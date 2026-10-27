NDR: Британская бомба времен Второй мировой нарушила движение поездов в Германии

Tекст: Тимур Шайдуллин

В общине Мюссен на севере ФРГ утром в районе строительной площадки у железнодорожной станции нашли неразорвавшийся боеприпас. Из-за этого нарушился график движения поездов на нескольких направлениях, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

Прибывшие на место саперы службы обезвреживания боеприпасов установили, что найденный предмет является британской боеголовкой времен Второй мировой войны. На время проведения работ по обезвреживанию снаряда местных жителей эвакуировали из домов. Полиция не уточнила количество затронутых эвакуацией людей.

Днем на сайте Мюссена появилось сообщение об отмене тревоги и устранении опасности. Движение поездов возобновилось, а граждане получили разрешение вернуться в свои дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил о масштабных сбоях в движении поездов на западе Германии из-за вандализма.

В августе власти немецкого Карлсруэ объявили об эвакуации людей из-за обнаружения американской авиабомбы времен Второй мировой войны рядом с вокзалом.

В июне масштабный сбой в работе немецкой железнодорожной сети вызвали технические проблемы при обновлении системы цифровой связи.