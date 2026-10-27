  • Новость часаКабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов
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    27 октября 2026, 14:55 • Новости дня

    Путин: Около половины мировой торговли газом приходится на СПГ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве заявил, что на сжиженный природный газ в настоящее время приходится около половины всей мировой торговли этим видом топлива.

    «Сейчас на долю СПГ приходится около половины мировой газовой торговли», – сказал Путин в ходе своего выступления, его слова передает РИА «Новости».

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу в апреле, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Запрет на поставки трубопроводного газа по коротким контрактам был введен в июне, а по длинным вступит в силу в ноябре 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о развитии диалога государств ФСЭГ без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил об участии главы государства в восьмом саммите объединения.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о подготовке российского лидера к предстоящим мероприятиям.

    27 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
    Кремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, в ходе которого обсуждалось возобновление переговоров по Украине.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе финской и норвежской сторон, сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры обменялись мнениями об урегулировании украинского конфликта с учетом недавних встреч спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с Путиным в Петербурге и с представителями Финляндии, Норвегии и Украины в Осло.

    Собеседники приветствовали договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров (Россия, Украина, США). Отмечается, что эти переговоры нацелены на вопросы безопасности России и Украины после окончания боевых действий.

    Путин напомнил о первопричинах конфликта и дал оценку текущей ситуации, подчеркнув, что «достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов» России. Он также обратил внимание на то, что конфронтационная политика ЕС и НАТО затягивает боевые действия.

    Кроме того, обсуждались вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Стубб и Стёре подтвердили важность соблюдения международного морского права.

    Президент России также проинформировал о начале гуманитарной операции при посредничестве США в районе Алёшек на херсонском направлении и введении временного «режима тишины». Стороны договорились поддерживать прямые контакты по телефону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александер Стубб назвал телефонный разговор с Владимиром Путиным откровенным.

    Агентство Bloomberg сообщило о подготовке переговоров президента России с финским и норвежским коллегами.

    В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине.

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    27 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин прокомментировал русской пословицей ситуацию в энергетике в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа прокомментировал ситуацию с энергетикой в государствах Евросоюза поговоркой о вырытой яме.

    Глава государства высказался о проблемах европейских стран с энергоносителями во время выступления на пленарном заседании, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – сказал Путин.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Запрет на закупки СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Ограничения на трубопроводный газ вводятся с 17 июня 2026 года и с 1 ноября 2027 года соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки топлива европейским странам.

    В воскресенье Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на рынке Европы в 20%.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Дания раскритиковала звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину

    Премьер Дании: Звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину не согласовывался

    Дания раскритиковала звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не согласовывали с европейскими союзниками телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    Глава датского правительства крайне скептически отнеслась к самостоятельной инициативе Осло и Хельсинки, передает ТАСС.

    «Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас», – заявила Фредериксен в эфире радиостанции DR.

    Ранее канцелярия финского лидера сообщила, что Стубб и Стёре в ходе переговоров выступали исключительно как представители своих стран, а не всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Европейские политики заявили о завершении телефонных переговоров с главой российского государства.

    Зарубежные издания ожидали диалога лидеров трех стран для обсуждения перспектив мирного урегулирования на Украине.

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    27 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин передал президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для прямых переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Наш начальник повторил, наверное, уже в миллионный раз, что если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности. Вот это было сказано», – приводят слова Ушакова «Вести».

    Помощник президента отметил, что Стубб и Стере активно транслировали желание Зеленского напрямую переговорить с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о готовности России в принципе возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа

    Путин: Попытки исключить Россию из рынка газа чреваты последствиями

    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытки исключения России из числа участников мирового газового рынка ведут к серьезным последствиям, в том числе к росту издержек для других стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка, сдержать развитие этой отрасли в нашей стране имеют серьезные последствия. Прежде всего растущие, запредельные издержки для иностранных конечных потребителей газа, компаний, предприятий, домохозяйств», – заявил Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

    Глава государства подчеркнул, что именно это сейчас происходит в Европе, которая наносит удары по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей, передает РИА «Новости».

