солидарности с партнерами, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Берлин также окажет логистическую поддержку при переброске войск через территорию страны к месту проведения тренировок. Сами маневры пройдут в ноябре в Польше, воздушном пространстве Румынии и западной части Черного моря.

    В ходе тренировок впервые протестируют готовность многонационального контингента, формируемого под руководством Франции и Великобритании для обеспечения возможного соглашения о прекращении огня на Украине.

    На прошлой неделе СМИ сообщили о планах привлечь около 1,5 тыс. военнослужащих к учениям по подготовке к размещению контингента на Украине.

    Летом сопредседатели объединения заявили о намерении ввести многонациональный военный контингент на украинскую территорию после установления перемирия.

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    26 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Полиция Германии начала проверку после столкновения лайнера с контейнеровозами

    DPA: Полиция ФРГ начала проверку после столкновения лайнера с контейнеровозами

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция Германии начала проверку в отношении капитана круизного лайнера Mein Schiff 3 после его столкновения с двумя контейнеровозами в порту Бремерхафена.

    «Ведется проверка, имела ли место халатность», – заявила представитель полиции. По ее словам, дело возбуждено по статье о нарушении общественного порядка, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA. В случае доказательства вины капитану грозит штраф.

    Инцидент произошел в воскресенье. По предварительным данным, причиной столкновения мог стать сильный ветер, помешавший маневрированию лайнера. Один из контейнеровозов получил пробоину длиной около 10 метров. Полиция оценивает ущерб в миллионы евро.

    На борту Mein Schiff 3 находились 2,5 тыс. пассажиров и более 900 членов экипажа, никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье круизный лайнер Mein Schiff 3 при отходе от причала в порту Бремерхафена на севере Германии столкнулся с контейнеровозом.

    В прошлом месяце правительство Германии, бундесвер и власти Бремена договорились модернизировать порт Бремерхафен для использования в качестве логистического узла НАТО.

    В июле 2025 года в порту германского города Куксхафен в устье Эльбы произошло столкновение двух судов.

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