    Путин также предложил странам-экспортерам газа расширить консультации в формате ФСЭГ по кризисным ситуациям на мировом газовом рынке, а также согласовывать подходы к осуществлению поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о развитии диалога стран ФСЭГ без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

    В этот же день российский лидер выразил уверенность в укреплении роли природного газа в мировой торговле.

    В сентябре глава государства сообщил о резком росте цен на газ в Европе из-за отказа от долгосрочных контрактов в пользу биржевого ценообразования.

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    27 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин: Россия вложила миллиарды долларов в энергетическую отрасль Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что российские компании инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы.

    Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) сообщил, что Москва намерена продолжать совместную работу с Каракасом и готова взаимодействовать как с официальными властями, так и с третьими странами, пишет РИА «Новости».

    «Хотел бы отметить, что российские эконом-операторы инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы. Надеемся, что это сотрудничество будет продолжено», – сказал глава государства.

    Выступившая на мероприятии с видеообращением уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес к этому добавила, что попытки исключить Россию из международной деятельности в газовой отрасли являются большой ошибкой для всех стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин предупредил о серьезных последствиях и росте издержек для других государств из-за попыток вытеснить Россию с мирового газового рынка.

    Ранее Родригес раскрыла подробности сделки с США на разработку стратегических венесуэльских нефтяных месторождений.

    В феврале глава МИД России Сергей Лавров рассказал о вытеснении российских компаний из Венесуэлы.

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    27 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Стубб назвал откровенным телефонный разговор с Путиным
    Стубб назвал откровенным телефонный разговор с Путиным
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александер Стубб назвал откровенным и содержательным телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

    В телефонном разговоре также принял участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Александер Стубб подчеркнул, что прекращение конфликта на Украине требует поддержания прямого диалога с Россией, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию финского президента.

    «Обсуждение было откровенным и содержательным. Мы – соседние с Россией страны. Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу и европейскую безопасность в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», – заявил Стубб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным.

    Bloomberg ожидало обсуждения политиками перспектив мирного урегулирования на Украине.

    В субботу сообщалось, что Александер Стубб стал главным кандидатом на роль представителя Европы на возможных мирных переговорах с Москвой.

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    27 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике
    Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия прорабатывает возможность совместной работы с Соединенными Штатами в Арктике, заявил президент Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.

    «Вот в Арктике, о которой я упомянул, мы активно работаем со многими странами мира, заинтересованы в совместной работе. Совсем недавно еще в наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнеры, китайские партнеры работали. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнерами», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Во вторник президент открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    На прошлой неделе глава государства на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил об обоюдном интересе к восстановлению экономического сотрудничества.

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    27 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Разговор Путина со Стуббом и Стере продлился полтора часа

    Премьер Норвегии Стере назвал разговор с Путиным содержательным

    Разговор Путина со Стуббом и Стере продлился полтора часа
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что состоявшийся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и финским лидером Александром Стуббом был содержательным и продолжался полтора часа.

    Стере заявил, что разговор с Путиным длился 90 минут. Беседа политиков затронула важные вопросы, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.

    «Это был 90-минутный разговор. Он был содержательным, затрагивал важные вопросы», – сказал премьер Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин обсудил с финским и норвежским коллегами возобновление переговоров по Украине. Президент Финляндии Александр Стубб также назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об отсутствии согласования данного звонка с европейскими союзниками.

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    27 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Лидеры Финляндии и Норвегии заявили о телефонном разговоре с Путиным
    Лидеры Финляндии и Норвегии заявили о телефонном разговоре с Путиным
    @ NTB/Cornelius Poppe/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

    О состоявшемся телефонном разговоре скандинавских лидеров с президентом России сообщила канцелярия финского президента, передает ТАСС.

    «Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 27 октября», – говорится в заявлении канцелярии.

    В ведомстве подчеркнули, что политики участвовали в беседе в качестве лидеров своих государств и не выступали от имени Европы в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Bloomberg сообщило о подготовке телефонных переговоров Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии для обсуждения мирного урегулирования на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию о подготовке беседы.

    В субботу Александера Стубба назвали наиболее вероятным представителем европейских стран на возможных мирных переговорах с Россией.

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    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

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    27 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Путин заявил о возможности резкого отката мировых цен на газ

    Путин: Мировые цены на газ выросли, но могут так же резко откатиться назад

    Путин заявил о возможности резкого отката мировых цен на газ
    @ Степан Пугачев/photo.roscongress.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Цены на газ в мире резко выросли, однако они могут так же быстро вернуться на прежний уровень, заявил президент России Владимир Путин.

    «Цены резко выросли, но мы с вами понимаем, что они могут так же резко откатиться назад, вернуться на прежний уровень», – заявил Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.

    Он отметил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и является одним из ключевых игроков глобального газового рынка, отмечает РИА «Новости».

    Российский лидер также добавил, что в настоящее время на газ приходится четверть энергобаланса планеты, при этом каждая страна самостоятельно решает, какой вид генерации развивать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об укреплении роли природного газа в качестве опоры глобальной энергетики.

    В воскресенье глава государства оценил долю российского СПГ на рынке Европы в 20%.

    В прошлом месяце Путин назвал причиной роста цен на газ в Европе ошибки западных стран в сфере энергетики.

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    27 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин: Суверенитет одного государства не должен обеспечиваться за счет других
    Путин: Суверенитет одного государства не должен обеспечиваться за счет других
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) заявил, что суверенитет одного государства, в том числе в энергетике, не должен обеспечиваться за счет других.

    «Весь энергосуверенитет, и вообще суверенитет в широком смысле слова, в прямом смысле этого слова, не может и не должен обеспечиваться одной страной за счет других стран. Это абсолютно точно», – заявил Путин, комментируя выступление президента Мозамбика Даниэла Шапу. Его слова приводит ТАСС.

    Российский лидер отметил, что государства должны создавать мосты для налаживания сотрудничества и общего понимания того, как двигаться вперед.

    Путин подчеркнул, что этот прочный мост сегодня востребован с учетом наблюдаемых в мире событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа заявил о возобновлении работы угольных предприятий в Европе на фоне проблем в энергетике.

    Путин отметил серьезный вклад Ливии в стабильность мирового энергетического рынка.

    Глава государства пригласил делегатов саммита ФСЭГ принять участие в Российской энергетической неделе в 2027 году.

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    27 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Путин назвал отмену санкций мерой для стабилизации газового рынка
    Путин назвал отмену санкций мерой для стабилизации газового рынка
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для стабилизации ситуации на газовом рынке необходимо подумать над прекращением конфликтов и снятием санкций, заявил президент Владимир Путин.

    На восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве Путин призвал думать над прекращением конфликтов для стабилизации мирового газового рынка, передает РИА «Новости».

    «Нужно думать над прекращением конфликтов, которые продолжаются, и снятии санкционных режимов. Все санкции, как правило, используются для недобросовестной конкуренции. В конечном итоге это приводит к тяжелым последствиям для всех, прежде всего для тех, кто эти санкции вводит», – заявил российский лидер, комментируя выросшие мировые цены на газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин на саммите ФСЭГ заявил о необходимости налаживать тесное технологическое партнерство стран-экспортеров с выгодой для каждой стороны.

    Он также предупредил о серьезных последствиях попыток исключения России из числа участников мирового газового рынка и назвал главной сегодняшней проблемой рынка газа сбой поставок и выпадение больших объемов предложения.

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    27 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Эксперт: Звонок Стубба и Стере Путину лучше, чем молчание

    Политолог Данилин: В России никто не обольщается из-за звонка Стубба и Стере Путину

    Эксперт: Звонок Стубба и Стере Путину лучше, чем молчание
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки Финляндии и Норвегии выйти на диалог с Россией говорят об осознании Западом провала антироссийской политики. Впрочем, Москва пока вряд ли сможет доверять европейским лидерам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее по инициативе европейцев состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с финским коллегой Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    «Сам факт телефонного разговора, состоявшегося по инициативе европейской стороны, примечателен. Любое общение лидеров стран – пусть даже и на фоне продолжающегося конфликта – лучше, чем молчание», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Вместе с тем он напомнил про ответственность ЕС и НАТО в украинском конфликте. «Кроме того, Финляндия разорвала большинство связей с Россией, вступила в НАТО и создает различного рода угрозы на северо-западном направлении. От Норвегии тоже можно ожидать неприятных шагов, особенно вокруг Шпицбергена», – рассуждает спикер.

    «Россия же неоднократно подтверждала, что готова к конструктивному диалогу с США и ЕС. Мы в целом открыты для контактов. Не Москва разрывала связи с Европой, а она – с нами», – указал эксперт. Таким образом, заметил он, российская сторона вряд ли будет обольщаться по поводу каких бы то ни было заявлений Стубба и Стере.

    «Очевидно, что все решения России будут приниматься исходя, в первую очередь, из собственных геополитических и экономических интересов», – полагает собеседник.

    Он также предположил, что шаги Хельсинки и Осло продиктованы осознанием Западом провала антироссийского проекта в лице Украины. «Стубб и Стере пытаются, что называется, подстелить соломку и восстановить свои позиции, пошатнувшиеся после их же неразумных антироссийских решений. Кроме того, они хотят понравиться США, якобы следуя в фарватере Белого дома, налаживающего диалог с Москвой», – указал Данилин.

    Во вторник Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Как сообщили в Кремле, беседа состоялась по просьбе Хельсинки и Осло. В ходе нее Путин, Стубб и Стере обсудили встречи российского лидера со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, а также финского президента и норвежского премьера с Уиткоффом и Владимиром Зеленским.

    «Собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности, на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий», – говорится в сообщении Кремля.

    Путин в разговоре со Стуббом и Стере дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах, а также подчеркнул, что «достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов Российской Федерации». При этом глава государства обратил внимание на политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий.

    Кроме того, президент России информировал финского коллегу и норвежского премьера о начале проводимой при посредничестве США гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки, а также введении в этих целях временного «режима тишины» на Херсонском направлении.

    Стороны также затронули вопросы обеспечения безопасности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Стубб и Стере в связи с этим подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства. «Лидеры трех стран условились и далее поддерживать прямые контакты по телефону», – отметили в Кремле.

    В свою очередь в канцелярии президента Финляндии заявили, что беседа лидеров трех стран состоялась по согласованию с Киевом и стала продолжением встречи, прошедшей 20 октября в Осло. Целью переговоров стало обсуждение конфликта на Украине, а также «укрепление мира и стабильности» на европейском континенте. «А. Стубб и Й. Г. Стере участвовали в разговоре в качестве лидеров своих стран и не выступали от имени всей Европы», – добавили в канцелярии.

    Стубб назвал откровенным и содержательным разговор с Путиным. По его словам, исход конфликта на Украине окажет прямое влияние на «безопасность всей Европы». «Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», – заявил политик. Норвежский премьер отметил, в частности, важность деэскалации.

    Напомним, телефонный разговор Путина со Стуббом и Стере состоялся на фоне обсуждения кандидатуры переговорщика от Европы для диалога с Россией. Одним из главных кандидатов на эту роль стал президент Финляндии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем будет заключаться тактика Брюсселя в случае вхождения в пул главных переговорщиков и какую позицию европейского представителя сочтет конструктивной Москва.

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